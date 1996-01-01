Достойная пенсия - не миф

Юбилей крупнейшего негосударственного пенсионного фонда "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" совпал еще с одним знаменательным событием. Последние "пенсионные выборы" в рамках пенсионной реформы показали, что население проявляет к негосударственным пенсионным фондам большой интерес. И не только потому, что хотят доверить фондам накопительную часть пенсии...

Первые негосударственные пенсионные фонды возникли в стране немногим более десяти лет назад. Основной профиль работы фондов - формирование негосударственной пенсии. В рамках пенсионной реформы фонды начали работать с накопительной частью государственной трудовой пенсии.

Сегодня россияне выбирают между 55 управляющими компаниями, 100 негосударственными фондами и Внешэкономбанком. При таком многообразии сложно сориентироваться, поэтому нужно быть очень внимательным и, выбирая, обращать внимание на репутацию, клиентскую базу и результативность работы управляющих компаний и фондов, ведь самое важное для пенсии - надежность и стабильность. Новая пенсионная система добавила еще один параметр - доходность. Жизнь показала, что под эти определения лучше всего подходят негосударственные пенсионные фонды. И люди это почувствовали.

Досье По данным Отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю, в 2004 г. 846 жителей края перевели накопительную часть пенсии в негосударственные фонды, и 410 - в управляющие компании. В 2005 г. негосударственным фондам отдали предпочтение уже 5,636 тыс. приморцев, в пользу управляющих компаний подано 1,308 заявлений.

Все логично. У Внешэкономбанка небольшая доходность. В 2005 г. он заработал 12,07%. Средняя доходность управляющих компаний за 2005 г. балансирует в рамках 20-30%. Частные управляющие инвестируют пенсионные деньги обезличенно, и вы не узнаете, как работает именно ваша пенсия.

Золотая середина

Негосударственные пенсионные фонды - как раз "золотая середина". Во- первых, у каждого клиента фонда есть свой лицевой счет, выписку из которого можно получать хоть каждый день. Во-вторых, фонд сам не инвестирует доверенные средства на рынке - это делают несколько компаний из тех же 55, указанных в общем списке. Фонд заключает договор с несколькими управляющими, делит между ними пенсионные накопления по своему усмотрению. Согласитесь - негосударственный пенсионный фонд не будет выбирать в партнеры "плохие" компании. Поэтому и доходность у портфеля фонда по определению неплохая.

Плюс ко всему негосударственные фонды одновременно социальные и финансовые институты, которые могут быть созданы только в виде некоммерческих организаций. Фонды занимаются исключительно пенсиями: собирают взносы, инвестируют их для получения дохода, а затем выплачивают. Фонды - профессионалы в области пенсионного обеспечения. В России работают порядка 297 негосударственных пенсионных фондов, они обслуживают 5,5 млн человек. 1,5 млн из них - участники крупнейшего негосударственного пенсионного фонда "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". Это не случайность. Традиционно наибольший потенциал для развития на рынке имеют фонды, изначально созданные солидными компаниями для корпоративного обслуживания. К таким относится НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" - уполномоченный фонд ОАО "Российские железные дороги".

Досье Отраслевая пенсионная система железнодорожного транспорта России насчитывает 145 лет - 25 августа 1860 г. была учреждена Эмеритальная пенсионная касса инженеров путей сообщения. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" зарегистрирован 19 февраля 1996 г., и уже в 1999 г. фонд утвержден в качестве уполномоченного негосударственного пенсионного фонда МПС РФ. Сегодня в России успешно работают 18 филиалов и 39 отделений фонда, которые охватывают своей деятельностью 80 регионов России.

По итогам 2005 г. пенсионные резервы НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" составляют 27,6 млрд руб., копят пенсии 370 тыс. человек, и почти 100 тыс. человек уже получают негосударственные пенсии - это значительная часть от всех получателей негосударственных пенсий в России. Сумма пенсий, выплаченных в 2005 г., составляет 1,345 млрд руб. Средний размер пенсии - 2,05 тыс. руб. Из числа жителей Приморья 14,5 тыс. человек формируют свою будущую негосударственную пенсию и накопительную часть трудовой пенсии в НПФ "Благосостояние" и уже более 2 тыс. человек получают негосударственную пенсию.

По объему страховых пенсионных резервов Фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" занимает лидирующую позицию среди всех российских НПФ. Сегодня это 1,2 млрд руб. "Значительный страховой резерв позволяет фонду выполнить свои обязательства перед вкладчиками в любых обстоятельствах", - отметила Людмила ДРЯБЛОВА, директор Приморского филиала НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".

Досье В 2004 г. в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" обратились 12,6 тыс. человек и заключили договоры по обязательному пенсионному страхованию, из них в Приморском крае - 506. В 2005 г., по предварительным данным, 170 тыс. россиян доверили фонду накопительные пенсии, из них 4,111 тыс. - приморцы. Для работы по обязательному пенсионному обеспечению фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" заключил договор с лучшими из управляющих компаний.

Немаловажно, что теперь можно не дожидаться сроков пенсионных выборов и подать заявление о переводе накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд в любое удобное время. Чтобы передать накопительную часть пенсии в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", необходимо заключить договор об обязательном пенсионном страховании в Приморском филиале фонда. Заявление о переходе в фонд для Пенсионного фонда России (ПФР) можно заполнить тут же - начиная с 2006 г. негосударственные фонды стали трансферагентами, с которыми ПФР заключил соглашение о взаимном удостоверении подписей.

Одна пенсия хорошо, а две лучше!

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, сегодня коэффициент замещения зарплаты пенсией составляет 28,3%. Причем некоторые специалисты говорят о неофициальной цифре, едва превышающей 20%. До реформы коэффициент достигал 33%. И если реформа и дальше будет развиваться так же вяло, как и сегодня, достойной государственной пенсии россиянам не видать. Впрочем, сидеть и надеяться на государство тоже не стоит.

Говоря о достойной старости, мы привыкли приводить в пример пенсионеров из более развитых стран, путешествующих на красивых белых пароходах по всему свету. Неужели вы думаете, что эти вояжи оплачиваются из государственной пенсии? На самом деле каждый из этих благообразных старичков получает кроме пенсии по старости еще и негосударственную пенсию, вполне возможно - не одну. Так у них заведено: и сами люди, и работодатели заботятся о пенсионном будущем.

Пора и нам приобщаться. Благо инструментов достаточно. Тут и негосударственные пенсионные фонды, и паи, и долгосрочные вклады, и биржа - все в наших руках. Конечно, наиболее понятные из всего этого - негосударственные фонды. Тем более что пенсии - их профиль.

Присмотримся к лидеру рынка

Сегодня пенсия от НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" обеспечивает коэффициент замещения зарплаты в 10-20%. В сумме с государственными 28% получатели пенсий от фонда обеспечены коэффициентом в 40-50%! Это приближает наших пенсионеров к уровню пенсий в Западной Европе, где пенсия замещает зарплату на 60-70%.

До 2005 г. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" успешно развивал систему негосударственного пенсионного обеспечения среди железнодорожников, теперь участниками фонда могут стать все желающие, в том числе другие предприятия. Накопленные ресурсы и наработанный опыт позволяют Фонду использовать гибкую и эффективную систему формирования программ негосударственного пенсионного обеспечения.

Для юридических лиц фонд предложит готовую корпоративную пенсионную систему "под ключ". В случае выбора индивидуальной формы накопления корпоративная пенсия будет сформирована исключительно за счет средств работодателя, а пенсионные взносы учитываются на индивидуальных счетах сотрудников. Паритетная форма предусматривает долевое участие работника и работодателя в формировании корпоративной пенсии.

"Негосударственное пенсионное обеспечение гарантирует работнику уверенность в своей социальной защищенности и является существенным фактором, формирующим социально-экономические условия производительного труда. Для работодателя негосударственное пенсионное обеспечение - это еще и финансовый инструмент развития основного бизнеса за счет реинвестирования пенсионных резервов, в том числе в долгосрочные инвестиционные проекты. Богатый практический опыт, профессиональный менеджмент, наличие постоянно совершенствуемой информационной системы и высокотехнологичная инфраструктура НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" обеспечивают создание корпоративной пенсионной системы для любого предприятия", - рассказала Людмила Дряблова.

Есть у фонда и специальные программы для физических лиц. Если у вас есть возможность откладывать ежемесячно хотя бы 200 руб., то можете прямо сейчас обращаться в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". Размер регулярных взносов будет зависеть от того, какую сумму и как скоро вы хотите накопить. Периодичность взносов и последующей выплаты пенсии оговариваются в договоре. Ее можно получать ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

Пенсионный Фонд - прежде всего стабильность. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" не занимается рискованными инвестициями и на протяжении длительного отрезка времени обеспечивает не только сохранность, но и преумножение пенсионных сбережений своих вкладчиков независимо от их статуса и принадлежности и стремится обеспечить доходность, превышающую ежегодные темпы инфляции. И Фонду это удается: за 2005 г. доходность составила 13,1% годовых в рублях при уровне инфляции в 10,9%.

Негосударственные пенсионные фонды - самые прозрачные и контролируемые среди финансовых структур: законодательство определило ряд жестких требований к их деятельности, что позволяет полностью исключить нецелевое использование пенсионных средств.

Досье В 2005 г. рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило НПФ "Благосостояние" высший рейтинг А++ по двум основным блокам критериев - надежность и успешность. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" названо "Предприятием высокой организации бухгалтерского учета". За широкий спектр пенсионных услуг НПФ "Благосостояние" награжден серебряной медалью II Евро-азиатского форума инвестиций и инноваций.

А буквально на днях Фонд и ОАО "РЖД" стали лауреатами премии "Пенсионный Оскар" в номинации "Лучшая корпоративная пенсионная система". Решение о вручении премии принимают специалисты-"пенсионщики", работающие в органах власти, СМИ, бизнесе, некоммерческих организациях.

Итак, интерес населения к фондам вполне понятен. Сегодня каждый должен заботиться о своем благополучии, в том числе пенсионном, самостоятельно. И никто нам не поможет в этом лучше, чем негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".

Приморский филиал НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ждет вас по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 5а, тел.: (4232)41-39-71, 41-39-54, 21-03-55, e-mail: vladivostok@npfgt.ru. Адрес сайта в Интернете: www.npfgt.ru.

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