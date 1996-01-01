Не потеряйтесь в море информации

Если у вас часто возникают вопросы: "Курс валюты? Погода? Где можно купить стиральную машину? Телефон такси? Что будет идти по телевидению?" или другие: "Где дать рекламу о своей фирме, чтобы о ней узнали, недорого и эффективно? Какая реклама эффективна и продолжительна?", тогда эта информация - для вас.

Для всех. Справочная информационно-аналитическая служба 516 - это банк коммерческой информации с бесплатным доступом. Наберите номер, и вы узнаете все или почти все. Ваши номера (4232) 516-516, 495-516, номера по товарам и услугам Дальневосточного региона.

Операторы службы 516-516 - настоящие профессионалы. Они с удовольствием помогут разобраться в потоке информации и в считанные минуты найдут то, что вам нужно. Причем бесплатно и круглосуточно.

Все филиалы службы 516 в городах Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Находка соединены единой достоверной компьютерной базой данных о предприятиях Дальнего Востока, доступной для вас.

Для компаний. Разместитесь в справочной службе "516", и к вашим товарам, услугам получат доступ все абоненты "516", а это около 11 тыс. звонков в сутки.

Возьмите приоритетные места, чтобы быть первыми! Или закажите новость дня - рекламное сообщение, которое зачитывается операторами всем звонящим. Или аудио-новость, которая играет в момент "дозвона".

Нам есть что вам предложить. Мы будем работать на вас 24 часа в сутки, и придадим вам уверенности в будущем: зарегистрируйтесь в банке данных сроком на один год, и независимо от внешних обстоятельств и вашего финансового положения мы будем продвигать ваши товары, услуги в течение всего года.

По словам абонентов, уже размещенных в базе службы 516 на первых - приоритетных - местах, сложилось устойчивое мнение о престижности размещения в информационной базе "Службы 516". Своевременная оплата и регулярное продление контрактов подтверждают это мнение и популяризируют наши информационные услуги.

Владейте информацией со справочной службой по товарам и услугам 516!