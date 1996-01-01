Приморский край включается в Программу безопасности

Почти полгода работает совместная программа Приморского отделения ВОА, ГИБДД города и народного образования Владивостока по обучению школьников младших классов основам правил поведения на дорогах. И вот совсем недавно опытом работы этих структур заинтересовались краевые власти - пока в лице краевого отдела народного образования, которое хочет распространить уже свою, более расширенную программу на все средние учебные заведения Приморского края.

Буквально на днях в Приморский институт переподготовки и повышения квалификации был представлен методический план, разработанный специалистами ВОА, и после небольшой доработки и утверждения начнутся методические занятия с учителями. В свою очередь, обучение ПДД в школах края планируется начать со следующего учебного года.

Но если в школах Владивостока под программу попали ученики первых классов, то в крае планируется привлечь детей всего начального периода обучения, вплоть до 4-х классов.

По словам проректора института Галины ПАЗДНИКОВОЙ, в оставшееся до нового учебного года время необходимо разработать краевую программу.

- Наша задача, - поясняет Галина Михайловна, - разработать и принять краевую программу, которая будет приведена в соответствие с возрастными особенностями детей, содержательна, опять же исходя из возраста детей и учитывая их психологические особенности, с отработанной технологией. А на уроках ли это будет, какова будет практическая и теоретическая составляющие и примет ли она вид целостной школьной учебной программы для учебных заведений, мы определим чуть позднее.

Надо заметить, что уже сегодня в школах края наметились первые трудности. Во многом они схожи с теми, что с начала работы программы испытали в городских школах. В первую очередь, человеческий фактор. Исторически так сложилось, что учитель отрицательно относится к тому, что навязывается "сверху", по простой причине: все, кому не лень, лезут в школу и диктуют свои "правила игры". Не считаясь с тем, что в школе, как и в любой другой сфере деятельности, есть определенные программа, занятия и правила работы.

Как признают сами учителя, им нелегко работать под давлением, и польза от нововведения будет тогда, когда будут существовать договоренности всех сторон, а основой таких договоренностей должна стать именно программа.

Но если с учителями найти общий язык можно, взять тот же опыт Владивостока, то как победить индифферентность родителей в таком вопросе, как детская дорожная безопасность? По итогам 2005 года в 70% гибели и травматизма детей повинны сами родители. Вот тут и возникает сомнение: а не станут ли усилия ГИБДД, ВОА и народного образования всех уровней напрасны только по причине родительского самоустранения от воспитания своих детей в духе уважения к ПДД?

Материал публикуется за счет средств проекта, который поддерживается АМР США и ИУС.