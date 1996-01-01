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Народ и "Родина" едины
2 марта 2006 г. в Москве инициативной группой Московского регионального отделения партии "Родина" при поддержке и участии Приморского регионального отделения и региональных отделений партии "Родина" в других регионах России создан Организационный комитет "Родина".
Одной из важнейших задач созданного оргкомитета является организация открытого обсуждения партией назревших проблем, порожденных ошибочной и недальновидной политикой Дмитрия РОГОЗИНА и его ставленников в региональных отделениях. Эти проблемы появились уже давно, они связаны с отстранением руководства региональных отделений и рядовых членов партии от партийной работы и участием в ней преимущественно доверенных и близких лиц председателя партии. Целью такой политики является стремление Рогозина сохранить свои личные позиции в руководстве партии, несмотря на цепь поражений и провалов.
Данная политика проводилась с июня 2005 г. и в Приморском крае, где попытки Рогозина сделать председателем регионального отделения своего друга и помощника привела к многократному нарушению Устава партии, действующего федерального законодательства и явилась причиной вынесения Федеральной регистрационной службой по Приморскому краю предупреждения в адрес регионального отделения. Приморское региональное отделение не раз поднимало вопрос о недоверии к председателю партии в обращениях к другим региональным отделениям и заявлениях для СМИ.
Апогеем всего этого волюнтаристского курса Д. Рогозина стал сокрушительный провал партии "Родина" на выборах в московскую городскую думу. Неграмотная политическая кампания, проводимая руководством партии, привела к потере офиса Московского регионального отделения и утраты всех источников финансирования со стороны московского бизнеса. Активисты Московского регионального отделения потребовали от Рогозина исключить из партии "Родина" ответственных за провальную внутрипартийную и избирательную политику, включая и самого председателя Рогозина Д.О. На месяц раньше с этим же предложением обращался к партии и Совет Приморского регионального отделения.
Все более очевидным становится, что Дмитрий Рогозин не состоялся как серьезный политик. Складывается впечатление, что он не столько делает политику, сколько запоздало реагирует на чужие шаги. Он лично виновен в расколе партии "Родина", потере трети фракции "Родина" в Госдуме РФ, многократных нарушениях законодательства и Устава партии. Причина этого - в постоянном стремлении поставить собственные амбиции не только выше интересов партии, но и выше здравого смысла. А для прикрытия личных ошибок и просчетов им активно и широкомасштабно используется поиск несуществующих врагов.
Еще одной важной задачей созданного оргкомитета является подготовка реформы партии с тем, чтобы расширить внутрипартийную демократию и полностью исключить возможность проявления "вождизма" в будущем. К примеру, рассматривается возможность внесения в Устав партии положений о коллективном руководстве партии - создании правления партии общим числом 8 человек - 7 членов и председателя партии.
Кроме того, предусматривается процедура демократических выборов председателя партии "Родина" по принципу партийного конкурса и открытого обсуждения кандидатов на должность председателя партии. Также очень важной задачей представляется разработка манифеста и программы партии.
Программные тезисы 2004 г. написаны слишком обобщенно и могут являться тезисами любой партии с левой идеологией, так как в них нет четкого определения задач, которые ставят перед собой члены партии "Родина". Более того, программные тезисы не являются официальным документом, так как не утверждены решением Съезда партии - высшего руководящего органа партии "Родина". Считаю, что необходимо принять Манифест и Программу партии "Родина" как основные идеологические документы партии.
В предшествии 6-го съезда партии предполагается также создать наблюдательный совет из членов партии "Родина" и представителей общественности для участия в работе съезда в качестве независимых наблюдателей, что позволит обеспечить честные выборы новых руководящих органов партии. Представляется, что совокупность мер по очищению рядов партии от людей, дискредитирующих ее, и реформирование внутрипартийной системы являются логичными шагами для создания действенного института внутрипартийной демократии и дальнейшего эффективного функционирования партийной структуры. Это позволит политической партии "Родина" в кратчайшие сроки избавиться от последствий "рогозинщины" и бросить все силы членов партии и ее сторонников на достижение основной политической цели: счастья и благополучия народа российского.
Об авторе. Игорь СВЕТЛОВ, заместитель руководителя организационного комитета "Родина", председатель совета регионального отделения политической партии "Родина" в Приморском крае.
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