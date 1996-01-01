Чистые и прозрачные зимние пейзажи, тонкая игра солнечного света весной, насыщенная зелень лета, густая сочность осени... нечасто нам удается увидеть времена года во всем их великолепии одновременно. Тем более уникальна такая возможность, если они запечатлены признанным мастером.

"Глядящий на облака" - так называется персональная выставка известного дальневосточного живописца Кима КОВАЛЯ - совместный проект Банка "Кедр" и арт-галереи Portmay, открывшаяся для гостей и жителей города в стенах последней. Ким Коваль - один из самых ярких и самобытных художников Дальнего Востока, несколько десятилетий представлявший искусство региона на всесоюзных и всероссийских выставках, а также за рубежом во многих странах мира: США, Канаде, Венесуэле, Ливане, Англии, Германии, Италии, Голландии, Польше, Чехословакии, Японии, Южной Корее и других. Его живопись сияет яркими красками, по которым так изголодался взгляд за долгую зиму, поражает удивительной добротой и жизнелюбием. "Папа очень любил жизнь во всех ее проявлениях, - отмечает дочь художника Ольга НИКИТЧИК. - Через свои работы он сумел передать нам то сокровенное знание, которое бог дает каждому истинному художнику: жизнь прекрасна!"

Этот жизнерадостный и жизнелюбивый человек был еще и очень сильной личностью: именно Ким Коваль много лет подряд объединял вокруг себя коллектив местных художников, будучи его сердцем и душой. "Прирожденный лидер, он всегда и во всем хотел быть первым, - вспоминает Ольга Никитчик. - Для него живопись была делом всей жизни и способом существования. Он хотел жить среди художников, и они тянулись к нему - активному, энергичному, азартному".

Примечателен тот факт, что Коваль не имел классического художественного образования: у родившегося накануне войны мальчика просто не было такой возможности. Вся его школа - это Студия военных художников Дальневосточного округа в родном Уссурийске, в которой он занимался в ранней юности, и Дом творчества "Академическая дача", куда Коваль впервые попал, будучи 26-летним мужчиной. Тем не менее, как истинный художник, он писал много этюдов. Работая над свой знаменитой картиной "На далекой Ханке", Ким Коваль специально ездил на озеро, где написал 30 этюдов облаков. Отсюда и родилось название выставки: человек, глядящий на облака, чтобы передать нам ощущение полета, которое не покидало его самого всю жизнь, несмотря на многочисленные лишения и тяготы.

Выставка именитого мастера - подарок Банка "Кедр" гостям и жителям города к весенним праздникам тем более ценный, если учесть тот факт, что работы Кима Коваля не выставлялись во Владивостоке вот уже 14 лет.

"Весна - замечательное время года, когда особенно сильно ощущаешь, как прекрасна жизнь, - говорит управляющая Владивостокского филиала банка Лидия Альбертовна УШАКОВА. - Энергия бьет ключом, радуешься каждому солнечному лучику, бегущему ручейку, щебетанью пташек, любому проявлению пробуждающейся от зимнего сна природы! Чувствуешь удивительный подъем сил, работаешь легко и с удовольствием. Творчество Кима Коваля как нельзя лучше отражает подобное мироощущение. Мне очень хочется, чтобы те, кто придет сюда, забежит хоть на минутку (я знаю, как трудно бывает найти время), почувствовали это: безумное желание жить и радоваться каждому мгновению, несмотря ни на какие трудности!"

Такой оптимистичный настрой для руководителя, а также всего коллектива Банка "Кедр" во Владивостоке не сиюминутный порыв, а стратегический ценностный ориентир в работе. "Мы пришли на дальневосточный рынок всерьез и надолго, - заявляет Лидия Альбертовна. - Участие в социально значимых проектах является для нас возможностью продемонстрировать это своим клиентам. Мы всегда с вами - такова позиция банка по отношению к клиентам. Выбор художника в данном контексте неслучаен: мне бы хотелось, чтобы энергичность и жизнелюбие, свойственные работам Коваля, передались всем".

Клиентоориентированный подход декларируется многими банками и в определенной степени является своеобразной данью моде на цивилизованные способы ведения бизнеса. Однако на практике он реализуется далеко не всегда. Банк "Кедр" в этом отношении является приятным исключением. "Стереотипное представление о банке как о безликой структуре, ориентированной только на зарабатывание денег любыми средствами, в нашем случае несправедливо, - говорит г-жа Ушакова. - Мы очень трепетно относимся к средствам, которые нам доверяют, именно поэтому в Банке "Кедр" не приветствуется услуга экспресс-кредитования - слишком велики риски невозврата. Наша же работа - сохранить и приумножить вложения клиента, решить его задачи с максимальной выгодой, ведь наши интересы тесно взаимосвязаны: процветание клиента означает и процветание банка. Именно поэтому мы выбрали Кима Коваля: открытость и искренность, характерные его картинам, ценятся в нашем Банке. Я надеюсь, пришедшие на выставку люди, это почувствуют".