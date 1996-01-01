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Сельскому хозяйству нужны кредиты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Запуск национальных проектов состоялся, - считает министр сельского хозяйства РФ Алексей ГОРДЕЕВ, - остается одно - поверить в это, и второе - с энтузиазмом, активно, всем миром взяться за реализацию этих проектов".

Национальный проект "Развитие АПК" - еще одна попытка превратить наше отсталое сельское хозяйство в высокорентабельную, процветающую отрасль. Но хватит ли на это сил, а главное - средств?

В Белгородской области Сбербанк инвестировал в свиноводческие комплексы 2,3 млрд рублей. Банк прокредитовал реконструкцию ОАО "Кунгурский молкомбинат", одного из крупнейших переработчиков сельскохозяйственной продукции Пермской области. 182 млн вложил Центрально-Черноземный банк Сбербанка России в строительство Новооскольского комбикормового завода. Соглашение по кредитованию, заключенное им с "Россельмашем", уже позволило сельскохозяйственным предприятиям Юга России приобрести более ста единиц дорогостоящей техники в кредит. Создание сырьевой базы и модернизация производственного оборудования крупнейших мясокомбинатов Краснодарского края стали одними из приоритетных направлений работы Юго-Западного банка. На Дальнем Востоке огромные средства были инвестированы Сбербанком в птицеводство, в рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия.

Вывод очевиден: необходимо активнее привлекать банки и вместе с ними работать на конечный результат. Главное сегодня - не допустить ненужного расходования средств Стабилизационного фонда, не дать инфляции поглотить результаты реализации национальных проектов. Ибо как только деньги Стабилизационного фонда, не дающие покоя некоторым политикам, окажутся на рынке, гиперинфляции не избежать.

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