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Ставки по кредитам постоянно снижаются

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В последние годы стало выгоднее взять кредит в банке, чем копить деньги на ту или иную покупку и тем самым терять значительную их часть из-за постоянной инфляции. Хотя многие до сих пор опасливо относится к подобным заимствованиям, полагая, что проценты по кредитам слишком велики и отдавать придется сумму, значительно превышающую размер займа.

Такая позиция небезосновательна. Однако в последнее время ставки по кредитам постоянно снижались. Причем эта тенденция характерна для всех видов кредитования - от потребительского до ипотечного. Так, за три последних года проценты по кредитам на приобретение жилья сократились примерно на 3-4 пункта в рублях и валюте. Автомобильные кредиты подешевели еще сильнее. Ставки по ним упали на 5-6 пунктов. Потребительские кредиты в рублях стали дешевле на 6 пунктов в рублях и на 2-3 пункта в долларах.

В 2005 году темпы снижения ставок значительно замедлились. Финансовые ресурсы для банков в прошлом году не дешевели, поэтому возможностей для существенного снижения процентов по кредитам у большинства из них не было. Отсюда вывод: если "взять паузу" и ждать, пока банковские займы подешевеют, можно потерять и время, и деньги: ведь инфляция все равно подгоняет рост цен на товары. Особенно это касается стоимости жилья. Эксперты утверждают, что сильного снижения кредитных ставок, способных компенсировать рост цен на недвижимость и другие дорогостоящие вещи, в обозримой перспективе не предвидится.

На каких же условиях сегодня предлагают кредиты ведущие банки страны? Рассмотрим ситуацию на примере крупнейшего из них - Сбербанка. В его кредитном портфеле есть предложения по всем видам кредитов. Например, "Кредит на неотложные нужды" в рублях предоставляется под 16% годовых на срок до 1,5 лет, под 18% - на 1,5-3 года, и под 19% - на срок больше трех лет. Этот же кредит в долларах или евро будет еще ниже - 12% годовых. Сумма, которую одолжит Сбербанк по этому виду займа, определяется индивидуально для каждого заемщика.

У "Автокредита" условия схожие, а при длительном сроке погашения кредита проценты даже меньше, чем у "Кредита на неотложные нужды". Если вы планируете возвращать заем в течение 3-5 лет, они составят 18,5% от суммы кредита в год. Сумма же автокредита определяется банком на основе данных о платежеспособности заемщика, но не может превышать 85% стоимости приобретаемого автомобиля.

Ипотечные кредиты Сбербанк предоставляет на срок до 15 лет как в рублях, так и в иностранной валюте. Рублевые ставки чуть выше - 18%. В долларах или евро ставка составит 11%. Срок рассмотрения документов и принятия решения о выдаче ипотечного кредита в Сбербанке не превышает 12 рабочих дней от даты предоставления заемщиком полного пакета документов.

Как видите, эти условия вполне приемлемые. Поэтому, чтобы не потерять свои деньги из-за постоянного удорожания товаров, лучше посетить Сбербанк уже в ближайшее время.

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