"Ростелеком" ждет клиентов

С 13 февраля во Владивостоке начал работу Центр продаж и обслуживания клиентов Территориального управления 3 Дальневосточного филиала ОАО "Ростелеком".

Теперь по всем вопросам, касающимся предоставления услуг междугородной и международной связи ОАО "Ростелеком", а также заключения договоров, можно обращаться к специалистам компании по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 2-а, оф. 8, тел. 8(4232) 51-55-89, а также звонить на единый номер Call-центра компании 8-800-200-0033 (звонок бесплатный).