Вы спросите, какая здесь связь? Где логика? Как ни странно, но связь между этими явлениями существует. Но сначала попробуем развеять сложившие мифы о кредитах.

Необходимость в источниках финансирования в условиях динамично развивающегося современного общества очевидна. Но при всех существующих возможностях предприниматели порой недооценивают банковские кредиты на развитие бизнеса, существуют предрассудки, которые мешают им обратиться в банк. СОЛОВЕЦ Дмитрий Николаевич, руководитель ККО "Владивосток" новосибирского филиала КМБ-БАНКА (ЗАО) в г. Владивостоке, постарается развеять основные мифы.

Миф 1. Кредиты для предпринимателей - это сложно, и банк не всегда даст столько, сколько у него попросят

Многие предприниматели опасаются, что потребуется много документов, рассмотрение заявки займет уйму времени и отнимет много сил. Это не так. У каждого бизнеса свои текущие потребности, и именно это служит для нас отправной точкой. Мы считаем, что сумма и срок кредита должны быть оптимально взаимосвязаны с процедурой рассмотрения заявки и количеством запрашиваемых документов. Если вам необходимо 300 тыс. рублей, вам не нужно ждать 2 недели или оформлять залог - мы предлагаем кредиты на такую сумму без залога, срок оформления - 1 день. Это реальность.

Предприниматели часто опасаются, что требуемую сумму им не получить - или слишком мало, или слишком много. Это, пожалуй, самый распространенный миф. Дело в том, что мы оцениваем реальное состояние бизнеса заемщика - другими словами, может ли предприятие освоить всю сумму и вернуть ее без пагубных последствий для своего финансового состояния? Для этого наши кредитные эксперты знакомятся с бизнесом клиента и рассчитывают кредит, который будет способствовать развитию, а не "головной боли", где взять денег на очередной платеж. Мы предлагаем кредиты от 3 000 руб. до $1,5 млн. Такой диапазон может удовлетворить любые запросы. Мы не предъявляем сверхтребований к предпринимателю. Не обязательно открывать счет, быть постоянным клиентом банка, иметь кредитную историю, бизнес-план и т.д.

Миф 2. Кредит для бизнеса должен быть целевым

Совершенно неоправданно требовать от предпринимателя отчета о том, на что тратятся кредитные деньги. Чаще всего у малого бизнеса нет четкого разделения расходов и доходов на семейные и деловые. Поэтому случаются такие ситуации - предприниматель хочет поехать в отпуск, купить квартиру и при этом модернизировать оборудование в магазине. В такой ситуации можно "выдернуть" из бизнеса деньги на личные нужды, тогда с новым оборудованием придется подождать или отложить отдых и модернизировать оборудование. А можно взять кредит в банке, и тогда новое оборудование, поездка к лазурному побережью и новая квартира реализуются одновременно.

Миф 3. Кредиты для бизнеса не отличаются от потребительских, или деньги проще одолжить у соседа

Бизнес-кредит разрабатывается с учетом специфики бизнес-процессов. Например, малый бизнес часто нуждается в "длинных" деньгах, и немаленьких, в кредитах на инвестиции. Где можно взять потребительский кредит, например, 15 млн руб. на 5 лет? Ни потребительский кредит, ни сосед вряд ли смогут удовлетворить такие потребности. Когда речь идет о частных займах, то не стоит забывать, что вы не можете планировать, когда эти деньги могут вдруг понадобиться их владельцу. И что тогда? В случае с банковским кредитом вы знаете, когда и сколько вам платить.

А что до логики в названии статьи, все предельно просто. Клиентов у КМБ-Банка становится больше, кредиты берут - бизнес развивается, налаживаются связи региональные. Следовательно, часто приходится бывать в командировках. Частые командировки - значит, пользуются самым быстрым видом транспорта - самолетами. Больше командировок - больше пассажиров, а значит, больше рейсов и... больше самолеты расходуют авиационного керосина. Что и требовалось доказать.

Чтобы развеять все оставшиеся мифы и сомнения, позвоните в банк, узнайте все условия, и вы поймете, что кредит - это доступно и реально.

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