Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хорошее пиво - из хорошей воды
Последствия бензольного пятна, которое заставило серьезно понервничать жителей всего Хабаровского края, придется расхлебывать еще долго. Кашу маслом не испортишь, а вот плохой водой - запросто. Кому бояться нечего, так это дальневосточным любителям пива "Балтика". В Пивоваренной компании "Балтика-Хабаровск" проблему с качеством воды решили давно и надолго - воду для производства используют из артезианских скважин, получив лицензию на их разработку в 2003 году.
Скважины находятся в заглубленных железобетонных блок-камерах и герметично закрыты, чтобы туда не попали поверхностные воды. "Там светло, хорошо и чисто", - заметил исполняющий обязанности директора "Балтика-Хабаровск" Алексей ИЛЬИН. Он объяснил, что компания эксплуатирует палеозойскую водоносную зону в верховьях ручья Правая Березовка (один из притоков Амура), перекрытую сверху глинами и суглинками мощностью 28-42 м. Каждая скважина не просто огорожена забором, но еще и находится под видеонаблюдением и сигнализацией. Вода из этих скважин, расположенных в четырех километрах от реки Амур и глубиной в 120 метров, сомнений в своем качестве не вызывает. Она настоящая, живая, природная. Если бы такая текла из наших кранов...
"Таких предприятий, как "Балтика", которые стараются максимально выполнить все условия пользования недрами, в Хабаровском крае не очень много", - вынесла свой вердикт государственный инспектор Управления Росприроднадзора по Хабаровскому краю Галина ЖЕРЛОВА после недавней проверки. Качество артезианской воды регулярно проверяют в лаборатории завода - собственном надзорном органе - и независимых лабораториях - в Центре гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае. И каждый раз специалисты резюмируют, что все отлично. А в то время, когда бензольное пятно проплывало по Амуру, компания провела дополнительные исследования - пробы из скважины отправляли в специальную лабораторию в Санкт-Петербурге. Там эксперты делали анализы на наличие бензола, фенола и других вредных примесей и, конечно, ничего такого не обнаружили.
Несмотря на весьма оптимистичные результаты, вода из артезианских скважин еще и дополнительно очищается в три стадии. Системе водоочистки Berkefeld стоимостью почти 30 млн руб. мог бы позавидовать водоканал любого российского города. Как, впрочем, и очистным сооружениям. Несмотря на то что пивоварение не относится к самым грязным производствам и практически все отходы - это органическое сырье, "Балтика" уделяет большое внимание тому, чтобы не навредить окружающей среде. И не жалеет на это денег. Как рассказал главный инженер завода Виталий СМИРНОВ, в этом году только на модернизацию и усовершенствование сооружений биологической очистки сточных вод компания выделила около 1,5 млн руб. В результате сточные воды "Балтики" в общем потоке реки Правая Березовка выделяются большим светлым пятном.
За такую заботу о качестве продукции и природе компанию не один десяток раз награждали дипломами и медалями. В кабинете директора - два больших стеклянных шкафа с наградами. Есть за что.
Новости тематики
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года