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Fitch добавил Росбанку позитива
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному и национальному долгосрочному рейтингам Росбанка со "Стабильного" на "Позитивный". Также повышен национальный долгосрочный рейтинг банка с уровня "BBB(rus)" до "BBB+(rus)". Одновременно агентство подтвердило другие рейтинги Росбанка.
Повышение национального долгосрочного рейтинга и изменение прогноза по рейтингам стало итогом роста и диверсификации бизнеса Росбанка после завершения консолидации бизнеса с банковской группой О.В.К.
"Данные изменения отражают также позитивные перспективы развития бизнеса Росбанка, продолжающееся снижение концентрации кредитного портфеля и доли операций со связанными сторонами, а также приемлемое, на настоящий момент качество активов", - отметил сотрудник московской аналитической группы Fitch по рейтингам финансовых организаций Владлен КУЗНЕЦОВ. - Кроме того, в связи с фактическим завершением консолидации бизнеса Росбанка с О.В.К. операционные риски находятся на более низком уровне".
Это решение отражает мнение агентства о возможном улучшении качества прибыли и увеличении прибыльности основных операций, что зависит от дальнейших успехов в развитии розничного кредитования, а также снижения показателей затрат.
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