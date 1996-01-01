Будущее уже не то, что было вчера

Подавляющее большинство россиян едва ловит на свои телеприемники одну-две программы. Даже районные города и поселки, не говоря о глухомани, живут в состоянии информационной дискриминации. А если добавить к этому бездорожье и отсутствие Интернета...

Но есть хорошая новость: российское телевидение ждут серьезные перемены - готовится масштабный проект "цифровизации" всей страны. Первый шаг сделала республика Мордовия - она перейдет на цифровое телевидение полностью в 2006 году, и уже опередила США, где этот переход планируется только к 2007 году. Ныне Мордовия - единственный субъект РФ, где "цифра" появилось в каждом, даже самом отдаленном селе. У деревенских жителей есть превосходный выбор - 12 популярных телеканалов (к концу 2007 года их будет более 18), 4 канала радиовещания, в перспективе - видео по заказу и высокоскоростной доступ в Интернет.

Во всей этой ситуации для нас самое интересное то, что в "цифровизации" Мордовии активно участвовала специалисты из Владивостока - ЗАО "Информационные транковые системы", генеральный директор - Вячеслав КРИГЕР.

А у нас цифровое телевидение! А у вас?

Технический прогресс не остановить, и сегодня мы наблюдаем приход "цифры" - цифровых фотоаппаратов, телевизоров, телефонов и другого оборудования. Многие производители аналогового оборудования разорятся.

Тот, кто успеет запрыгнуть в набирающий скорость поезд прогресса, откроет для себя новые возможности. Некоторые уже успели: в январе 2006 года Япония полностью отказалась от выпуска аналоговых телевизоров. Южная Корея на протяжении последних лет перевела свои производства по выпуску аналоговых телевизоров в развивающиеся страны, в том числе и на российский Дальний Восток, и теперь в Комсомольске-на-Амуре выпускают телевизоры, которые устарели раньше, чем увидели свет. В США с 1998 года запрещена продажа телевизоров, не имеющих цифрового входа, а с 17 февраля 2009 года все, кто не купил цифровой декодер, увидят в любимом "ящике" только черный экран. Тут есть о чем задуматься, тем более что соседний с нами Китай поражает темпами освоения цифровых технологий.

Каждому крестьянину - окно в мир!

В России работает 79 государственных телевизионных компаний, среди которых и наша ПТР. Их оборудование в большинстве своем - это устаревший аналоговый "металлолом". Последние десять лет "верхи" упорно закрывали глаза на эту проблему, и вот, наконец, лед тронулся. В январе 2006 года министр информационных технологий и связи РФ Леонид РЕЙМАН сообщил Государственной думе, что правительство разработало масштабный проект перевода всего телерадиовещания на цифровые технологии к 2012 году.

Во всяком деле есть первопроходцы. Не дожидаясь государственных субсидий, первый шаг сделала республика Мордовия. 21 декабря 2005 года здесь был запущен в эксплуатацию первый этап сети цифрового эфирно-кабельного телевизионного вещания. Ныне Мордовия - единственный субъект РФ, где есть полномасштабное эфирное цифровое телевидение. Специалисты из Владивостока - ЗАО "ИТС" - обучили инженеров из Саранска эксплуатировать цифровое оборудование, поддерживают с ними постоянную связь, в случае необходимости консультируют по разным вопросам.

Одни люди предпочитают проблемы, другие - решения

Мордовии повезло - глава республики Николай МЕРКУШИН выбрал оптимальную стратегию действия: был создан фонд содействия развитию села, средства из которого и были направлены на "цифровизацию" республики. Реализатором этого проекта было ОАО "ВолгаТелеком". Планируется инвестировать в строительство сети цифрового телевидения порядка 135 млн руб, из них 68 млн руб. уже освоены, остальные - в 2006 году. Необходимо отметить, что проект реализовывался при непосредственной поддержке Мининформсвязи России, Минкультуры России, Национальной ассоциации телерадиовещателей. В результате государству цифровое телевидение в небольшой республике не будет стоить ни копейки, в то время как "цифровизация" всей России по планам ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" обойдется казне в 1,5 млрд. евро или около $1,8 млрд.

Сегодня в домах россиян светятся голубые экраны 80 миллионов аналоговых телевизоров. Как с этим грузом старья перейти на "цифру"? Выбросить? Нереально. Каков же выход? Вячеслав КРИГЕР, генеральный директор ЗАО "ИТС", называет его словом "декодер" - это небольшая приставка к аналоговому телевизору, позволяющая качественно принимать цифровой сигнал.

Но как сделать, чтобы у каждого жителя России, в том числе и в сельской местности, появилась приставка стоимостью $60-70? Когда создавали цифровую сеть в Мордовии, то эта проблема решалась комплексно: часть денег выделил региональный бюджет, часть - спонсоры, часть пришла за счет коммерческой привлекательности проекта. Сегодня население республики активно покупает декодеры. Темпы их продажи поражают - 4500 декодеров STВ за два месяца, что опровергает мнение о низкой покупательной способности россиян. Как сообщил Сергей КОНОВАЛОВ, первый зам. директора мордовского филиала ОАО "ВолгаТелеком", по самым пессимистическим прогнозам проект должен окупиться в течение пяти лет.

Нет сомнений, что опыт Мордовии будут перенимать другие регионы федерации. Уже сейчас о своих намерениях заявляют города и области Подмосковья, Сибири, юга России.

Это даже хорошо, что пока нам трудно

Огромные просторы России создают немало проблем с доставкой ТВ-сигнала до потребителя. В каждую деревню кабель не проложишь! Спутниковая антенна - тоже не выход, она не дешевая и требует профессионального обслуживания. Эфирное цифровое телевидение - это единственно правильное решение, в чем ЗАО "Информационные транковые системы" убедилось на своем опыте. В 2001 году специалисты ЗАО "ИТС" запустили во Владивостоке цифровой телевизионный передатчик, который работал в экспериментальном режиме полтора года. Этот эксперимент имел очень большой резонанс. Во-первых, блестяще показало себя в условиях сложного рельефа оборудование знаменитой немецкой фирмы Rohde&Schwarz. Во-вторых, были отработаны все аспекты технического сопровождения цифрового вещания, всех процедур, связанных с измерением частотных параметров эфира. Оказалось, цифровое оборудование обладает уникальными возможностями, и с передатчика, установленного в центре Владивостока, устойчиво принимали сигнал отличного качества даже поселки Надеждинское и Славянка.

В ходе этой работы специалисты ЗАО "ИТС" обрели серьезный опыт запуска цифрового телевидения под ключ. Это позволило компании участвовать в международных выставках, конференциях на правах серьезного, авторитетного партнера. И - как следствие - выиграть тендер на "цифровизацию" Мордовии. Как сказал Вячеслав Кригер, эта работа была не из легких:

- Организация вещания 10-12 телевизионных и 4-5 радиопрограмм при ограниченном частотном ресурсе потребовала от нас решения целого комплекса проблем. И при этом самое главное - на компанию легла ответственность за конечный результат. Для начала предстояло выработать оптимальное техническое решение с точки зрения "цена - качество", проанализировать возможности оборудования ведущих мировых брендов и выбрать окончательный вариант. Добиться, чтобы потребители принимали телевизионный сигнал без помех, продумать и смонтировать комплекс оборудования, осуществляющего синхронизацию работы передатчиков на всей территории республики. Словом, первый шаг был, как и полагается по определению, не простым. Тем не менее опыт работы в Мордовии убедительно доказывает, что не нужно бояться перехода на "цифру". Все реально - и техническая сторона, и окупаемость затрат, и независимость от Москвы в решении самых сложных проблем.

Одиночество бегуна на дальнюю дистанцию

- Компания "Информационные транковые системы" существует с 1996 года. Мы имеем лицензию на предоставление услуг профессиональной мобильной связи, вещание в стандарте МPT 1327, и весь юг Приморья - Уссурийск, Хасанский район, Славянка, Находка, а также северный Лучегорск - являются зонами нашей деятельности. Нашими клиентами являются службы безопасности многих банков, ФСБ, некоторые службы ТОФ, подразделения Центра медицина катастроф, коммунальщики, таксисты и многие другие организации, - сообщил Вячеслав Кригер, генеральный директор ЗАО "ИТС".

Наш опыт экспериментального цифрового вещания во Владивостоке и проект в Мордовии доказали, что применение цифровых технологий в области телевидения позволяет создать в короткие сроки обширные сети цифровых ТВ-станций при сравнительно невысоких затратах. При этом решаются проблемы искажения ТВ-сигнала, значительно увеличивается количество транслируемых программ, предоставляются дополнительные услуги. На основе этого опыта нами для РТРС разработана концепция перевода телевидения ряда регионов Дальнего Востока на цифровой формат.

В декабре 2005 года ЗАО "ИТС" получило лицензию на цифровое телевизионное вещание, ранее было создано средство массовой информации "Цифровое телевидение Приморья" и сняты все проблемы для организации цифрового вещания во Владивостоке на законных основаниях. Мы открыты к сотрудничеству и рады выслушать любые идеи - даже самые невероятные.

Есть у меня мечта

Не за горами время, когда в каждом доме будет на стене висеть плоский, очень тонкий широкоформатный дисплей с беспроводной клавиатурой, позволяющий зрителю смотреть любой телеканал с качественным изображением. Плюс к этому общедоступным будет видео по запросу, доступ не только в Интернет, но и к любому информационному ресурсу. Каждый человек будет общаться со всем миром. Просто телевидения - не будет. Оно будет составной частью информационного ресурса, который потребляет человек, и за этот ресурс он будет платить так же, как мы платим за коммунальные услуги.

Свободный доступ к каналам аналитическим, культурным, спортивным, образовательным устранит информационное неравенство деревни и города. Дети - независимо от географии проживания - смогут приобщаться к школьным и университетским программам самого высокого уровня. Жители провинции окажутся в выигрыше, потому что они будут в курсе всей информации и при этом жить в экологически чистой среде обитания. Что и происходит ныне во всех развитых странах: люди стараются уехать из мегаполиса и жить ближе к природе.

Все это не бесплодные мечтания. Небольшая компания ЗАО "Информационные транковые системы" показала всем, что Приморье - не глухая, дремучая провинция, а напротив - форпост России, что жить на Дальнем Востоке - это вовсе не значит обязательно проигрывать в конкурентной борьбе "молодым тиграм Азии". Русские самородки - инженеры, техники, рационализаторы и умельцы - вот наше главное богатство.