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"Ростелеком" ждет клиентов
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
С 13 февраля во Владивостоке начал работу Центр продаж и обслуживания клиентов Территориального управления 3 Дальневосточного филиала ОАО "Ростелеком".
Теперь по всем вопросам, касающимся предоставления услуг междугородной и международной связи ОАО "Ростелеком", а также заключения договоров, можно обращаться к специалистам компании по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 2-а, оф. 8, тел. 8(4232) 51-55-89, а также звонить на единый номер Call-центра компании 8-800-200-0033 (звонок бесплатный).
ДосьеОАО "Ростелеком" (www.rt.ru) - национальный оператор дальней связи. Компания оказывает услуги на основе собственной транспортной телекоммуникационной сети протяженностью около 200 тыс. км. на всей территории России. "Ростелеком" обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. Крупнейшим акционером компании "Ростелеком" является ОАО "Связьинвест", владеющее 50,67% голосующих акций.
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