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Время приумножать капиталы
Известно, что деньги должны работать. В "чулках" держать средства, мягко говоря, недальновидно, ведь инфляция потихоньку обесценивает накопления. А от инвестирования экономики выигрывают все: и владелец денег, и, конечно, народное хозяйство.
Существует несколько способов сохранения и приумножения капитала: банковские депозиты, покупка недвижимости, драгметаллов, вложение средств в паевые инвестиционные фонды и непосредственно в акции и облигации. Вопрос в том, что для вас важнее: отсутствие рисков или максимальная прибыль? Если второе, то вам прямая дорога на фондовый рынок, поскольку ничего выгоднее мир еще не придумал.
Акции бывают разные. Тем, у кого нет опыта работы на фондовом рынке, эксперты рекомендуют начинать с менее рискованных ценных бумаг. Ими считаются так называемые голубые фишки, акции ведущих российских компаний - РАО ЕЭС, Газпрома, Лукойла, Сбербанка, Ростелекома. Например, в прошлом году акции Сбербанка приросли на 170,67%.
Каковы перспективы высоколиквидных компаний в нынешнем году? Ценные бумаги нефтяных отечественных компаний, как считает большинство финансовых аналитиков, по оценочным коэффициентам, вплотную приблизились к зарубежным.
Соответственно, их котировки будут сильно зависеть от стоимости нефти, которая пока не снижается. Но наиболее привлекательным активом остается, наряду с Газпромом, Сбербанк.
Альтернативы его акциям в банковском секторе России просто нет. Их стоимость еще не достигла своего потолка. Наконец-то в нашей стране заработали кредитные программы, а этот банк, как лидер сектора, в дальнейшем будет только увеличивать свои доходы, которые серьезно скажутся на его капитализации.
Итак, что делать, если вы решили рискнуть и попробовать себя в качестве биржевого игрока, но мало разбираетесь в тонкостях процесса? Поможет вам тот же Сбербанк. Многие его отделения предлагают юридическим и физическим лицам брокерские услуги по проведению операций с ценными бумагами. Заключив договор, можно приобретать акции российских предприятий. Банк предоставляет аналитические материалы по состоянию рынка, и, опираясь на них, клиент может принимать взвешенные и ответственные решения.
Специалисты Сбербанка с помощью специальных компьютерных программ помогут инвесторам отслеживать, как изменяются в режиме реального времени котировки ценных бумаг, объемы сделок, каковы были максимальные и минимальные цены за день. Рынок чутко реагирует на изменения в политике, экономике и даже на погодные катаклизмы. Клиент, оценив всю эту информацию, сам выберет уровень риска, на который он готов пойти.
Брокеры, впрочем, предупреждают: биржа не казино и отчаянные по натуре игроки, как правило, рано или поздно продуваются в пух. Для тех же, кто готов серьезно относиться к делу и не гнаться за сверхприбылями, - время попробовать приумножить свои капиталы на фондовом рынке самое благоприятное. Высокие цены на нефть, профицит бюджета, стабилизация и даже оживление экономики позволяют делать вполне оптимистичные прогнозы. Это подтверждает и достаточно высокий инвестиционный рейтинг России, который присвоен нашей стране ведущими международными рейтинговыми агентствами.
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