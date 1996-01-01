"Арт-Аудит" научит языку международного финансового общения

Разговоры и споры по поводу перехода на составление отчетности по МСФО не утихают. Впрочем, будущее международных стандартов финансовой отчетности четко определено. Банки, например, уже со следующего года переходят на международный язык финансового общения и обязаны готовить отчеты исключительно по мировым стандартам. Правда, год назад руководство Центробанка заявило, что специалистов, способных грамотно подготовить отчетность по МСФО, явно недостает. Тем не менее, они есть, и Дальнему Востоку в этом плане есть чем гордиться.

Гостья "ДК" - генеральный директор аудиторской компании "Арт-Аудит", входящей в сотню крупнейших аудиторско-консалтинговых групп в России и осуществляющей аудит отчетности по МСФО уже не первый год, Людмила АЙРАПЕТЯН.

- Людмила Анатольевна, рекомендации Центробанка по выбору аудиторов для составления отчетности по МСФО - довольно серьезные. Насколько им следуют сегодня банки и организации?

- Большинство российских банков старается их соблюдать. По крайней мере, банки, которые наша компания аудировала в 2004-2005 году, в качестве основных критериев при выборе аудитора называли именно те, что перечислены в методических рекомендациях ЦБ РФ 181-Т. Не знаю, насколько пристально следят за соблюдением рекомендаций ЦБ другие Главные территориальные управления Центробанка, но ГУ ЦБ по Камчатской области осуществляет такой контроль.

- Как сказываются эти рекомендации на конкурентоспособности отечественных и, в частности, региональных аудиторов? Не будут ли они вытеснены иностранными игроками?

- Не думаю, что это произойдет. ЦБ РФ не ограничивает отечественные компании в возможности выполнять аудит отчетности, составленной в соответствии с МСФО при условии, что они имеют в штате не менее четырех специалистов с дипломами международно признанных бухгалтерских и аудиторских ассоциаций и организаций, обладающих достаточным опытом работы в области МСФО.

- Это-то как раз и вызвало немало споров. Некоторые аудиторские фирмы ссылаются на то, что у их специалистов не может быть требуемого стажа, поскольку МСФО введены совсем недавно. Как с этим обстоит дело у вас?

- Наши аудиторы и эксперты начали обучаться МСФО и GAAP еще в 1997 году. Это произошло благодаря тесному сотрудничеству с известной национальной аудиторской компанией "Руфаудит", которая одной из первых в России начала развивать региональную сеть и подтягивать региональный аудит к МСФО и МСА. Поэтому сегодня в ЗАО "Арт-Аудит" работают 6 специалистов по МСФО с дипломами Института финансовых аналитиков (IFA) Великобритании (в том числе руководитель и его заместители, что также соответствует рекомендациям ЦБ РФ), профессионалы, сертифицированные по программе СIPA, а также специалисты, прошедшие обучение по GAAP. Также некоторые наши сотрудники прошли стажировки по МСФО в учебных центрах международных консалтинговых и аудиторских организаций в Германии, Англии, Франции. Кроме того, у нас работают кандидаты экономических наук, обладающие правом вести преподавание по МСФО по программам АССА.

Поэтому мы не просто готовы, а уже реализуем проекты, связанные с трансформацией финансовой отчетности в отчетность, составленную по МСФО. Только в текущем году их было более 20.

- И все-таки, возвращаясь к вопросу конкурентоспособности, согласитесь, у иностранных компаний достаточно преимуществ. Что в этом плане могут противопоставить отечественные аудиторские фирмы?

- У российских компаний есть очень важный козырь - опыт работы как с российскими, так и с международными стандартами. К тому же наши специалисты лучше понимают специфику российского учета, что очень важно при аудите отчетности, трансформированной из российской в отчетность, составленную по МСФО.

Кроме того, российские аудиторы приучены подробно и ясно излагать свои замечания клиенту, чтобы было понятно, какие корректировки следует внести и на каких требованиях каких стандартов они основаны. Иностранные же аудиторы не знакомят клиента с тонкостями своих расчетов и не расшифровывают предписания, в результате составленная ими отчетность может быть не совсем понятна заказчику.

- На отчетность по международным стандартам финансовой отчетности переходят не только банки, но и предприятия. Как обстоят дела с МСФО у них?

По данным Министерства финансов, более полутора тысяч предприятий в России уже составляют свою отчетность по МСФО. На Дальнем Востоке это, в основном, предприятия энергетики, а также нефте-, газо- и горнодобывающей промышленности. Но есть и компании, которые переходят на МСФО в добровольном порядке. Например, холдинги, владельцы которых сегодня хотят видеть прозрачную отчетность, реально отражающую положение дел. Как правило, собственники и менеджеры таких компаний заинтересованы в развитии и продвижении своего бизнеса, получении дополнительных инвестиций и уже сегодня готовятся к вхождению на цивилизованный рынок ценных бумаг. Это предприятия с очень "продвинутым" менеджментом. У нас есть такие клиенты. Мы уже сегодня трансформируем их отчетность из российской в отчетность, составленную по МСФО, обучаем персонал методам трансформации и стандартам, а также составляем консолидированную отчетность холдингов в соответствии с принципами МСФО.

- Добровольный переход на МСФО исключает составление отчетности по российским правилам?

- МСФО - это, прежде всего, стандарты публичной отчетности, позволяющие лучше раскрыть информацию о предприятии, дать более достоверное представление о его финансовом состоянии. И вполне очевидно, что предприятия, руководствуясь соображениями повышения рыночной привлекательности, постепенно будут переходить на МСФО добровольно. В то же время, мы считаем, что если предприятие добровольно переходит на МСФО, составляя по нему не только консолидированную, но и индивидуальную отчетность, оно должно быть освобождено от отчетности по российским стандартам.

- Но у предприятий ведь есть еще и налоговый учет...

- Что касается соотношения правил бухгалтерского и налогового учета, то определенные различия между ними неизбежны. Ведь если правила бухучета будут учитывать изменения международных стандартов, это ни в коей мере не должно влиять на принципы определения налоговой базы и, в конечном итоге, на доходы государственного бюджета РФ. Кроме того, МСФО в большей степени основываются на принципах использования справедливой стоимости и профессионального суждения бухгалтера, а основной принцип налогового учета - обоснованность и документальное подтверждение расходов.

- И все же часть региональных банков и предприятий передоверяет составление отчетности по МСФО международным компаниям...

- Да, хотя это сопровождается огромными материальными затратами и не позволяет самим банкам и предприятиям осознанно подходить к анализу своей отчетности и ее трансформации. В то же время, учитывая возможность двухгодичного переходного периода, было бы целесообразнее подготовить собственных специалистов бухгалтерских служб, способных трансформировать отчетность на основе продуманной учетной политики, соответствующей специфике конкретного банка или предприятия. Учетная политика имеет большое значение при трансформации и обеспечивает положительный финансовый результат деятельности организации по итогам прошлых лет и текущего года. Этого можно достичь на основе собственных усилий по трансформации отчетности и продуманной оценки различных вариантов учетной политики.

Поэтому наша компания пошла по пути комплексной работы с клиентами, чья отчетность подлежит трансформации в соответствии с МСФО. Для того, чтобы банки и предприятия могли самостоятельно формировать осознанную учетную политику, мы предлагаем обучение их специалистов МСФО. Располагая опытом в осуществлении трансформации российской финансовой отчетности банков и кредитных учреждений в отчетность, составленную в соответствии с принципами МСФО, и проведении аудита такой отчетности, мы делимся им с нашими клиентами на специально проводимых семинарах.

Только в 2005 году нами были проведены консультационно-информационные семинары "Международные стандарты финансовой отчетности. Трансформация финансовой отчетности банков" в Петропавловске-Камчатском и Владивостоке, участие в которых приняли 150 человек, в том числе специалисты 12 банков дальневосточного региона. Они включали теоретические и практические аспекты, решение задач, рассмотрение конкретных примеров и анализ допускаемых ошибок.

- Каковы конкретные результаты этих мероприятий?

- 90% банков, отправивших своих специалистов на наши семинары, подготовили финансовую отчетность в соответствии с принципами МСФО за 2004 год более качественно.

- Будут ли еще проводиться подобные семинары?

- Да. В феврале-марте 2006 года мы планируем провести для дальневосточных банков учебно-практический семинар в Петропавловске-Камчатском. Помимо изложения методики трансформации отчетности по МСФО в разрезе основных статей активов, обязательств и собственного капитала организации на нем будут приведены практические примеры и проанализированы типовые ошибки, допущенные при трансформации в 2004 году. Также мы рассмотрим новые стандарты МСФО, которыми необходимо будет руководствоваться при трансформации финансовой отчетности банков за 2005 год (в том числе и практические аспекты применения этих стандартов). И, конечно же, предложим банкам познакомиться с аспектами, отражаемыми в учетной политике и регламенте составления финансовой отчетности. Семинар проведут аудиторы-практики в области банковского дела и аудита, а также кандидаты экономических наук, специалисты, имеющие право на преподавание по программе АССА.

ЗАО "Арт-Аудит": Петропавловск-Камчатский, ул. К. Маркса, 35, тел.: (41522) 5-48-22, 5-66-05, e-mail:bering@mail.kamchatka.ru, www.poluostrov.kamchatka.ru