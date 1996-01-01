Лес рубят - в тюрьме не сидят

В Хабаровске прошло совещание, которое, возможно, станет первым по-настоящему серьезным шагом в деле борьбы с незаконной рубкой лесов на Дальнем Востоке и вывозе древесины за рубеж. Полпред, спикеры региональных парламентов, сенаторы и депутаты, представляющие наши интересы в Москве, обсуждали проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (в части усиления мер по защите лесов и их рационального использования).

Заседание совета руководителей законодательных органов власти регионов Дальнего Востока проходило под председательством полпреда Камиля ИСХАКОВА. Одним из тех, кто представлял на совещании Приморье, был сенатор Игорь ПУШКАРЕВ.

- Незаконная рубка лесов - это очень серьезная проблема, и мириться с нынешней ситуацией нельзя, - убежден Игорь Сергеевич. - Я считаю, что если будут исполняться законы, то это будет большое дело. Пока же порядка нет. Контролирующих организаций много, но выходит как в поговорке: у семи нянек дитя без глазу.

В ходе обсуждения проблемы полпред Камиль Исхаков заявил о необходимости ужесточения мер по пресечению незаконных рубок. Члены совета предложили ряд изменений и дополнений в российские кодексы - Уголовный, Лесной и об административных правонарушениях. Цель предложений одна - поставить на пути браконьеров заслон и изменить абсурдную ситуацию, когда даже пойманным за руку преступникам суды выносят условные наказания и они продолжают заниматься незаконным бизнесом.

С течением времени приемы, которые используют "лесорубы вне закона", становятся все изощреннее. "Работают" уже не одиночки, а организованные преступные сообщества; преступлениям в сфере незаконного экспорта лесопродукции предшествует тщательная подготовка, регистрируются "подставные" юридические лица. Полпред предложил членам совета разработать проект федеральных законов, позволяющих исключить экономическую выгоду лесным браконьерам.

Интересно, что встреча в Хабаровске проходила в преддверии первой круглой даты полпреда - 100 дней пребывания Камиля Исхакова в должности полпреда в ДВФО. Срок небольшой, но в политике после ста дней принято подводить первые итоги и судить о том, в каком направлении движется руководитель. Стремление к наведению порядка на вверенной территории и привлечение к разговору не неких избранных и любимых, а всех, кто может и хочет принести пользу родному краю, - это, похоже, курс нового полпреда.

- Полпред предложил проводить координационный совет не только с руководителями субъектов Федерации и начальниками окружных управлений, но и приглашать на заседания руководителей законодательных органов, депутатов, сенаторов, и это правильно, - считает Игорь Пушкарев. - Все мы будем действовать согласованно.

Решения, принятые здесь, будут воплощаться в жизнь на различных уровнях - законодательном, исполнительном и других. Это должно принести положительный результат.

Остается добавить, что на встрече в Хабаровске обсуждалась не только "лесная тема", но и ряд других - такие, например, как меры по развитию федеративных отношений и местного самоуправления в субъектах РФ на Дальнем Востоке, нормативное обеспечение работы промыслового флота и упрощенного порядка пересечения государственной границы при ведении прибрежного рыболовства.