Политик от производства

Имя Сергея Анатольевича ИЩЕНКО знакомо многим, он - генеральный директор пищевого производственного объединения "Никольск", президент Ассоциации пищевых и перерабатывающих предприятий "Никольск", кандидат технических наук, академик, а также депутат и председатель комиссии по "Экономике, землепользованию и сельскому хозяйству" Думы объединенного Уссурийского округа. В последнее время он стал достаточно активно заявлять о себе на политической арене, его имя все чаще появляется на газетных полосах. Кроме того, он - один из героев книг "Лучшие люди России", "Лучшие люди Приморья", "Лучшие люди Уссурийска", "Лучшие менеджеры России". Сегодня Сергей Ищенко делится с читателями своими мыслями о политических проблемах современной обстановки в Приморье и в России в целом.

- Сергей Анатольевич, почему вы решили заняться политикой?

- Я очень долго закрывал двери для журналистов и ТВ, целиком посвящая себя только производству. И только тогда, когда наш завод встал на ноги, сформировался стабильный коллектив численностью около тысячи человек, я начал осознавать, что надо начинать политическую деятельность. Директор предприятия - это визитная карточка коллектива, он обязан расти во всех направлениях. Я занимаюсь производством, наукой и политикой, и каждый из этих "китов" дополняет друг друга. В политику я не спешил намеренно, я против того, чтобы прачка участвовала в управлении государством. Она должна профессионально стирать и гладить, и за ее качественный труд будем ее хвалить. Я уверен, что на данном историческом этапе развития депутатов от производства, от заводов должно быть больше, иначе будет процветать политиканство, близкое к пустым обещаниям.

- Какие вопросы вы считаете приоритетными для себя как для политика?

- Разработка и утверждение программ для поднятия пищевой промышленности в Уссурийске и сельского хозяйства в районе. Это мне родное, и я в этих вопросах профессионал. И сделать все, чтобы Уссурийск был признан самым чистым и самым зеленым в России. Я - за лозунг нашего губернатора: "Нам здесь жить!"

- Вы в Думе курируете вопросы сельского хозяйства, какая, по-вашему, перспектива в этом секторе в целом в России?

- Это самый больной вопрос депутатской комиссии, которую я возглавляю. На деле все не так радужно, как преподносится в официальных статистических данных, где часто показывают хорошие конечные результаты, но не говорят, откуда это увеличение перетекло, например, что инфляция уменьшилась на 6% в год!

Россия с ее огромными ресурсами может и обязана не только удовлетворять внутреннюю потребность в продовольствии, но и стать крупнейшим в мире его производителем и экспортером. И этого больше всего боятся аграрники Европы и США, поэтому и предпринимают все меры, чтобы агропромышленный комплекс в России тормозился.

- Что вы думаете насчет вступления России в ВТО?

- Россия обязана вступить в ВТО, так как наш товар весьма конкурентоспособен. А после вступления в ВТО выиграет именно сельское хозяйство. Другое дело, мы обязаны использовать это будущее членство в ВТО в своих целях, или для своего блага, как это делают другие страны. Сегодня основное пополнение бюджета России идет за счет продажи природных ресурсов. Это многим выгодно, но для России - шаг назад и дальнейший застой.

- А какие, по-вашему, перспективы у сельского хозяйства в Приморье?

- Для нашего Приморья постоянное государственное участие в аграрных делах должно считаться обязательным условием в финансовой системе бюджета. Без государственной поддержки этот сектор никогда не поднимется до высокого уровня. Субсидии государства сельскому хозяйству должны ежегодно только увеличиваться, как это делают конгресс США, страны ЕС и Китай.

От департамента сельского хозяйства Приморья ждем реальных долгосрочных программ, в которых должны быть совокупно представлены конкретные программы для животноводства, свиноводства, овощеводства и т.д. Какие могут быть комментарии, если в проекте федерального бюджета в 2005 году на "Сельское хозяйство и рыболовство России" было заложено 26 миллиардов рублей, а в 2006 году в первом обсуждении эту цифру хотели снизить на 6 миллиардов.

- Похоже, что эта тема для вас действительно очень больная...

- Я вырос в глухой деревне, понимаю сельскую жизнь изнутри и всегда буду защищать сельского жителя. Но я - за реальный подъем агропромышленного комплекса, а не за красивые обещания. Надо говорить правду, что сельская глубинка попросту находится на грани уничтожения. Взять хотя бы наше производство мясных изделий, завод в Уссурийске. Лучшее мясо мы вынуждены закупать за рубежом, и лишь небольшую часть - в России, да и то за Барнаулом. О Приморье я вообще молчу, здесь с животноводством дела обстоят плачевно, потому и мясо закупать попросту не у кого.

- Не трудно ли совмещать пост руководителя столь крупного предприятия "Никольск-Уссурийск" и депутатскую работу?

- Наоборот, в моей депутатской деятельности участвует вся инфраструктура предприятия. Я вообще не завидую избранным депутатам, за спиной которых нет опоры в виде солидных предприятий или коммерческих структур. Как можно выполнить наказы избирателей, если у тебя нет финансовой поддержки частного бизнеса, а только вечно дефицитный бюджет города? Может, поэтому вместо того, чтобы конкретно решать вопросы, многие депутаты подозрительно долго обсуждают корректировку запятых в принимаемых законах.

- Какие конкретные дела в Думе вы считаете наиболее серьезными достижениями?

- За истекшие полтора года работы в качестве депутата моей командой и администрацией МО в округе сделано много, а надо еще больше. Моя депутатская приемная работает каждый понедельник, не закрывается даже во время депутатских каникул.

В качестве положительного опыта могу порекомендовать коллегам-депутатам вести прием избирателей совместно с участковыми уполномоченными инспекторами и руководителями службы ЖКХ. Еженедельно мы вместе объезжаем все неблагонадежные адреса, где есть проблемы с жильцами или нарушено жилищно-коммунальное хозяйство. Этот вид работы - самый эффективный, и получаешь быстрый результат.

Я, как депутат, ежегодно отчитываюсь в конце года о проделанной работе перед председателями домовых комитетов округа с приглашением общественных организаций округа и рекомендую всем депутатам это делать, не дожидаясь приближения выборов.

- А есть ли примеры совместной работы с другими депутатами?

- Как производственник и заводчанин, я всегда стремлюсь, чтобы были конкретные результаты работы, а не только утверждение очередных думских директив. Совместно с депутатами-единомышленниками мы провели выездное заседание с руководителями пищевых предприятий Уссурийского городского округа. За "круглым столом" все приглашенные руководители предприятий, представители администрации, торговли, думы принимали активное участие в обсуждении вопроса "О перспективах развития пищевых предприятий Уссурийского городского округа". Всегда хорошо, когда единым фронтом выступают производство и политика, т.к. большое производство без поддержки политики не сможет быстро развиваться. В этом месяце планируется провести такую же встречу с сельхозпроизводителями. Я уверен, что эффективность работы Думы улучшится, если все депутаты возьмут на "вооружение" практику выездных заседаний комиссий именно за одним столом с производственниками.

- Как вы взаимодействуете со своими коллегами - депутатами Думы Уссурийска и Законодательного собрания Приморского края (ЗСПК), политическими партиями и общественными организациями?

- Я рад, что у нас собрался хороший и дружный коллектив местной Думы. Достаточно отметить, что мы признаны лучшими в крае среди Дум муниципальных образований. Мы выступаем единым фронтом с администрацией Уссурийского городского округа.

Тесным же сотрудничеством с краевыми депутатами похвастаться не могу, да и о чем может идти речь, если за год я видел нашего краевого депутата, с которым нахожусь на одном 19-м избирательном округе, лишь мельком 2 раза. Когда подойдет время выборов, его депутатская активность, конечно, возрастет.

Я выступаю против того, чтобы депутат проживал, например, во Владивостоке, а был избран в Уссурийске. Вот лучше, чтобы они жили и, главное, работали в своих округах со своими избирателями ежедневно.

- Что, по-вашему, необходимо сделать для еще более эффективного функционирования политической системы Приморского края?

- Я бы все же предложил увеличить по одномандатным округам количество депутатов Законодательного собрания Приморского края, как это уже было. Для эффективности попросилы всех краевых депутатов в своих округах систематически отчитываться на собраниях перед избирателями совместно с местными депутатами. Обязал бы депутатов ЗСПК присутствовать раз в месяц на Думе своего округа, чтобы была четкая спайка между народными избранниками всех уровней. Только так можно отстаивать интересы своего округа на краевой Думе, а главное, чтобы был результат на практике.

Ротация краевых депутатов происходит иногда искусственным путем, т.к. многие краевые избранники предпринимают максимум усилий, чтобы оставаться несколько сроков, и мало кто желает расстаться с депутатским мандатом. В крае еще много незамеченных грамотных политиков, но на политической арене пока практически одни и те же фамилии. Чем грамотнее и многочисленнее будет состав краевой Думы, тем лучших финансовых результатов можно будет достичь в пополнении бюджета краевой администрации. Дума - это лицо политической элиты и лучшая школа для воспитания новых политических лидеров. На сегодня в Приморье числится около 30 партий, и, конечно, там есть свои подготовленные лидеры, но на очередных выборах 2006 года в Законодательное собрание Приморского края безоговорочно победит партия "Единая Россия", а для остальных 29 выбор будет небогат. И это будет по всей стране. В новой системе голосования по партийным спискам можно выбрать угодных для партии власти "Единая Россия" политиков, которые не смогут пройти по одномандатным округам или не смогли победить на предыдущих выборах. Но закон принят, и будем его исполнять. Россия большая и обязана быть лучшей в мире!