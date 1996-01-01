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"Хабаровский аэропорт" открыл новые кассы
При современных темпах жизни, ведения бизнеса очень важна мобильность человека. Встречи, переговоры и командировки - все это неотъемлемый атрибут нашего времени. А самым удобным и скоростным транспортом по-прежнему остается авиатранспорт.
Сегодня билет на самолет до Владивостока стоит меньше, чем вы заплатили бы за купе поезда. Но кроме прямой экономической выгоды вы экономите и свое время, выигрывая целый день. За год таких дней может накопиться немало.
Для человека как для клиента немаловажным фактом при выборе перевозчика остается возможность легко и быстро купить билет на рейс подходящей авиакомпании. С января этого года ОАО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" приступило к продаже билетов всех авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в Хабаровск, в собственных кассах, расположенных на первом этаже терминала. Для удобства клиентов здесь собрана самая полная информация о всех рейсах в нужном вам направлении.
В одной кассе вы узнаете о рейсах и тарифах всех авиакомпаний, таких как "Аэрофлот", "Владавиа", "Дальавиа", "Домодедовские авиалинии", "Сибирь", "Красноярские авиалинии", "Якутия", "КавМинВоды", "Алроса", "Уральские авиалинии", "Пулково", "Сахалинские авиатрассы", "Магаданские авиалинии". Каждая касса является, по сути, и справочной, с полной информацией о наличии мест на рейсы всех авиакомпаний.
Приобрести билеты в кассах ОАО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" вы можете ежедневно, с 7:30 до 19:30. А о наличии билетов на нужный рейс вы можете узнать по телефонам: 39-39-62, 39-23-21.
Для ценителей комфорта ОАО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" ввело еще одну дополнительную услугу - предварительную регистрацию. Если вы когда-нибудь испытывали неудобства от необходимости являться на регистрацию, минимум, за 2 часа до вылета, вы новую услугу оцените. Вы можете пройти предварительную регистрацию за сутки до даты вылета.
Сдаете свой багаж - и на следующий день налегке, только с билетом и посадочным талоном, являетесь на посадку, минуя утомительные очереди. Особенно удобна эта услуга для вылетающих из нашего города в понедельник.
Если пришлось задержаться в ожидании своего рейса, для вас есть "Бизнес-зал". Его преимущество не только в традиционных услугах, таких как бар и мягкие кресла, свежая пресса и телевизор. Воспользовавшись дополнительными услугами "Бизнес-зала", вы можете пройти регистрацию на рейс без утомительного стояния в очереди. Вас доставят на отдельном транспорте к трапу, а услуги грузчика облегчат ваш вылет.
Одним словом, в 2006 году ОАО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" сделает все, чтобы ваши полеты проходили с наивысшим комфортом. Счастливого пути!
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