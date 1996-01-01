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И заправиться, и в магазин сходить
В Северном округе Хабаровска на улице Даниловского после реконструкции введен в эксплуатацию очередной автозаправочный комплекс ОАО "Хабаровскнефтепродукт" - "НК "Альянс". Его принципиальное отличие от других заправочных в том, что он совмещает функции АЗС и магазина, в котором представлен широкий ассортимент товара. В последнем можно приобрести что душе угодно - от продуктов питания и бытовой химии до детских игрушек. Сегодня такое сочетание специализированной и сопутствующей продукции характерно практически для всех АЗС сети сбыта ОАО "Хабаровскнефтепродукт" - "НК "Альянс".
Как рассказала управляющая АЗС и магазином Татьяна АБРАМОВА, объект работает в круглосуточном режиме, перебои в поставках топлива здесь исключены. Главное преимущество новой автозаправочной - удобство обслуживания владельцев автотранспорта и пассажиров, желающих сэкономить время на покупках.
Благодаря топливному оборудованию нового поколения потребитель имеет возможность приобретать ГСМ исходя не из количества литров, а из той суммы, которую хочет потратить: автомат отпустит топливо с точностью 25 грамм на 10 литров. К тому же оборудование исключает попадание в бензобак конденсата и других нежелательных элементов.
Как и на других АЗС Хабаровскнефтепродукта, особое внимание уделяется мониторингу качества ГСМ. По ряду параметров, например, октановому числу, топливо превышает заявленное качество. К тому же бензин стандарта "Евро-4" входит в разряд "экологически чистых", обладает меньшей токсичностью и содержанием свинца.
Благодаря всему вышеперечисленному новая АЗС с корпоративным логотипом является синонимом качества и доверия потребителей. Это очередной шаг вперед в организации и формировании рынка услуг.
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