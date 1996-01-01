Кулинарный конкурс объединил страны

31 марта в Тихоокеанском государственном экономическом университете (ТГЭУ) завершился краевой кулинарный конкурс, на котором свое мастерство показали не только студенты профильных вузов и сузов Приморья, но и иностранные гости - впервые в мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Харбинского коммерческого университета.

"Договор о сотрудничестве ТГЭУ и Харбинского коммерческого университета был заключен меньше года назад. Однако в рамках этого договора у нас прошли два крупных совместных мероприятия, - говорит директор Института пищевых технологий и товароведения ТГЭУ Татьяна КАЛЕНИК. - В декабре прошлого года в ТГЭУ прошла международная научная конференция "Актуальные проблемы технологии живых систем" с участием студентов и преподавателей из Харбинского коммерческого университета.

Сейчас студенты этого университета приняли участие в кулинарном конкурсе, а китайские преподаватели провели для наших студентов мастер-класс по приготовлению блюд китайской кухни. Дело в том, что в состав этого университета входит институт туризма и кулинарии, который готовит таких же специалистов, как и институт пищевых технологий и товароведения ТГЭУ. Поэтому сотрудничество двух вузов выгодно и нам, и китайской стороне".

Конкурс профессионального мастерства, участие в котором приняли китайские студенты, начался с обязательной программы, в ходе которой каждый участник должен был приготовить предложенное ему блюдо. Во втором туре конкурса участники представили произвольную программу "Кот в мешке", в ходе которой должны были приготовить из предложенного набора продуктов любое блюдо. Единственное требование, которое предъявлялось участникам в этом конкурсе - блюдо должно быть не только вкусным, но и иметь эстетическую привлекательность. По словам заведующей кафедры технологии пищевых продуктов ТГЭУ и члена жюри конкурса Людмилы ЛЕВОЧКИНОЙ, практически все участники справились с заданием отлично.

Причем работы некоторых студентов были выполнены на высоком профессиональном уровне, что говорит о том, что они готовы к практической работе в учреждениях общественного питания.

После завершения конкурсной программы, свое мастерство представили преподаватели двух университетов. Директор научно-исследовательского института туризма и кулинарии Харбинского коммерческого университета Чжэн ЧАНЦЗЯН и доцент института туризма и кулинарии Харбинского коммерческого университета Чжан ХУИ провели мастер-класс по приготовлению блюд китайской кухни. В свою очередь, заведующая кафедрой пищевых технологий ТГЭУ Людмила Левочкина продемонстрировала китайским коллегам искусство приготовления царской ухи из белорыбицы, которую подавали с традиционным русскими расстегаями и курником.

"Китайские коллеги, побывав на нашем конкурсе и посмотрев оснащение наших лабораторий, загорелись желанием отправить группу своих студентов с наш университет для обучения азам европейской кухни, - говорит Людмила Левочкина. - В свою очередь, они предложили нам сформировать группу студентов института пищевых технологий и товароведения ТГЭУ, желающих отточить навыки приготовления блюд китайской кухни в лабораториях института туризма и кулинарии Харбинского коммерческого университета. Так что я надеюсь, что у нашего сотрудничества большое будущее".