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"Родина" минус Рогозин = "Родина"
Якобы добровольный уход Дмитрия РОГОЗИНА с должности руководителя партии "Родина" - это результат действия серьезных сил и обстоятельств. Он является естественным, прогнозируемым крахом Рогозина как политика. Как руководитель партии он оказался не готов решить им же спровоцированный кризис.
Дмитрий Рогозин, отчаянно желая сделать карьеру, принес в жертву своим амбициям достоинство и честь партии. Проблема Рогозина в том, что у него накопилось слишком много политического негатива, который теперь весь перешел на партию "Родина" и лишил ее возможности нормального политического движения вперед. Он подставил под удар всю партию.
Сначала антисемитские выпады, что вызвало недоумение общественности, потом Майдан - появление там Рогозина в оранжевом шарфе выглядело откровенно вызывающе. А когда по стране прокатилась волна протестов по поводу монетизации льгот, им была устроена показная голодовка, и публичные заявления о том, что власть есть "идейный враг", которые оказались далекими от логики вещей.
Дмитрий Рогозин проводил политику двойных стандартов: пытаясь выглядеть рьяным борцом за справедливость, на деле он хотел получать бонусы от власть имущих. Сидеть на двух стульях одновременно длительное время оказалось затруднительным. Результатом пропагандируемого Рогозиным политического курса стало обвинение партии в национализме. Но самое главное - сколько сторонников и единомышленников было потеряно в гонке за личной выгодой одного человека. Хочется верить, что отставка Рогозина и дальнейшее реформирование партийной структуры позволят наконец-то партии эффективно функционировать на благо избирателей.
Об авторе: Игорь Светлов, профессор, заместитель руководителя оргкомитета "Родина".
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