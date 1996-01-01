"Соленый ветер": "золотое" признание

Торговая марка "Соленый ветер" стала "золотой", получив Первую премию национального конкурса "Бренд года/EFFIE" - самого престижного отечественного мероприятия в области маркетинга. Хороший знак для компании, нацеленной на лидерство.

Образованный менее года назад ТД "Восточные рыбные промыслы" - структурное подразделение УК "Системные решения" - не только смог вывести продвигаемую торговую марку "Соленый ветер" на уровень бренда, но и первым из дальневосточных предприятий удостоился столь высокого признания.

В активе этой марки уже были награды, подтверждающие высокое качество продукции: Золотой сертификат качества "Российская марка", победа в краевом смотре-конкурсе "Лучший товар Приморья-2005", диплом и золотая медаль выставки "Рыбный форум". Теперь свое веское слово сказали ведущие эксперты в сфере брендинга и маркетинга, оценившие работу молодого владивостокского предприятия в 98,5 балла из 100 возможных.

Досье "Бренд года/EFFIE" - высшая российская национальная награда в области маркетинга, отмечающая наиболее успешные отечественные проекты в плане построения брендов. Этот профессиональный конкурс проводится с 1998 года. Причем с 2001-го входит в международную систему EFFIE - самую авторитетную мировую премию в сфере эффективных маркетинговых коммуникаций, проводимую в 30 странах мира, - что обеспечивает гарантию непредвзятости и объективности оценки номинантов.

"Получение этой премии для нас большая честь и одновременно подтверждение правильности реализуемой маркетинговой стратегии, - говорит исполнительный директор ООО "Торговый дом "Восточные рыбные промыслы" Евгений СТЕПАНЕНКО. - Ведь с самого первого дня работы нашей целью было не просто извлечение прибыли от продажи качественной море - и рыбопродукции, но превращение торговой марки в сильный бренд с четким эмоциональным отождествлением, прочно закрепленный в сознании потребителей. В качестве ключевых были выбраны два направления развития: уникальная система дистрибьюции на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, которая еще продолжает строиться, но уже приносит ощутимые результаты. А также масштабная стратегия продвижения с комплексом рекламных и маркетинговых мероприятий.

Кроме того, премия "Бренд года/EFFIE" - не только наша заслуга. На эту победу работали и рыбокомбинат, производящий продукцию марки, и управляющая компания нашего холдинга - "Системные решения", разработавшая концепцию продвижения бренда. Грамотно выстроенная ею система управления бизнесами, обеспечивающая достижение стратегических целей, стала залогом этого успеха".

За комментариями мы обратились к генеральному директору УК "Системные решения" Владимиру ЗЕМСКОВУ.

Досье ООО "УК "Системные решения" было образовано в апреле 2005 года с целью координации работы ранее выделившихся из ТУРНИФа бизнес-единиц: торгового дома и рыбокомбината.

- Владимир Викторович, победа "Соленого ветра" - подтверждение того, что реорганизация ТУРНИФа была правильным и своевременным шагом?

- Думаю, да. В любом бизнесе главное - правильно выстроить систему управления. Перед Управляющей компанией стояла задача повысить эффективность работы подразделений холдинга, упорядочив и стандартизировав их деятельность. Мы разработали общекорпоративную стратегию, ввели системы бюджетирования, качества и развития производства, и внедрили единую систему анализа и контроля деятельности структурных единиц.

Кроме того, Управляющая компания определила стратегию превращения торговой марки в бренд, а ТД "Восточные рыбные промыслы" грамотно ее реализовал. И сегодня "Соленый ветер", по данным последних маркетинговых исследований, является самым узнаваемым брендом на территории Приморского и Хабаровского краев, а торговый дом - лидером в сфере продажи рыбопродукции по стандартам торговли. Это объективная реальность: все социологические опросы проводятся независимыми экспертами.

- За счет чего вам удалось обойти конкурентов? На что была сделана стратегическая ставка?

- Основная проблема многих переработчиков и производителей рыбопродукции заключается в том, что они в погоне за прибылью очень мало вкладывают в построение бренда. И, концентрируя основные маркетинговые усилия на увеличении продаж непосредственно с комбинатов, упускают из виду специфику и нюансы продажи в торговых сетях, где как раз и происходит выход на конечного покупателя. Мы же с самого начала ориентировались на создание бренда в его классическом понимании и были нацелены не на перепродавца, а на потребителя.

- Ваши дальнейшие шаги в плане продвижения бренда "Соленый ветер"?

- Пока перед ТД "Восточные рыбные промыслы" стоит задача закрепиться на территории России: к концу следующего года "Соленый ветер" должен получить потребительское признание не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири и на Урале, после этого последует продвижение в центральные регионы России. К этому у нас есть все предпосылки. О выходе на зарубежные рынки говорить пока преждевременно, но удачный старт показал, что у "Соленого ветра" большие перспективы.

- Судя по покупке рыбоперерабатывающего завода в Южно-Морском, портфель бизнесов Управляющей компании будет расти?

- Мы не исключаем такую возможность.

- И какие стратегические конкурентные преимущества будут приобретать новые компании по мере присоединения к вашему холдингу?

- Ключевой компетенцией, обеспечивающей конкурентоспособность новых структурных подразделений, станет система повышения эффективности управления бизнесом, которую мы будем вводить на своих предприятиях. Именно это позволит им постепенно занять лидирующие позиции на рынке.

Что касается уже входящих в холдинг предприятий, то у нас есть все основания предполагать, что в недалеком будущем наш торговый дом станет крупнейшей дальневосточной структурой, реализующей морепродукцию, а рыбокомбинат - мощным региональным производством. Победа нашего бренда еще больше подкрепила уверенность в этом.