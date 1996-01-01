Юные таланты показали класс "Большой восьмерке"

Десять юных талантов из Приморья приняли участие во втором отборочном туре телепроекта "Великолепная восьмерка", который проходил на прошлой неделе в Москве. Цель проекта - поиск и поддержка молодых россиян, наделенных талантами, увлеченных, активных, творческих.

С конкурсантами занимались психологи, редакторы, стилисты и визажисты. К съемкам были допущены 8 человек, их разделили на 2 команды - "Саммит" и "G 4". В минувшую субботу в течение 5 часов на съемочной площадке телеканала "Россия" команды боролись за звание лучших. По информации департамента образования и науки краевой администрации, приморские ребята выступили очень достойно. Из максимально возможных 150 баллов команда "Саммит" набрала 146, а "G 4" - 140 баллов. Во втором туре также выступали конкурсанты из Калининграда, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и Москвы.

В финальных соревнованиях выступят только лучшие из лучших - по два человека от каждой команды. Одного выберет компетентное жюри, в состав которого вошли продюсер проекта Екатерина фон ГЕЧМЕН ВАЛЬДЕК, известный режиссер Петр ТОДОРОВСКИЙ, актер Вячеслав ГАЛКИН, гимнаст Алексей НЕМОВ и другие. Право выбрать второго финалиста получат телезрители. До конца мая каждое воскресенье будут транслировать выступления команд одного из регионов. Главная награда программы - приглашение на саммит "Большой восьмерки" в Санкт-Петербург в июле 2006 г. и встреча с главами США, Канады, Японии, Германии, Франции, Великобритании, Италии и России.

По замыслу организаторов, пути решения мировых проблем одновременно будут искать и дети, и взрослые. Главы государств - на саммите, дети - на заседаниях "Юношеской восьмерки". 16 финалистов программы получат гранты Министерства образования и науки Российской Федерации, еще 8 победителей ждет 2- недельная стажировка в престижных учебных заведениях Европы.