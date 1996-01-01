ЗАО "Фартоп": искусство цифровых технологий

Копировальный аппарат, сканер, принтер - сегодня они стали неотъемлемой частью современного офиса. И нам уже трудно представить, что когда-то мы могли обходиться без компьютера, а документы размножали под бумажную копирку.

Правда, рынок копировально-множительной техники теперь настолько разнообразен, что сориентироваться на нем рядовому потребителю непросто. Тем более выбрать надежного поставщика этой самой техники: где гарантия, что это не фирма-однодневка и кто будет осуществлять обслуживание приобретенного оборудования? Компания "Фартоп" занимается поставками и обслуживанием копировально-множительной техники уже 14 лет. При этом все годы работает под одним названием, не скрываясь ни от налогов, ни от покупателей.

Досье ЗАО "Фартоп" с 1995 г. является официальным дистрибьютором RICOH Co.,Ltd, с 1996 г. - официальным дилером ROLAND DG Corporation. За годы работы поставило на дальневосточный рынок более 3000 копировально-множительных аппаратов японского производства и более двух сотен единиц оборудования для производства рекламы. Клиентами предприятия являются более 1000 различных приморских предприятий, учреждений, банков и компаний.

"Ответственность, надежность и честность - вот три основных принципа нашей работы, - говорит генеральный директор ЗАО "Фартоп" Евгений КОНДРАШКИН. - Понятно, что цель любого бизнеса - получение прибыли. Другое дело, как расходуются заработанные средства. У нас они идут, прежде всего, на то, чтобы обеспечить большой складской запас расходных материалов и оригинальных запчастей, оснастить сервисных инженеров надежным транспортом, качественной мобильной связью и предложить покупателю лучшие образцы техники RICOH и ROLAND. Мы не занимаемся продажей дешевых аппаратов из нересурсных деталей. Репутация, которую мы зарабатывали все эти годы, стоит дороже любых денег".

Умная техника RICOH в переводе с японского означает "умный". Это определение подходит для техники RICOH без преувеличений.

Кроме копировальных аппаратов Фартоп поставляет цифровые многофункциональные устройства, мини-типографии, принтеры, а также расходные материалы и оригинальные запчасти. Кстати, если несколько лет назад пик продаж приходился на привлекательные по цене модели копиров формата А3, то сегодня более востребованы мощные, компактные и экономичные модели формата А4. И у RICOH в этом плане есть отличное предложение - Aficio1515: идеальный вариант для офиса с 10-15 пользователями. Эта модель удачно совмещает в себе достоинства больших машин (скорость, автоподача оригинала, низкая стоимость копии, 2-стороннее копирование) и компактность, свойственную аппаратам формата А4.

Специалисты "Фартопа" считают модель Aficio 1515 сравнимой по надежности с легендарной моделью RICOH M50, которая была снята с производства еще 14 лет назад. Ее образцы работают до сих пор, и очень трудно уговорить клиентов отказаться от старого, но исправного аппарата.

Мечта рекламщика

Именно так можно охарактеризовать продукцию другой японской марки - ROLAND DG, дилером которой также является "Фартоп". Режущие плоттеры, широкоформатные цветные струйные принтеры, 3D сканеры, гравировальные машины - весь спектр продукции марки направлен на удовлетворение запросов производителей рекламной продукции.

Широкоформатные плоттеры с современными Eco-SOL MAX чернилами печатают графику и баннеры с потрясающей скоростью и стойкостью до трех лет наружного использования. Фотопринтер MPX-60 делает высококачественные оттиски с фотографий, логотипов или текстов на серебре и золоте, платине и меди, алюминии и пластике, позволяя изготавливать уникальные ювелирные изделия, аксессуары, брелоки, медали и сувениры. А первая в мире серия комбинированных струйных принтеров VersaCamm выпускает стойкую графику для наружной рекламы и интерьеров на обычной пленке без ламинации, автоматически вырезая по контуру готовую продукцию.

Для многих ныне известных рекламных компаний маленький режущий плоттер Roland "Стика" стал первым собственным оборудованием. Сейчас видна тенденция: родители будущих дизайнеров покупают своим чадам-студентам режущие плоттеры, принтеры по металлу. Имея такое средство производства стоимостью $1-2 тыс., можно не только чему-то научиться, но и открыть свое дело.

Фирменный сервис

Но какой бы замечательной и высокопроизводительной техника ни была, она нуждается в квалифицированном обслуживании. "Фартоп" и в этом смысле находится на высоте. Во-первых, имеет региональный склад фирменных запчастей и расходных материалов. Во-вторых, инженеры компании прошли обучение у японского дистрибьютора, обеспечены транспортом и мобильной связью, а потому оперативно решают все вопросы заказчиков. В-третьих, "Фартоп" внедрил японскую систему идентификации клиентов, заблаговременно предупреждающую о необходимости профилактики. На всю технику дается годовая гарантия, включающая обучение персонала заказчика работе на оборудовании и сервисное обслуживание на территории заказчика.

Больше, чем копировальный центр

Копировально-множительный центр RICOH хорошо известен во Владивостоке. Через него прошли тысячи студентов, которым требовалось сделать копию конспекта, сшить диплом или распечатать чертеж.

На демонстрационном оборудовании RICOH и ROLAND делаются как простые, так и уникальные вещи. Для предприятий торговли - распечатка каталогов, для заводов - сканирование старых чертежей в электронный архив, для Законодательного собрания - печать сборников законов, для рекламщиков - высококачественная интерьерная печать, для бабушки-старушки - копия свидетельства о рождении внука, для студентов - изготовление плаката для курсовой, для производителей - наклейки на товар и т.д. Пока еще редкий вид услуг - увеличение изображения с обычного листа до размеров ватмана. Можно дома на маленьком принтере вывести чертеж, сделать из него в центре "RICOH" плакат - и вперед, на защиту курсовой. В сессионный период здесь выстраиваются очереди, а "трудяга"-аппарат обрабатывает по 400 листов ватмана в день.

Быстрое и высококачественное изготовление полноцветных плакатов - одна из самых востребованных услуг. "Элитная высококачественная печать - удовольствие не дешевое, - замечает Евгений Кондрашкин. - Мы пытались заменить японские чернила на китайские или корейские, снизив себестоимость работы в 5 раз. Но это немного ухудшило качество цветопередачи, и по настоянию клиентов мы вернулись к японским, "родным" и дорогим картриджам. Да, это отражается на стоимости услуги, но наши заказчики платят именно за качество".

В январе копировальный центр RICOH переехал с ул. Алеутской в новый офис по адресу: ул. Адм. Фокина, 31 в более просторное помещение. Вскоре там появятся новые образцы техники, а значит, у клиентов компании станет еще больше возможностей.

ЗАО "Фартоп": Владивосток, ул. Фокина, 31, тел.: (4232) 265-160, 220-712,406-615.