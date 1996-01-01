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Позитив в отрасль идет от Приморья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Работа по совершенствованию нормативно-законодательной базы сейчас замедлилась. Правовые акты, на которые рассчитывали рыбаки, до сих пор находятся на стадии разработки. Как следствие, в начале этого года темпы положительной динамики развития отрасли снизились. Первый принципиальный шаг был сделан, когда приняли Закон "О рыболовстве и сохранении ВБР".

Однако ситуация в мировой экономике меняется так быстро, что жить прежними заслугами означало бы отказаться от дальнейшего роста. Уже сегодня мы можем наблюдать падение показателей в отрасли, что неизменно отразится на конкурентоспособности рыбохозяйственных предприятий. Особую озабоченность добросовестных рыбаков вызывают проблемы незаконного промысла ВБР, отсутствие подвижек в развитии судостроения и сырьевая направленность экспорта. Безусловно, необходимо ужесточать санкции за правонарушения и преступления в сфере рыболовства и оборота продукции. Но в первую очередь в рыбной отрасли нужны экономические методы регулирования. Нужно выбить экономическую основу существования браконьерства.

Принципиальное решение - введение обязательного декларирования водных биоресурсов в российских портах с соответствующим упрощением процедуры оформления для рыбопромысловых судов. Экспортная составляющая - это путь в никуда. Сегодня основные объекты дальневосточного промысла продаются в Китае в виде сырья, там перерабатываются и поставляются в Европу, США и в том числе в Россию. Наша сырьевая база - это наше уникальное конкурентное преимущество, которое у нас пока еще есть и должно грамотно использоваться. По данным нашей Ассоциации, замещение экспорта сырья продукцией глубокой переработки позволит повысить стоимость отраслевого продукта примерно в 2 раза без увеличения объемов вылова и создать дополнительные рабочие места. Причем это касается и смежных отраслей - известно, что каждая тонна выловленной продукции, переработанной на берегу, обеспечивает создание от 3 до 10 рабочих мест. Важнейший вопрос с точки зрения повышения капитализации предприятий - введение рыночного оборота долей. Соответствующее поручение правительству Президент РФ Владимир ПУТИН давал еще в 2004 г., но до сих пор оно не выполнено. Мы попросили министра сельского хозяйства Алексея ГОРДЕЕВА включить в национальный проект развития сельского хозяйства вопросы развития рыбохозяйственной деятельности. Целый ряд рыбацких проблем (снижение стоимости топлива, обновление флота, развитие переработки) могут решаться по аналогии с сельским хозяйством. Особенно это важно для Дальнего Востока, где рыбная отрасль является одной из главных основ экономики.

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