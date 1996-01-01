Идеи для доверия

Заработать деньги - это одно, сохранить и преумножить заработанное - совсем другое, - утверждает Александр ГАНЬЖИН, генеральный директор инвестиционной компании "Восток-Инвест". С ним "Дальневосточный капитал" беседует о стереотипах вкладчиков, аналитической работе и приоритете идей в доверительном управлении - новой финансовой услуге для тех, кто серьезно относится к своим сбережениям.

- Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о доверительном управлении, что представляет собой эта услуга?

- Новой финансовой услугой доверительное управление можно называть только применительно к России, в мировой практике его история насчитывает уже несколько веков. Наибольшее развитие институт доверительного управления получил в Англии. С XVII века и по настоящее время Лондон остается одним из крупнейших мировых финансовых центров.

Состояния, заработанные на торговле колониальным товаром, достигали фантастических размеров, но одно дело заработать деньги, и совершенно другое - сохранить их для безбедной старости и суметь передать своим детям. Именно вопросы, связанные с передачей по наследству своих капиталов, стали катализатором для развития доверительного управления.

Дальновидных отцов семейств беспокоил вопрос о том, как сохранить заработанные деньги для последующих поколений, они прекрасно видели, кто из их потомков сможет самостоятельно преумножить свою долю наследства, а кто более склонен к праздной жизни и при определённых обстоятельствах может оставить внуков без гроша.

Здесь и возникла потребность в услугах профессиональных доверительных управляющих, которым поручалось управление капиталом, передаваемым по наследству с выплатой ежегодной ренты наследнику, таким образом, наследник получал доход с капитала, но не мог его прокутить. Впрочем, условия были самыми разнообразными и определялись только пожеланиями владельца капитала.

- А как обстоят дела сейчас, какие мотивации можно проследить у сегодняшних клиентов?

- В настоящее время доверительное управление значительно меньше связано с вопросами наследования, стремительное развитие финансовых рынков, появление новых инструментов открыло массу возможностей для размещения капитала. Нам ежедневно предлагают инвестировать деньги в доллары, евро, акции, облигации, поспекулировать на рынке FOREX, вложить деньги в недвижимость, положить на депозит в банк, занять под проценты. При этом мало кто объективно рассказывает о рисках, связанных с каждым из этих вложений.

В современном финансовом мире на курсы валют, ценных бумаг, цену недвижимости и ставки по кредитам влияет огромное количество факторов, и даже самый талантливый человек, если он профессионально не занимается финансами, рискует наткнуться на "подводные камни". Поэтому на доверительного управляющего возлагается обязанность среди массы соблазнительных предложений о размещении денег выбрать именно те, которые соответствуют задачам, поставленным перед ним клиентом.

- Какие задачи обычно ставятся перед специалистами вашей компании?

- Первый вопрос, который, как правило, задает клиент: "Какую доходность вы мне можете обеспечить?" Обычно я отвечаю: "Любую", но всегда тут же рассказываю анекдот об одной фирме, в которой висел плакат: "Мы работаем БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО и ДЕШЕВО. При заключении договора вы можете выбрать только два параметра". Вот так и с доверительным управлением, есть три параметра, которые неразрывно взаимосвязаны: доходность, риск и длительность вложения средств.

Если вы хотите доходность на уровне 300%, будьте готовы к высокому риску или к тому, что ваши деньги будут заморожены на длительный срок. Поэтому, когда клиент хочет рисковать, мы подберем ему такие вложения, которые могут показать запредельную доходность, но в этом случае минимум десять раз предупредим о том, что альтернативой такой доходности является потеря вложенных средств.

В "Восток-Инвесте" работают 8 человек, которые на протяжении десяти лет занимаются тем, что собирают и анализируют информацию с финансовых рынков и принимают решения о покупке или продаже тех или иных активов. Естественно, что, обладая таким опытом, мы можем свести риски к минимуму, либо, если их уровень не приемлем для клиента, отказаться от инвестирования в тот или иной актив.

- А как часто появляются вложения, дающие возможность преумножить свой капитал?

- Они есть постоянно, просто их нужно уметь увидеть, а, как правило, этому мешают стереотипы мышления. Наиболее типичные стереотипы в головах россиян: недвижимость всегда в цене, деньги нужно вкладывать на короткий период, ценные бумаги - это "МММ", доллар - надежное средство сбережений. Правда, появление евро серьезно поколебало уверенность россиян в последнем стереотипе, и в результате у части бывших поклонников доллара возник новый стереотип - евро самое надежное средство сбережений. На самом деле каждое из этих высказываний было верным на каком-то достаточно длительном промежутке времени, но всё течет, всё изменяется, и бездумное следование стереотипу приводит к потере денег.

- Что же, по вашему мнению, приводит к приросту денег?

- Именно несоответствие между стереотипом мышления и реальным положением вещей дает возможность значительно нарастить капитал.

Возьмем для примера российский рынок ценных бумаг, который основная масса россиян не рассматривает как перспективное направление для размещения своих сбережений. Он дает массу возможностей для преумножения капитала, например: акции Сбербанка в 2004 г. стоили 8 тыс. руб., сегодня 30 тыс. руб., ценные бумаги ОАО "Роснефть - Сахалинморнефтегаз" 80 руб. и 270 руб. соответственно, вот вам и 300%, и таких примеров сотни. Нужно понимать, что основой успешного инвестирования средств являются идеи. Каждая родившаяся идея подвергается всестороннему анализу, и если расчеты подтверждают ее перспективность, то она используется для размещения денег наших клиентов.

- Кто ваш клиент, что должен знать и какими чертами характера должен обладать человек, деньги которого вы взяли бы в управление?

- В основном наши клиенты - это состоявшиеся люди, думающие о будущем. Это топ-менеджеры успешных компаний, которые прекрасно понимают, что к моменту выхода на пенсию они должны обладать капиталом, позволяющим поддерживать привычный уровень жизни.

Как это ни странно, в последнее время очень большой интерес к доверительному управлению проявляет молодое поколение, те, кому до 30 лет. Во многом, помимо накопления капитала на пенсию, они уже сейчас озабочены будущим своих детей, как правило, тем, чтобы накопить деньги на хорошее образование. Я сам последовал примеру одного из наших клиентов, который сразу после рождения дочери открыл инвестиционный счет и периодически, после каждой крупной премии, пополняет его. Он преследует цель к моменту совершеннолетия ребенка накопить на инвестиционном счету сумму, которая позволит получить любое образование.

- А это реально?

- Да. Чем больше срок, на который ориентируется клиент при размещении своих средств, тем меньше риск.

- Значит ли это, что ваш клиент не сможет воспользоваться своими накоплениями в течение срока договора доверительного управления, то есть до совершеннолетия своей дочери?

- Вовсе нет. В договорах мы не оговариваем срок, на который средства передаются в доверительное управление. Клиент просто декларирует свои намерения - на какой срок он планирует разместить свои деньги. Но нам очень важно, чтобы клиент понимал, что мы сформировали его инвестиционный портфель, основываясь на предполагаемых сроках инвестирования, и изменение этих сроков неизбежно отразится на ожидаемой доходности.

Как правило, если у клиента возникает необходимость воспользоваться инвестированными средствами, мы предоставляем ему такую возможность в любой момент. В последнее время популярным стало получение кредитов под залог активов, находящихся на инвестиционном счёте. Благодаря нашим наработкам клиент получает деньги под 16% годовых в течение суток, для этого ему нужно только позвонить нам.

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