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Альфа-Банк установил новые банкоматы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальневосточный филиал Альфа-Банка запустил в эксплуатацию новые банкоматы во Владивостоке и Уссурийске. Новые банкоматы уже работают в торговом центре "Дилан" (Владивосток, ул. Суханова, 11) и в здании ООО "Никольскъ-Уссурийск" (г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, 36).

Напомним, что собственные банкоматы Альфа-Банка доступны круглосуточно во всех районах Владивостока и в крупных городах Приморского края. Они расположены по адресам:

- ул. Семеновская, 26 (офис филиала "Дальневосточный" ОАО "Альфа-Банк"),

- ул. Некрасовская, 94 (ТД "Некрасовский"),

- ул. Светланская, 15а (Театр молодежи),

- пр. 100-летия Владивостока, 57г (ТЦ "Максим"),

- ул. Калинина, 275 (ТЦ "Зеленый остров"),

- ул. Луговая, 91 (ТЦ "Сфера Маркет"),

- ул. Верхнепортовая, 50а (Морской госуниверситет),

- ул. Крыгина, 16 (ТЦ "Эгершельд"),

- Народный проспект, 11б (ТЦ "Гермес"),

- ул. Экипажная, 18 (ДВГУ),

- ул. Русская, 46 (ТЦ "Гранд").

Помимо того, один банкомат Альфа-Банка работает в Артеме (аэропорт). И еще два - в Находке по адресам: "Бизнес-Центр" (ул. Портовая, 3) и ТЦ "В-Лазер Сити" (бульвар Энтузиастов, 2).

Банкоматы Альфа-Банка обслуживают карты международных платежных систем Visa и MasterCard всех категорий. Держатели карт всегда могут получить наличные в долларах и рублях.

В целом по стране рост сети ATM банка продолжается: на 1 марта 2006 г. в Москве и регионах России было установлено более 630 собственных банкоматов Альфа-Банка. Кроме того, в отделениях Дальневосточного филиала Альфа-Банка во Владивостоке (ул. Семеновская, 26) и Находке (ул. Школьная, 8) установлены специальные электронные устройства cash-in, с помощью которых клиенты банка могут пополнить свои счета.

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