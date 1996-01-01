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Выбери свое радио
Одним из ключевых условий успешной рекламной кампании по-прежнему остаются не только правильное позиционирование продукта, но и выбор рекламного носителя или канала размещения. Согласитесь, что даже идеально составленный рекламный текст, ориентированный на банкиров, будет неуместен в формате молодежного музыкального радио. Избежать ошибок при размещении рекламы, а значит, максимально эффективно использовать ее бюджет помогут данные рейтингов. Это один из наиболее точных и доступных инструментов для выбора оптимального рекламного канала. В особенности если речь идет о таком изменчивом и динамичном носителе, как радио.
Рекламное Агентство "Видео Интернешнл Приморье" на данный момент является обладателем радийных независимых радиорейтингов за 2005 г., предоставленных TNS Gallup. Благодаря приобретению рейтингов, у менеджеров Комплексного медийного рекламного агентства "Видео Интернешнл Приморье" появилась возможность существенно повысить эффективность рекламных компаний на радио для каждого конкретного клиента.
Возможности программного обеспечения позволяют подобрать радиостанцию не только по демографическому портрету, но и по социальному статусу. Теперь вам не придется тратиться на дорогостоящие опросы. Программа TNS Gallup Media за считанные секунды выдаст вам радио-предпочтения, скажем, "замужних женщин от 35 до 54 лет, работающих в бюджетной организации и являющихся главой в семье", или "мужчин-руководителей в возрасте от 35 до 44 лет, имеющих в подчинении от 100 до 200 человек и пользующихся Интернетом 2-3 раза в неделю". В целом же картина слушательских предпочтений по данным за 2005 год такова (см. таблицу).
Как видите, тройка лидирующих радиостанций в 2005 г. немного видоизменилась по сравнению с данными на конец октября 2004 г. Впрочем, изменения коснулись лишь третьей позиции, которую теперь занимает радио "Европа Плюс". Первое же и второе места на протяжении 2-х лет делят между собой "Радио Лемма" и "Радио Ви-Би-Си".
При составлении рейтинга используется метод личного интервью (Face-to-face) по месту жительства респондентов. В исследовании принимали участие лица в возрасте от 16 лет и старше. Размер генеральной совокупности составил 502.8 тыс. человек. Размер генеральной совокупности в 2005 году составил 502,8 тыс., что на 20% больше по сравнению с 2004 г.
По гендерному (половому) признаку аудитория распределилась следующим образом: женщины - 53.7%, мужчины - 46.3%. По возрастному признаку% распределения равномерен: м/ж 16-19 лет - 10%, м/ж 20-24 -11%, м/ж 25-34 - 19%, м/ж 35-44 - 18%, м/ж 45-54 - 18%, м/ж 55-64 - 13%, м/ж 65+ - 11%.
Задавайте нам вопросы. Рекламное агентство "Видео Интернешнл Приморье" с радостью поделится с вами своими знаниями и опытом!
Наш адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 20а (Дом Радио). Телефоны: (4232)51-05-80, 51-05-82.
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