Батарея, огонь!

В этом году исполняется 45 лет открытию крупнейшего в стране вольфрамового месторождения "Восток" в Красноармейском районе. Но речь пойдет не о горнодобывающем комбинате, а о критической ситуации с теплоснабжением, сложившейся в его базовом поселке Восток - там, где живут люди, добывающие столь нужный стране вольфрам и другие металлы.

Главный поставщик тепла в жилые дома и объекты соцкультбыта в поселке - ОАО "Энергетик" - образовался на первой волне приватизации. Сначала производственные участки Приморского ГОКа стали малыми предприятиями, потом, в соответствии с указаниями правительства, сменили форму собственности. Так "Энергетик" стал пионером "капиталистического" производства в районе. Быть может, тогда это было целесообразно. Не исключено, что при определенных условиях предприятие могло бы безбедно существовать и сегодня - поселок, что называется, сам себе голова, с одним градообразующим предприятием, до райцентра - 150 км, до железной дороги - более 200. Предоставь ему самостоятельность, не стриги под одну гребенку - и не было бы повода для этой статьи...

В сельских магазинах висят объявления: "Товары в долг не отпускаем". В случае с "Энергетиком" ситуация другая. Здесь "товар" отпускают всем жителям поселка. А как вернуть долги за него? Это первая проблема. Вторая, опять же по аналогии с коммерсантами, - цена товара. Если в магазине можно накрутить ее, исходя из оптовой и совести хозяина, то "Энергетику" приходится действовать в жестких рамках закона. Каждый год предприятие защищает расчеты тарифов по теплу от котельной поселка перед региональной энергетической комиссией (РЭК). Как утвердит РЭК, так и будет. С одной стороны - капитализм, с другой - подчиненность экономической политике государства и краевых властей.

25 января 2006 г. РЭК приняла положение "Об утверждении предельного индекса максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельного индекса платы за жилое помещение и предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги, предельного индекса на отопление 2006 г.". Эти предельные индексы (читай, увеличение) утверждены губернатором, их рост не должен превышать 20%. Между тем общее повышение в Красноармейском районе составило лишь от 5,4 до 6,8%.

Не будем ставить под сомнение компетентность тех, кто спустил сверху эти самые предельные индексы, наверняка у них есть собственные расчетные аргументы. Но как быть на местах?

Из письма генерального директора ОАО "Энергетик" Федора ВОРОБЬЕВА губернатору Сергею ДАРЬКИНУ от 6 марта 2006 г.: "Из-за неконтролируемого роста цен на топочный мазут в пос. Восток сложилась чрезвычайная ситуация с теплоснабжением населения. Постановлением от 13.07.05 г. за №16/8 РЭК ПК: стоимость тонны мазута на 2006 г. заложена 4 619 руб., по факту цена составляет 6 343 руб. (без НДС). ОАО "Энергетик обратилось в РЭК ПК с просьбой о пересмотре тарифов в связи с резким повышением цен на мазут. В просьбе отказано".

Заметим также, что письмом №28/150 от 12.07.05 г. топливный комитет АПК определил цену тонны мазута для нужд ЖКХ в 6 800 руб., а РЭК - на 25% ниже. Два ведомства и два разных подхода! Путем простых подсчетов определим, что рост цен на топливо составил на январь 37%, рост электроэнергии (против заложенной в себестоимость) - 12%, а против прошлого года - 19%. Фактический же рост, применительно к увеличению цен "Дальэнерго", еще больший. Увеличилась и цена за перевозки от железной дороги ввиду подорожания дизтоплива. Здраво рассуждая, требовалась компенсация за непредвиденные расходы. Но форс-мажора наверху "не заметили".

Предприятие оказалось на грани банкротства. Поняли это и тепловики, и администрация района, и депутаты думы не вдруг и не вчера. Переписка с государственными органами, даже в усеченном виде, составляет солидную папку. Вот только "выхлоп" от этого мизерный. Скажем сразу, "Энергетик" хочет перейти под крыло "большого брата", а именно - КГУП "Примтеплоэнерго". Решение принято на совете директоров ОАО еще в начале октября, и далось оно непросто.

По словам председателя думы Владимира ШАГОЙКО (являющегося гендиректором Приморского ГОК), безвозмездная передача имущества для акционеров связана с потерей бизнеса и собственности. Тем не менее 19 сентября 2005 г. на совете было принято такое решение, после того, как генеральный директор ОАО "Энергетик" в своем выступлении отметил, что кредиторская задолженность на 1.09.05 г. составляет 27 млн руб., централизованные поставки топлива и "северный завоз" отменены. Об этом же говорилось и в письмах "Энергетику" администрации Красноармейского района, где предлагались те же меры. Есть еще протоколы бесчисленных совещаний...

Почему же край не хочет взять на себя теплоснабжение далекого поселка? Может, дело в техническом состоянии оборудования? Отнюдь. Оборудование хоть и не новое, но в нормальном состоянии. И по котельной - сам был - можно пройти без зонтика, и теплопроводы не парят, и комиссии всевозможных структур, как только зашла речь о передаче, выехали на место и определили: комплекс в порядке. Или дело упирается в собираемость платежей?

Признаемся, что проблема существует. На май задолженность составляла 13 млн руб., за лето она сократилась на 3,2 млн, дальше текущие платежи стали серьезно увеличиваться, и в декабре достигли 94%. Следует учитывать специфику поселка. Там привыкли жить "при коммунизме" с советских времен, когда все структуры находились в руках Приморского ГОКа, который был "и Бог, и царь, и отец родной" для всего Востока. Кризис начала 90-х привел к тому, что люди уезжали, бросив квартиры со всеми задолженностями, и теперь в поселке стоят три пустых пятиэтажки, не считая отдельных брошенных квартир в заселенных домах. А за них тоже начисляется плата. Всего же тепло подается в 1800 квартир.

Но и это не все. Получила семья четырехкомнатное жилье (мечта исполнилась!), но прошли годы, дети и внуки разъехались, глава семьи умер, и осталась в квартире одна старушка с пенсией в 2500 рэ. Льготы за излишки жилплощади по новому Жилищному кодексу отменены, субсидия - по норме 18 кв. м, а сможет ли она платить только за топливо со своих 48 квадратов 1,2 тысячи? Злостные неплательщики (их злостность определяется только суммой задолженности) как не платили, так и не платят.

Руководство ОАО "Энергетик" обратилось в администрацию района с письмом, в котором предлагает расторгнуть договор социального найма (неприватизированные квартиры) со злостными неплательщиками и в судебном порядке выселить этих нанимателей. В представленном списке - 16 нанимателей. Общая же сумма неуплаты по списку - около 642 тыс. руб. Есть такие, на долговом счету которых 50 548 руб. Судебные иски заканчиваются решением суда, которое предписывает взыскать задолженность, но отказывает в прекращении предоставления услуг. Пикантность придает и долгое отсутствие в районе мирового судьи, а у Дальнереченска своих дел по горло.

На сегодняшний день котельная сожгла краевого мазута на 37 млн руб., из них вернули 9,8 млн, 9 млн получили за услуги бюджетников, в общей сложности есть 27 млн. Запас мазута составляет 288 тонн при суточном расходе 25 тонн, то есть, осталось топлива дней на 10-12. Край, пока не будет погашен долг в 10 млн руб., поставлять мазут не намерен, но разница-то возникла из-за ценовой нестыковки. Между тем, считает Федор Воробьев, на эти средства можно обеспечить поселок необходимым дефицитом в 1 тыс. тонн, и пишет об этом губернатору.

Может, "раскатали губу"? Но как тогда понимать ответ Минэкономразвития России, где говорится, что Госдума увеличила суммы дотаций на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ и соцкультбыта, переданных в ведение органов местного самоуправления, на 12,9 млрд руб., в том числе бюджетам субъектов РФ на прохождение отопительного сезона - на 2,3 млрд руб. Пришли ли в край дотации, и если да, то где они?

Комитет по управлению госимуществом АПК "утешил": организация отопления отнесена к вопросам местного значения, а потому предложено передать имущество муниципальному образованию Востокское поселение. Брать под краевую крышу не хотят. Может, причина в грядущем акционировании "Примтеплоэнерго"? Чиновник высшего ранга АПК предлагает обратиться в Законодательное собрание края по вопросу пустующих квартир и подать на РЭК в арбитражный суд, хотя сроки упущены. Кто-то хочет повесить котельную снова на ГОК. Кто-то обещает, что в следующем году будет проведена корректировка "по фактическим затратам предприятий" в этом сезоне, но... опять же за счет роста тарифов. А тариф здесь пока един - что для людей, что для объектов соцкультбыта. И доля последних - лишь 5%. Но всем тепло нужно подавать до 15 мая.

Как бы там ни было, а волокита с передачей "Энергетика" "Примтеплоэнерго" продолжается. Вопрос в том, что КГУП имеет определенные дотации на компенсацию разницы стоимости мазута и электричества, то есть пользуется общекраевым тарифом, который в полтора раза ниже, чем у "Энергетика". Только так можно благополучно закончить отопительный сезон в Востоке, где в заложниках кабинетных игр остаются 3 300 человек, живущих в условиях Крайнего Севера. Как бы то ни было, вопрос с поставкой топлива надо решать экстренно, а уж потом разбираться: что, как и почем?