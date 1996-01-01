www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Финансовые контакты между приморскими и зарубежными компаниями курируют банки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Успешность компаний, работающих на приморском рынке, во многом зависит от уровня взаимодействия с иностранными компаниями и корпорациями. По мнению специалистов Приморской торгово-промышленной палаты, компании, активно развивающие партнерские контакты с крупными иностранными фирмами, в том числе и с компаниями стран АТР, создают максимально благоприятные условия для развития экономики региона, ее интеграции в мировое экономическое пространство.

По статистике Палаты, все больше участников приморского рынка вступают во взаимодействие с зарубежными компаниями и корпорациями. Как сообщили информационному агентству Дейта.RU в Примтеркомбанке, за последнее время спектр предложений приморских банков по обеспечению внешнеэкономической деятельности значительно расширился. Банк, как правило, контролирует все финансовые операции между партнерами, предоставляет консультации, помогает решать нестандартные ситуации. Сопровождение ВЭД является одним из основных направлений работы Примтеркомбанка. Банк предлагает в рамках программы сопровождения ВЭД открытие и ведение счетов в валюте, консультации и оказание помощи в подготовке внешнеторговых контрактов в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ, операции сопровождения экспортно - импортных контрактов. Переводы в иностранной валюте производятся "Примтеркомбанком" "день в день".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru