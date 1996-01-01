Добрых 45 лет

На празднике сотрудникам Комбината строительных материалов будет о чем вспомнить и что праздновать. Сейчас благодаря совместным усилиям большого количества людей завод возвращает свое золотое время.

Досье Предприятие было организовано 21 февраля 1961 г. как небольшой участок по выпуску бетона и бордюр для треста Дальспецтрансстрой (позже трест "Подземстрой"). В 1976 г. предприятие было переименовано в "Комбинат строительных материалов". После приватизации в 1992 г. комбинат стал самостоятельным в составе холдинговой компании "Зеленые листья". КСМ производит железобетонные изделия, необходимые для нулевого цикла строительства: подпорные стены, трубы, бордюры, товарный бетон и многое другое.

В смутные для всей страны 90-е годы комбинат, как и многие другие производственные предприятия, оказался в сложном экономическом положении. Тогда, несмотря на высокое качество продукции, завод стал сбавлять обороты и постепенно проигрывать в конкурентной борьбе. В это тяжелое время учредителям во главе с Виктором МАРЧЕНКО удалось избежать соблазна ради сиюминутной выгоды перепрофилировать предприятие. Вера в коллектив, чувство социальной ответственности позволили сохранить производство строительных материалов и вдохнуть в него вторую жизнь.

Теперь ситуация совсем иная. Происходит плановое реформирование системы управления, продолжается ремонт цехов и административного корпуса. В высокопрофессиональный коллектив производственников приходят молодые специалисты, перспективные менеджеры.

Олег ВАСЮКОВ, генеральный директор ООО "Комбинат строительных материалов":

- Последнее для нас особенно важно. Мы рассчитываем, что люди, владеющие передовыми управленческими технологиями, подтолкнут предприятие вперед. Трудностей в работе не меньше, но есть результат - и это приятно. Ведь раньше мы боролись за то, чтобы выжить, а сейчас - за темпы развития и долю рынка. И меня радует, что теперь мы можем приглашать хороших специалистов, зная, что сумеем предоставить оптимальные условия для работы и возможность для реализации профессиональных амбиций.

Плановая экономика советского периода предопределила судьбу комбината как небольшого и узкопрофильного завода по производству высокопрочных железобетонных изделий для подземных сооружений. Поэтому трест, в который долгое время входил завод, назывался "Подземстрой". Рыночная экономика потребовала от завода универсальности в производстве продукции и хорошо отлаженного сервиса. И мы откликнулись на этот вызов, сохранив при этом высокие стандарты качества, отшлифованные высокими требованиями предыдущих десятилетий.

Большие перемены происходят с предприятием не только внутри. Те, кто с нами работает, и те, кто покупает нашу продукцию, отмечают, что мы становимся лучше.

Секрет спокойного, планомерного подъема Комбината достаточно прост: "Я руководствуюсь теми принципами, которые на протяжении многих лет никогда не подводили: честно поступай по отношению к людям, целиком отдавайся начатому делу, и тогда все должно получиться", - сказал Олег Васюков.

К своему юбилею завод приглашает всех ветеранов, которые проработали здесь много лет. Среди них есть люди, которые из 45 лет существования Комбината отдали ему больше 40 лет своей жизни. 45 лет проработал и до сих пор работает Рамзитдин Ирисметович ДЖУРАЕВ. Свыше 42 лет - Валентина Анатольевна САЛО, Анатолий Федорович АБРАМОВ, Геннадий Яковлевич ГАСЬКОВ, Михаил Гаврилович ГОЛОХВАСТ, Семен Филиппович ДИДЕНКО и Раиса Ивановна ВОЛОБУЕВА. Очень многие трудились на заводе более 30 лет, - и это говорит о том, что для многих он стал не просто работой, но и или вторым домом...

Невероятно точно это отношение передала Раиса Волобуева, которая и сейчас продолжает работать на заводе старшим инспектором отдела кадров. Правда, на этой должности Раиса Ивановна "всего" 15 лет - 42 года назад она пришла на Комбинат сварщиком на машинах контактной сварки. "Строительное производство - оно суровое, тяжелое, грубое, но мы его любим, это наше производство! И если люди так долго здесь держатся, значит, оно того стоит. Вот так идешь по городу и смотришь: "Ага, наш бордюр лежит! Я-то свою продукцию всегда узнаю! Потому что я на заводе - и завод во мне..."

Торжественное собрание в честь 45-летия Комбината строительных материалов состоится 17 февраля, начало в 13.00. Будем рады всем гостям! Адрес: ул. Фадеева, 47а, тел. 63-96-45.