www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.62 р. 100 JPY: 61.24 р.
EUR: 78.2 р. 10 CNY: 98.77 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Хорошее пиво - из хорошей воды

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Последствия бензольного пятна, которое заставило серьезно понервничать жителей всего Хабаровского края, придется расхлебывать еще долго. Кашу маслом не испортишь, а вот плохой водой - запросто. Кому бояться нечего, так это дальневосточным любителям пива "Балтика". В Пивоваренной компании "Балтика-Хабаровск" проблему с качеством воды решили давно и надолго - воду для производства используют из артезианских скважин, получив лицензию на их разработку в 2003 году.

Скважины находятся в заглубленных железобетонных блок-камерах и герметично закрыты, чтобы туда не попали поверхностные воды. "Там светло, хорошо и чисто", - заметил исполняющий обязанности директора "Балтика-Хабаровск" Алексей ИЛЬИН. Он объяснил, что компания эксплуатирует палеозойскую водоносную зону в верховьях ручья Правая Березовка (один из притоков Амура), перекрытую сверху глинами и суглинками мощностью 28-42 м. Каждая скважина не просто огорожена забором, но еще и находится под видеонаблюдением и сигнализацией. Вода из этих скважин, расположенных в четырех километрах от реки Амур и глубиной в 120 метров, сомнений в своем качестве не вызывает. Она настоящая, живая, природная. Если бы такая текла из наших кранов...

"Таких предприятий, как "Балтика", которые стараются максимально выполнить все условия пользования недрами, в Хабаровском крае не очень много", - вынесла свой вердикт государственный инспектор Управления Росприроднадзора по Хабаровскому краю Галина ЖЕРЛОВА после недавней проверки. Качество артезианской воды регулярно проверяют в лаборатории завода - собственном надзорном органе - и независимых лабораториях - в Центре гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае. И каждый раз специалисты резюмируют, что все отлично. А в то время, когда бензольное пятно проплывало по Амуру, компания провела дополнительные исследования - пробы из скважины отправляли в специальную лабораторию в Санкт-Петербурге. Там эксперты делали анализы на наличие бензола, фенола и других вредных примесей и, конечно, ничего такого не обнаружили.

Несмотря на весьма оптимистичные результаты, вода из артезианских скважин еще и дополнительно очищается в три стадии. Системе водоочистки Berkefeld стоимостью почти 30 млн руб. мог бы позавидовать водоканал любого российского города. Как, впрочем, и очистным сооружениям. Несмотря на то что пивоварение не относится к самым грязным производствам и практически все отходы - это органическое сырье, "Балтика" уделяет большое внимание тому, чтобы не навредить окружающей среде. И не жалеет на это денег. Как рассказал главный инженер завода Виталий СМИРНОВ, в этом году только на модернизацию и усовершенствование сооружений биологической очистки сточных вод компания выделила около 1,5 млн руб. В результате сточные воды "Балтики" в общем потоке реки Правая Березовка выделяются большим светлым пятном.

За такую заботу о качестве продукции и природе компанию не один десяток раз награждали дипломами и медалями. В кабинете директора - два больших стеклянных шкафа с наградами. Есть за что.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru