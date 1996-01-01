Хорошее пиво - из хорошей воды

Последствия бензольного пятна, которое заставило серьезно понервничать жителей всего Хабаровского края, придется расхлебывать еще долго. Кашу маслом не испортишь, а вот плохой водой - запросто. Кому бояться нечего, так это дальневосточным любителям пива "Балтика". В Пивоваренной компании "Балтика-Хабаровск" проблему с качеством воды решили давно и надолго - воду для производства используют из артезианских скважин, получив лицензию на их разработку в 2003 году.

Скважины находятся в заглубленных железобетонных блок-камерах и герметично закрыты, чтобы туда не попали поверхностные воды. "Там светло, хорошо и чисто", - заметил исполняющий обязанности директора "Балтика-Хабаровск" Алексей ИЛЬИН. Он объяснил, что компания эксплуатирует палеозойскую водоносную зону в верховьях ручья Правая Березовка (один из притоков Амура), перекрытую сверху глинами и суглинками мощностью 28-42 м. Каждая скважина не просто огорожена забором, но еще и находится под видеонаблюдением и сигнализацией. Вода из этих скважин, расположенных в четырех километрах от реки Амур и глубиной в 120 метров, сомнений в своем качестве не вызывает. Она настоящая, живая, природная. Если бы такая текла из наших кранов...

"Таких предприятий, как "Балтика", которые стараются максимально выполнить все условия пользования недрами, в Хабаровском крае не очень много", - вынесла свой вердикт государственный инспектор Управления Росприроднадзора по Хабаровскому краю Галина ЖЕРЛОВА после недавней проверки. Качество артезианской воды регулярно проверяют в лаборатории завода - собственном надзорном органе - и независимых лабораториях - в Центре гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае. И каждый раз специалисты резюмируют, что все отлично. А в то время, когда бензольное пятно проплывало по Амуру, компания провела дополнительные исследования - пробы из скважины отправляли в специальную лабораторию в Санкт-Петербурге. Там эксперты делали анализы на наличие бензола, фенола и других вредных примесей и, конечно, ничего такого не обнаружили.

Несмотря на весьма оптимистичные результаты, вода из артезианских скважин еще и дополнительно очищается в три стадии. Системе водоочистки Berkefeld стоимостью почти 30 млн руб. мог бы позавидовать водоканал любого российского города. Как, впрочем, и очистным сооружениям. Несмотря на то что пивоварение не относится к самым грязным производствам и практически все отходы - это органическое сырье, "Балтика" уделяет большое внимание тому, чтобы не навредить окружающей среде. И не жалеет на это денег. Как рассказал главный инженер завода Виталий СМИРНОВ, в этом году только на модернизацию и усовершенствование сооружений биологической очистки сточных вод компания выделила около 1,5 млн руб. В результате сточные воды "Балтики" в общем потоке реки Правая Березовка выделяются большим светлым пятном.

За такую заботу о качестве продукции и природе компанию не один десяток раз награждали дипломами и медалями. В кабинете директора - два больших стеклянных шкафа с наградами. Есть за что.