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В новый год - с новыми партнерами
Начало 2006 года для Далькомбанка ознаменовалось важным событием - подписанием соглашений со Строительным Банком Китая об установлении корреспондентских отношений и открытием счетов в рублях, юанях и долларах США.
Для этого, по словам начальника Департамента международного бизнеса Далькомбанка Владимира РЫЖЕНКО, банк проделал большую подготовительную работу. "До сих пор (после событий 1998 года) иностранные банки настороженно относятся к российскому банковскому сектору. Именно поэтому установление корреспондентских отношений, в том числе по расчетам в национальных валютах, с третьим по величине китайским банком - Строительным Банком Китая - для нас очередной успешный шаг в развитии сотрудничества с китайскими финансовыми институтами".
17 января в Пекине Далькомбанк подписал шесть соглашений по открытию корреспондентских счетов в рублях, юанях и долларах США с филиалами Строительного Банка в Суйфэньхэ и Хэйхэ. Знание деловой этики, умение и способность специалистов Далькомбанка вести переговоры с учетом китайской специфики способствовали успешному подписанию соглашений на взаимовыгодных условиях.
"Со стороны клиентов Далькомбанка существует спрос на проведение прямых расчетов со Строительным Банком Китая. Установленные корреспондентские отношения позволят ускорить и удешевить эти операции ", - подчеркивает важность события Владимир Рыженко.
В рамках сотрудничества со Строительным Банком Китая в ближайшем будущем Далькомбанк предложит своим клиентам новые услуги.
В настоящее время ЦБ России совместно с Народным Банком Китая прикладывают значительные усилия для укрепления сотрудничества между российскими и китайскими банками в сфере расчетов в национальных валютах. Далькомбанк очень внимательно следит за развитием отношений между Россией и Китаем и предпринимает соответствующие шаги в этом направлении.
Последние несколько лет банк уделяет большое внимание развитию сектора розничных услуг для нерезидентов, в том числе граждан Китая. В структурных подразделениях банка созданы специальные условия для обслуживания представителей китайских деловых кругов.
В 2006 году Далькомбанк намерен активно следовать ранее намеченному курсу, продолжать развивать сотрудничество с финансовыми институтами Китая с целью предоставления клиентам банка широкого спектра услуг и повышения роли банка на международной арене.
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