Сбербанк предлагает достать деньги из кубышек

По некоторым данным, в кубышках и "под матрасами" население страны хранит 580 млрд руб. Как выяснили социологи, более половины россиян считают вложение заработанных средств в банк достаточно рискованным делом. Все мы еще слишком хорошо помним дефолт 1998 года. А разве что-то с тех пор изменилось? Да, безусловно.

Уже год в нашей стране действует система страхования вкладов. К сожалению, как выяснил ВЦИОМ, хоть что-то слышали о ней лишь 35% россиян. А между тем эта система гарантирует возврат денег вкладчикам в случае банкротства банка. Предельный размер компенсации пока ограничен 100 тыс. руб.

Но, во-первых, никто не мешает вам положить деньги на несколько счетов, чтобы каждый из них не превышал указанный лимит. А во-вторых, сейчас идет активная работа по повышению планки страховых выплат. Уже с июля этого года они составят 190 тыс., а в 2007-м должны вырасти до 280 тыс. руб. Это выгодно и гражданам, ибо защищает их накопления, и банкам, которые получат новых вкладчиков, и российской экономике в целом.

Доверие россиян к банковским структурам пока не очень-то высоко, но оно тем не менее постепенно растет. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за прошлый год объем вкладов увеличился на 36% - до 2,7 триллиона рублей. Все больше наших соотечественников понимают, что держать деньги на депозите гораздо выгоднее и безопаснее, чем хранить их дома. В Сбербанк несут свои сбережения 54% населения. Ни одному другому финансово-кредитному учреждению и близко не удалось подойти к таким показателям.

Сегодня Сбербанк предлагает частным лицам 27 (!) видов вкладов. Деньги на депозит можно положить как в рублях, так и в валюте - долларах или евро. Проценты, например, по вкладу "Пополняемый депозит Сбербанка России на 1 год и 1 месяц" составляют от 8,5 до 9,5% годовых в зависимости от суммы, минимальное значение которой для этого вклада всего 1000 руб. Ну а россиян, получающих пенсии, наверняка заинтересует вклад "Срочный пенсионный на 2 года". Минимальная сумма первоначального и дополнительных взносов для этого депозита - 300 рублей, а процентная ставка по вкладу составляет 9,5% годовых.

Участниками системы страхования вкладов сегодня являются 932 банка. Однако не все из них выполняют требования, которые предъявляет закон. В 2005 году АСВ проверило 46 банков, и лишь к половине из них не было претензий. Поэтому, выбирая банк, которому вы собираетесь доверить свои кровные, лучше все-таки обращать внимание на его показатели и, конечно, репутацию.