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"Родина низких цен" пришла в Приморье
23 марта в Находке открылся первый магазин компании "Эльдорадо". Таким образом, крупнейшая в стране розничная сеть по продаже бытовой техники (доля компании на российском рынке бытовой техники составляет 28%) пришла в Приморский край.
Приход "Эльдорадо" может развязать конкурентные войны между розничными сетями, ведь в настоящее время на территории Приморского края работают 3 местных розничных сети: "В-Лазер", "Спектр", "Домотехника". Учитывая, что все они на рынке присутствуют более 5 лет, можно ожидать, что "родине низких цен" придется повоевать за место под солнцем.
Еще несколько месяцев назад представители "В-Лазер" заявляли, что они готовы к приходу крупных российских розничных сетей и могут противопоставить им свою объединенную политику в отстаивании местного рынка.
Между тем, по словам директора департамента по связям с общественностью и СМИ компании "Эльдорадо" Тимофея СУРОВЦЕВА, они готовы к быстрому завоеванию местного рынка, и экспансия на Дальний Восток начнется именно с Приморского края.
"Появление компании "Эльдорадо" на Дальнем Востоке ждали давно и покупатели, и конкуренты. Первым городом была выбрана Находка. Это первый, но не единственный город, где в скором времени появятся магазины компании. Во второй половине 2006 г. мы планируем открытие четырех магазинов во Владивостоке. Далее в наших планах открытие магазинов в Уссурийске. В конце года на Дальнем Востоке будет уже несколько магазинов общей площадью около 10 тыс. кв. м", - заявил "ЗР" Тимофей Суровцев.
Как отреагируют на появление серьезного конкурента остальные игроки рынка, будет видно в ближайшие месяцы. Однако уже можно сказать, что передел рынка неизбежен. С 2004 г. компания "Эльдорадо" открывает магазины только формата супер - и гипермаркет. Открывшийся в Находке магазин по своему формату - супермаркет. Торговая площадь этого магазина составляет 734 кв. м. Количество сотрудников - 31 человек. За первые два дня было продано более 1 300 позиций товара. По обещаниям руководства "Эльдорадо", компания намерена отвоевать до 40% местного рынка.
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