ЗАХВАТ РЫНКА... офисной мебели

Большинство крупных российских производителей заявляют о том, что дальнейшее развитие и рост объемов продаж возможны лишь за счет расширения присутствия в регионах. Рынок офисной мебели в этом плане не стал исключением. Крупные компании активно расширяют свою географию. С августа 2005 г. на рынке Приморья работает компания "Феликс" - ведущий российский производитель и поставщик офисной мебели.

О тенденциях и перспективах развития рынка офисной мебели в Приморье "ЗР" рассказал директор салона "Феликс" во Владивостоке Алексей ВЕСЕЛОВ.

- Алексей Владимирович, каждая крупная компания, начинающая региональную экспансию, выбирает свой путь продвижения: либо открывает собственные салоны, либо использует франчайзинговые схемы. Какой путь освоения регионов выбрала компания "Феликс"?

- Действительно, крупные московские производители сейчас очень активно приходят на региональные рынки. Компания "Феликс" предпочитает работу через дилеров, лучшие из которых переходят на работу по схеме франчайзинга. Такой вариант сотрудничества предлагается лишь тем региональным дилерам, кто способен достойно представить марку и соответствовать самым высоким стандартам компании - лидера на российском рынке офисной мебели.

- На рынке офисной мебели Приморья к моменту прихода компании "Феликс" уже было несколько крупных игроков. Насколько сложным было вхождение в рынок и какое место компания занимает сегодня?

- Не могу сказать, что мы столкнулись с какими-то значительными трудностями. В момент нашего появления на рынке Владивостока было достаточно незаполненных ниш. Например, до недавнего времени в Приморье существовали даже не мебельные магазины, а офисы с небольшими выставками. Эти офисы работали по каталогам, под заказ, имея на складе небольшой запас дешевой оперативной мебели. "Феликс" представил городу салон нового формата, создав особую "атмосфера офиса", где можно посидеть за каждым столом, ощутить, насколько он вам подходит, что зачастую нельзя сделать по каталогу. Неудивительно, что за небольшой промежуток времени нам удалось занять одно из лидирующих мест на рынке офисной мебели Владивостока. И я уверен, что в недалеком будущем, первое место на этом рынке будет за нами.

- И все-таки конкуренция на этом рынке достаточно высока. Какие конкурентные преимущества компании "Феликс" вы считаете самыми главными?

- Самое главное, на мой взгляд, это подход к организации салона. Компания Феликс" - первая компания, которая начала открывать салоны площадью не менее 600 кв. м сначала - в Москве, затем те же требования предъявила к франчайзинговым салонам в регионах: большая площадь, особая композиция расстановки выставочных моделей, уютная атмосфера - все это составляющие выставочных залов формата "Феликса". Именно поэтому наш салон стал и сейчас остаётся самым большим и заметным во Владивостоке.

Немаловажное преимущество - это широкий ассортимент. В составе компании две фабрики по производству мебели, деревообрабатывающий комбинат, большой складской комплекс. Компания с успехом освоила самые современные технологии производства офисной мебели из стекла, шпона, с использованием метода "постформинг". Собственное производство позволяет оперативно реагировать на изменение спроса, создавая ходовые коллекции мебели, расширяя и адаптируя их модельный ряд. Помимо собственной продукции ассортимент компании включает около 100 000 наименований офисной и гостиничной мебели от ведущих мировых производителей, и этот перечень постоянно пополняется.

Большое внимание компания "Феликс" уделяет обслуживанию клиентов. По-моему мнению, в сегодняшней ситуации именно сервис определяет выбор клиента в пользу той или иной компании. Огромное значение для заказчиков имеет послепродажное обслуживание: проведение профилактических осмотров, замена вышедших из строя деталей, услуги реставратора и краснодеревщика. Более того, мы готовы предложить своим клиентам максимум сервиса в обустройстве их офисов: проектирование, дизайн помещений, поиск подрядчиков для проведения строительных и отделочных работ, подбор аксессуаров для офиса. Ведь одна из перспективных, на мой взгляд, тенденций рынка - это создание гармоничного офиса, все элементы которого выполнены в едином стиле.

- Сервис, как правило, зависит от качества персонала. Как строится работа с персоналом в компании "Феликс"?

- Компания "Феликс" уделяет большое внимание подбору, обучению персонала. Этот принцип неизменно выдерживается в столичных салонах. И такую же политику компания реализует в регионах. Все сотрудники нашего салона проходят обучение в Москве. В течение этого периода они знакомятся с компанией и ее корпоративной культурой, посещают производство, отрабатывают навыки, связанные непосредственно с их специализацией.

- Как вы оцениваете перспективы рынка офисной мебели в Приморье в целом и какие планы у компании "Феликс"?

- Будущее, по моему мнению, за большими салонами, с широким ассортиментом и высоким уровнем сервиса. Кроме этого, компании должны предложить клиентам какие-то "изюминки", которые конкурентам недоступны. Например, "Феликс" дает на свою мебель гарантию на 7 лет. Обеспечив высокое качество своей продукции, "Феликс" продолжает развивать сервисные услуги, особенно в аспекте послепродажного обслуживания, ведь мебель - это товар длительного пользования, и клиент рассчитывает получить максимум внимания не только в момент покупки, но и на протяжении всего периода эксплуатации мебели.