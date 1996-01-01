www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Кулинарный конкурс объединил страны

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

31 марта в Тихоокеанском государственном экономическом университете (ТГЭУ) завершился краевой кулинарный конкурс, на котором свое мастерство показали не только студенты профильных вузов и сузов Приморья, но и иностранные гости - впервые в мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Харбинского коммерческого университета.

"Договор о сотрудничестве ТГЭУ и Харбинского коммерческого университета был заключен меньше года назад. Однако в рамках этого договора у нас прошли два крупных совместных мероприятия, - говорит директор Института пищевых технологий и товароведения ТГЭУ Татьяна КАЛЕНИК. - В декабре прошлого года в ТГЭУ прошла международная научная конференция "Актуальные проблемы технологии живых систем" с участием студентов и преподавателей из Харбинского коммерческого университета.

Сейчас студенты этого университета приняли участие в кулинарном конкурсе, а китайские преподаватели провели для наших студентов мастер-класс по приготовлению блюд китайской кухни. Дело в том, что в состав этого университета входит институт туризма и кулинарии, который готовит таких же специалистов, как и институт пищевых технологий и товароведения ТГЭУ. Поэтому сотрудничество двух вузов выгодно и нам, и китайской стороне".

Конкурс профессионального мастерства, участие в котором приняли китайские студенты, начался с обязательной программы, в ходе которой каждый участник должен был приготовить предложенное ему блюдо. Во втором туре конкурса участники представили произвольную программу "Кот в мешке", в ходе которой должны были приготовить из предложенного набора продуктов любое блюдо. Единственное требование, которое предъявлялось участникам в этом конкурсе - блюдо должно быть не только вкусным, но и иметь эстетическую привлекательность. По словам заведующей кафедры технологии пищевых продуктов ТГЭУ и члена жюри конкурса Людмилы ЛЕВОЧКИНОЙ, практически все участники справились с заданием отлично.

Причем работы некоторых студентов были выполнены на высоком профессиональном уровне, что говорит о том, что они готовы к практической работе в учреждениях общественного питания.

После завершения конкурсной программы, свое мастерство представили преподаватели двух университетов. Директор научно-исследовательского института туризма и кулинарии Харбинского коммерческого университета Чжэн ЧАНЦЗЯН и доцент института туризма и кулинарии Харбинского коммерческого университета Чжан ХУИ провели мастер-класс по приготовлению блюд китайской кухни. В свою очередь, заведующая кафедрой пищевых технологий ТГЭУ Людмила Левочкина продемонстрировала китайским коллегам искусство приготовления царской ухи из белорыбицы, которую подавали с традиционным русскими расстегаями и курником.

"Китайские коллеги, побывав на нашем конкурсе и посмотрев оснащение наших лабораторий, загорелись желанием отправить группу своих студентов с наш университет для обучения азам европейской кухни, - говорит Людмила Левочкина. - В свою очередь, они предложили нам сформировать группу студентов института пищевых технологий и товароведения ТГЭУ, желающих отточить навыки приготовления блюд китайской кухни в лабораториях института туризма и кулинарии Харбинского коммерческого университета. Так что я надеюсь, что у нашего сотрудничества большое будущее".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru