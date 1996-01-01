"Балтику" проверили на качество воды

В течение двух недель на пивоваренном заводе "Балтика - Хабаровск" специалисты Росприроднадзора проводили плановую проверку. Смотрели, как соблюдаются требования законодательства РФ "О недрах". И уже сейчас можно сказать, что проверяющие полученными результатами довольны.

"Таких предприятий, как "Балтика", которые стараются максимально выполнить все условия пользования недрами, в Хабаровском крае не очень много", - вынесла свой вердикт государственный инспектор Управления Росприроднадзора по Хабаровскому краю Галина ЖЕРЛОВА. Она рассказала, что, например, эксплуатационные артезианские скважины, откуда предприятие берет воду для производства, находятся в заглубленных железобетонных блок-камерах и герметично закрыты плитами, чтобы туда не попали поверхностные воды. "Сами блок-камеры тоже интересно сделаны, - продолжила Галина Жерлова. - Они специально оборудованы на тот случай, если "посторонняя" вода все-таки попадет, - она тут же автоматически откачивается". В блок-камерах чисто и сухо, есть счетчики воды, а все данные аккуратно записываются в журнал. Более того, каждая скважина не просто огорожена забором, а еще и оснащена сигнализацией. За качеством воды ведется постоянный контроль. Анализы проводятся не только в собственной лаборатории предприятия, которая оборудована новейшими приборами, но и в независимой аккредитованной лаборатории ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае". Проколов не бывает - вода, и без того кристально чистая, проходит несколько степеней очистки.

"Наша компания тратит огромные денежные средства, чтобы продукция отвечала всем необходимым требованиям и стандартам качества", - рассказал в интервью "ЗР" главный инженер завода "Балтика-Хабаровск" Виталий СМИРНОВ. По его словам, в этом году только на модернизацию и усовершенствование сооружений биологической очистки сточных вод компания выделила $50 тыс. Несмотря на то, что при строительстве филиала устанавливалось новейшее оборудование ведущих мировых производителей, каждый год выделяются инвестиции на их модернизацию и усовершенствование. "Мы предпринимаем все меры, чтобы завод не оказывал пагубное влияние на биосферу и подземные воды", - подчеркнул Смирнов. Учитывая столь основательный подход компании как к очистке воды, так и к отношению к окружающей среде, в качестве продукции ОАО "Балтика" действительно можно не сомневаться. Все бы так подходили.