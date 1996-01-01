У воды свой день

По инициативе Международной ассоциации водоснабжения с 1993 г. во всем мире 22 марта отмечается Международный День воды. О воде говорится много, каждый из нас понимает, что жизнь без нее на земле невозможна. Однако ресурсы питьевой воды не бесконечны и имеют тенденцию к истощению. Об этом нельзя забывать! Но не каждый понимает, что вода наиболее уязвимый ресурс, использовать ее необходимо экономно и бережно. Сохранить же чистую воду в природных условиях: озерах, реках, водохранилищах, родниках - наша первейшая задача.

Досье В Приморском крае много воды, в том числе и питьевой. Общая длина всех рек края более 120 тыс. км. Кроме р. Уссури и ее крупных притоков (Арсеньевка, Большая Уссурка, Бикин) наиболее значительными реками являются Раздольная, Илистая, Самарга, Партизанская, Малиновка, Рудная и другие. На территории края расположено 19 водохранилищ хозяйственно-питьевого и энергетического назначения,более 2 тыс. озер, а площадь болот около 6,6 тыс. кв. км. Общий объем водных ресурсов составляет около 54,0 куб. км, общие суммарные запасы пресных подземных вод - 6067,17 тыс. куб. м/сут. По данным отчетности об использовании воды за 2005 г., на каждого жителя края в среднем приходится 231,45 л/сут. воды.

В последнее время все чаще и чаще возникают ситуации с чрезвычайным загрязнением водных объектов в связи с авариями и техногенными катастрофами по вине человека. Приморский край относится к числу пограничных, и на большей части его границы с КНР протекает река Уссури, которая является источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для городов Дальнереченск, Лесозаводск. У всех еще на слуху ситуация с аварийным загрязнением реки Амур.

Для уменьшения и исключения таких ситуаций Министерство природных ресурсов РФ и Государственная администрация КНР по охране окружающей среды в целях охраны качества воды российско-китайских трансграничных водных объектов - рек Амура, Уссури, Аргуни, Раздольной, озера Ханка подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам совместного мониторинга качества воды трансграничных водных объектов. План совместного мониторинга включает разработку согласованных методик мониторинга качества воды трансграничных водных объектов, выбор на каждом трансграничном водном объекте согласованных створов и вертикалей совместных наблюдений, а также лабораторный анализ и оценку проб воды, проведение совместных обследований донных отложений и микроорганизмов, регулярный обмен результатами мониторинга и организация обмена специалистами и проведение совместных семинаров.

Для организации этих работ планируется создание Совместной координационной комиссии, в которую войдут рабочие группы экспертов. Комиссия разработает план совместного мониторинга и будет осуществлять контроль за его проведением. Но какие бы ни принимались документы, все должны понимать, что рациональное использование водных ресурсов, охрана водных объектов от загрязнения зависит и от каждого из нас, и в наших силах сохранить водные объекты на благо будущих поколений.

Писатель Василий ПЕСКОВ сказал: "Можно заново построить разрушенный город. Можно посадить новый лес, выкопать пруд. Но живую речку, если она умирает, как всякий живой организм, сконструировать заново невозможно". Подойдя к реке, морю, озеру или ручейку, следует помнить, что мы не унаследовали землю и воду у наши родителей, мы взяли ее в долг у наших детей.

Об авторе. В. П. ПОНОМАРЕВ, зам. руководителя Амурского БВУ, начальник отдела водных ресурсов по Приморскому краю.