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Новый банкомат Дальневосточного банка
Для удобства клиентов Дальневосточный банк установил во Владивостоке еще один новый банкомат. Место для него выбрано максимально удачно: в здании Торгового центра "Искра", на проспекте 100 лет Владивостоку, 42. Ориентир - магазин "Золотая Дева".
В торговом центре сосредоточено большое количество бутиков, магазинов, торговых точек и салонов, предлагающих самый разнообразный товар и услуги. Рядом в банкомате можно снять со своего счета необходимую для покупок сумму денег, а также пополнить счет мобильного телефона или оплатить Дальэнерго коммунальные платежи.
Кстати, возможность оплачивать квитанции за тепло- и электроэнергию владельцы пластиковых карт VISA Дальневосточного банка получили с февраля нынешнего года. По оценке специалистов банка, услуга оказалась востребованной: квитанции Дальэнерго можно оплатить через банкомат в считанные секунды.
Новый банкомат на транспортной остановке "Столетие", как и большинство банкоматов Дальневосточного банка, работает в круглосуточном режиме, что позволяет владельцу пластиковой карты совершать денежные операции в любое время суток и день недели. Стоит отметить, что доступ к банкомату удобен как пешеходам, так и автомобилистам: возле него довольно легко припарковать машину.
В столице Приморья сегодня установлено 22 банкомата Дальневосточного банка, всего по краю их количество с начала года выросло до 38: они расположены в Артеме, Дальнереченске, Уссурийске, Находке, Партизанске и Славянке.
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