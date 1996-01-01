www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Сбербанк предлагает достать деньги из кубышек

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По некоторым данным, в кубышках и "под матрасами" население страны хранит 580 млрд руб. Как выяснили социологи, более половины россиян считают вложение заработанных средств в банк достаточно рискованным делом. Все мы еще слишком хорошо помним дефолт 1998 года. А разве что-то с тех пор изменилось? Да, безусловно.

Уже год в нашей стране действует система страхования вкладов. К сожалению, как выяснил ВЦИОМ, хоть что-то слышали о ней лишь 35% россиян. А между тем эта система гарантирует возврат денег вкладчикам в случае банкротства банка. Предельный размер компенсации пока ограничен 100 тыс. руб.

Но, во-первых, никто не мешает вам положить деньги на несколько счетов, чтобы каждый из них не превышал указанный лимит. А во-вторых, сейчас идет активная работа по повышению планки страховых выплат. Уже с июля этого года они составят 190 тыс., а в 2007-м должны вырасти до 280 тыс. руб. Это выгодно и гражданам, ибо защищает их накопления, и банкам, которые получат новых вкладчиков, и российской экономике в целом.

Доверие россиян к банковским структурам пока не очень-то высоко, но оно тем не менее постепенно растет. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за прошлый год объем вкладов увеличился на 36% - до 2,7 триллиона рублей. Все больше наших соотечественников понимают, что держать деньги на депозите гораздо выгоднее и безопаснее, чем хранить их дома. В Сбербанк несут свои сбережения 54% населения. Ни одному другому финансово-кредитному учреждению и близко не удалось подойти к таким показателям.

Сегодня Сбербанк предлагает частным лицам 27 (!) видов вкладов. Деньги на депозит можно положить как в рублях, так и в валюте - долларах или евро. Проценты, например, по вкладу "Пополняемый депозит Сбербанка России на 1 год и 1 месяц" составляют от 8,5 до 9,5% годовых в зависимости от суммы, минимальное значение которой для этого вклада всего 1000 руб. Ну а россиян, получающих пенсии, наверняка заинтересует вклад "Срочный пенсионный на 2 года". Минимальная сумма первоначального и дополнительных взносов для этого депозита - 300 рублей, а процентная ставка по вкладу составляет 9,5% годовых.

Участниками системы страхования вкладов сегодня являются 932 банка. Однако не все из них выполняют требования, которые предъявляет закон. В 2005 году АСВ проверило 46 банков, и лишь к половине из них не было претензий. Поэтому, выбирая банк, которому вы собираетесь доверить свои кровные, лучше все-таки обращать внимание на его показатели и, конечно, репутацию.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru