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Финансовые контакты между приморскими и зарубежными компаниями курируют банки
Успешность компаний, работающих на приморском рынке, во многом зависит от уровня взаимодействия с иностранными компаниями и корпорациями. По мнению специалистов Приморской торгово-промышленной палаты, компании, активно развивающие партнерские контакты с крупными иностранными фирмами, в том числе и с компаниями стран АТР, создают максимально благоприятные условия для развития экономики региона, ее интеграции в мировое экономическое пространство.
По статистике Палаты, все больше участников приморского рынка вступают во взаимодействие с зарубежными компаниями и корпорациями. Как сообщили информационному агентству Дейта.RU в Примтеркомбанке, за последнее время спектр предложений приморских банков по обеспечению внешнеэкономической деятельности значительно расширился. Банк, как правило, контролирует все финансовые операции между партнерами, предоставляет консультации, помогает решать нестандартные ситуации. Сопровождение ВЭД является одним из основных направлений работы Примтеркомбанка. Банк предлагает в рамках программы сопровождения ВЭД открытие и ведение счетов в валюте, консультации и оказание помощи в подготовке внешнеторговых контрактов в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ, операции сопровождения экспортно - импортных контрактов. Переводы в иностранной валюте производятся "Примтеркомбанком" "день в день".
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