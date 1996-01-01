Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кредитные карты от Альфа-Банка
Дальневосточный филиал Альфа-Банка предложил своим клиентам новую услугу - теперь каждый новый владелец кредитной карты Альфа-Банка, оформленной в отделении банка, может бесплатно пользоваться кредитом при условии погашения задолженности в полном объеме в течение 60 дней со дня ее образования.
Клиент должен ежемесячно вносить обязательный минимальный платеж в размере 10% от суммы задолженности и может воспользоваться льготным периодом кредитования без уплаты процентов по кредиту, погасив полностью задолженность по кредиту в течение 60 дней с момента возникновения первой задолженности. Если по истечении 60 дней клиент не погасит кредит полностью, то на сумму задолженности будут начислены проценты в стандартном режиме.
По всем действующим кредитным картам Альфа-Банка услуга подключается автоматически. Воспользоваться услугой можно после погашения текущей задолженности.
Теперь клиенты Альфа-Банка могут использовать кредитную карту как им удобно: для оплаты повседневных расходов или как источник долгосрочного кредита в случае необходимости. Услуга "Альфа-Чек" поможет клиентам оперативно получать на мобильный телефон информацию о своих расходах, уведомление о необходимости внести минимальный платеж по кредиту, а также подтверждение о зачислении денег на счет кредитной карты.
Для погашения кредита и пополнения счета клиенты могут воспользоваться простыми и удобными способами погашения кредита - это специальное электронное устройство cash-in, принимающее денежные средства на счет покрытия кредитной карты. Новые cash-in будут установлены в отделениях Дальневосточного филиала Альфа-Банка: г. Владивосток, ул. Семеновская, 26 и г. Находка, ул. Школьная, 8.
Получить более подробную информацию и оформить заявку на открытие кредитной карты Альфа-Банка можно по адресу: г. Владивосток, ул. Семеновская, 26, тел. (4232) 20-88-21. Генеральная лицензия ЦБ РФ от 29.01.98 г. №1326.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством