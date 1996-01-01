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Кредитные карты от Альфа-Банка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальневосточный филиал Альфа-Банка предложил своим клиентам новую услугу - теперь каждый новый владелец кредитной карты Альфа-Банка, оформленной в отделении банка, может бесплатно пользоваться кредитом при условии погашения задолженности в полном объеме в течение 60 дней со дня ее образования.

Клиент должен ежемесячно вносить обязательный минимальный платеж в размере 10% от суммы задолженности и может воспользоваться льготным периодом кредитования без уплаты процентов по кредиту, погасив полностью задолженность по кредиту в течение 60 дней с момента возникновения первой задолженности. Если по истечении 60 дней клиент не погасит кредит полностью, то на сумму задолженности будут начислены проценты в стандартном режиме.

По всем действующим кредитным картам Альфа-Банка услуга подключается автоматически. Воспользоваться услугой можно после погашения текущей задолженности.

Теперь клиенты Альфа-Банка могут использовать кредитную карту как им удобно: для оплаты повседневных расходов или как источник долгосрочного кредита в случае необходимости. Услуга "Альфа-Чек" поможет клиентам оперативно получать на мобильный телефон информацию о своих расходах, уведомление о необходимости внести минимальный платеж по кредиту, а также подтверждение о зачислении денег на счет кредитной карты.

Для погашения кредита и пополнения счета клиенты могут воспользоваться простыми и удобными способами погашения кредита - это специальное электронное устройство cash-in, принимающее денежные средства на счет покрытия кредитной карты. Новые cash-in будут установлены в отделениях Дальневосточного филиала Альфа-Банка: г. Владивосток, ул. Семеновская, 26 и г. Находка, ул. Школьная, 8.

Получить более подробную информацию и оформить заявку на открытие кредитной карты Альфа-Банка можно по адресу: г. Владивосток, ул. Семеновская, 26, тел. (4232) 20-88-21. Генеральная лицензия ЦБ РФ от 29.01.98 г. №1326.

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