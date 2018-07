Акции Восточного порта обрели нового хозяина

Акционеры ОАО "Восточный порт" консолидировали 75,28% обыкновенных акций в офшорной компании. Как сообщается в материалах компании, "Истерн Стивидоринг Холдингз Корп." по состоянию на 7 апреля увеличила долю обыкновенных акций ОАО с 0% до 75,28%.

Контрольный пакет акций ОАО "Восточный порт" (75,06%) по состоянию на 31 декабря 2005 г. находился в номинальном держании в ОАО "Федерально-Инвестиционная палата" и был распределен между четырьмя офшорными компаниями: Worldwide Real Estate Ltd (19,90%), Cupid Ltd (19,94%), I.Т. Options Ltd (19,92%) и Marcel Tradig Ltd (15,30%).

По сведениям "ЗР", порядка 52% акций ОАО "Восточный порт" контролирует компания "Кузбассразрезуголь". 19,99% принадлежит государству.