Биробиджанский "Кураж"

В США почти в каждом городе с населением в 25 тысяч человек есть боулинг-центры. И далеко не каждый более крупный город России может похвастаться тем же. На Дальнем Востоке, к примеру, боулингов вообще очень мало. Однако именно в США и России, по оценкам специалистов, наблюдается сегодня боулинговый бум. Тем интереснее событие, произошедшее в Биробиджане. С Нового года здесь работает развлекательный центр "Кураж", в котором шесть современных дорожек SPASE-боулинга, крупный бильярдный зал и все возможности для активного семейного отдыха.

На страницах "ДК" свой новый бизнес представляет предприниматель Дмитрий КОНОВАЛОВ.

- Всегда очень трудно выбрать направление бизнеса, которое будет приносить не только прибыль, но и удовлетворение, не так ли?

- Да, наверное. Но мне повезло. Мое первое крупное предприятие - сеть магазинов "Фотомир" совмещает в себе и то, и другое. Может, поэтому, выбирая еще одно направление, я думал о чем-то подобном. А вообще как любой папа я просто хотел проводить время с детьми интересно. В Биробиджане до недавнего времени и кинотеатра приличного не было. Именно этот мотив был главным побуждающим фактором в новом для меня деле. Сейчас, оглядываясь назад, я поражаюсь своей смелости и, если хотите, наглости. Осилить в одиночку строительство развлекательного центра было очень непросто. Много скептиков вокруг. Нежелание банков идти навстречу. Отсутствие возможности изучить рынок - его просто не было! Но я всегда верил в то, что первому обязательно повезет. Мой "Фотомир", укомплектованный оборудованием фирмы NORITSY, тоже был когда-то первым. Несколько лет назад я привез в Биробиджан такую фотолабораторию, которой не было даже в Хабаровске. И победил, практически перекрыв путь в ЕАО конкурентам.

- Но с боулинг-центром в Биробиджан никто не спешил. Более того, из всего, что построено или реконструировано в областном центре за последние пять лет, можно назвать только различные торговые центры - продовольственные, промышленные, специализированные.

- Все хотят быстро вернуть затраченные средства. Не хотят рисковать. Хотя сегодня в Биробиджане столько магазинов... А вот мест для отдыха и спорта нет. Надеюсь, я принял более дальновидное решение. И, думаю, у меня найдутся последователи. Кстати, мой центр построен так, что он будет, не прекращая работы, прирастать новыми залами. На втором этаже со временем появятся фитнес-зал и кинотеатр.

- И все это будет востребовано?

- Конечно! Моя задача и задача моего коллектива - убедить биробиджанцев в том, что боулинг не только спорт и отдых для элиты, но и вполне доступное и интересное развлечение для всех. К тому же мы пошли по пути, который считается сегодня в индустрии развлечений наиболее перспективным. В нашем центре есть выбор - прекрасный бильярдный зал с настоящими спортивными столами, два бара, кофейня, пиццерия, танцпол, детская комната, VIP-зал. К тому же играть в боулинг или бильярд может человек любой комплекции, роста, веса, возраста. Для родителей с детьми - специальная услуга - на дорожках поднимаются защитные бортики, чтобы шар не уходил с поля. Главное, чтобы у людей было желание отдыхать активно. Вообще, считаю, и опыт предпринимательский подтверждает, что в таких небольших городах, как Биробиджан, скрывается гораздо больший и финансовый, и человеческий потенциал, чем это может показаться на первый взгляд.

- То есть, если у вас есть 35 миллионов рублей, а именно столько денег было потрачено на создание развлекательного центра "Кураж", можно...

- Вернее, если вы смогли убедить банк дать вам кредит на приемлемых условиях. Вряд ли кто-то держит в кармане такую сумму. Всерьез мой бизнес-проект согласились рассмотреть лишь в биробиджанском отделении Региобанка. Я очень сильно хотел получить кредит и убедительно просил об этом. Моя кредитная история и мой действующий бизнес, конечно, помогли мне убедить банкиров в жизнеспособности проекта. Так что я благодарен за понимание директору отделения банка Александру Викторовичу ФУРСОВУ.

- Я помню щиты наружной рекламы с призывом от "Фотомира" к биробиджанцам - "Пользуясь нашими услугами, вы способствуете развитию спорта".

- Да, щиты появились сразу же, как только я получил согласие банка финансировать проект. То есть уже за год мы готовили людей к мысли, что мы серьезно относимся к новому проекту. И рассчитываем на их поддержку тоже. Я считаю, что грамотная и вовремя размещенная реклама всегда помогает делу. Хотя было много трудностей. И цена объекта выросла после начала строительства. И стоимость всего оборудования. Очень многие вопросы приходилось решать оперативно. Мы ведь и проектировали объект сами, спасибо главному инженеру управления проектных работ Правительства ЕАО Анатолию Кирилловичу КАКОРИНУ и генеральному директору строительной компании ООО "Донатор" Игорю Константиновичу ГАЛЬПЕРИНУ, и дизайном занимались сами, и мебель выбирали. Было много командировок, в том числе заграничных. Оборудование для боулинга у нас американское, столы бильярдные - польские, кофейные аппараты - итальянские, мебель для баров - китайская. Набирались опыта, смотрели, сравнивали, выбирали для себя оптимальный вариант поставок. Был соблазн, например, в целях удешевления проекта купить бывшее в употреблении оборудование для боулинга, но все же мы решили быть пионерами до конца и, думаю, поступили абсолютно правильно. Когда попадаешь в атмосферу свежего, блистающего яркими красками праздничного мира игры и отдыха, настроение совсем другое, и хочется тратить деньги, так ведь?

Ну, а возвращать кредит я буду 4-5 лет, и это нормально.

- Почему именно такой набор развлечений?

- Потому что именно таких услуг в Биробиджане и не хватало. Кофейни не было, как ни странно. Профессиональной пиццерии тоже в общем-то.

-А была мысль воспользоваться предложениями франчайзеров?

- Мне не хотелось попадать в зависимость, а франчайзинг так или иначе ее предполагает. Я так много сил и средств вложил в этот проект, что хотел бы самостоятельно работать. Хотя партнерские отношения предлагал многим компаниям: и пивным, и сигаретным, и другим. Знаете, в чем парадокс? До открытия центра никто не хотел сотрудничать, а сейчас сами стучатся - поставьте наши точки.

Овладеть мастерством приготовления пиццы нам помогали специалисты владивостокской "Пиццы-М". Мы закупили итальянское оборудование и сейчас потчуем гостей 10 видами пиццы. Спасибо ресторатору Екатерине ЛЮБЧЕНКО. Именно она приезжала из Владивостока для обучения персонала.

- Какие еще перспективы вы связываете с открытием центра?

- Очень хочется воспитать своих спортсменов - и в боулинге, и в бильярде. У Биробиджана есть опыт проведения региональных и международных соревнований в различных видах спорта. А теперь у нас есть необходимое для тренировок оборудование. Планируем на ближайшее время открытие секций, детских, прежде всего, и подготовку профессиональных инструкторов. Ну и, конечно, я думаю, мы могли бы проводить небольшие турниры среди взрослых. Так что приглашаем в гости спортсменов со всего Дальнего Востока. Будем рады перенять ваш опыт. И таким образом вместе способствовать популяризации боулинга и бильярда. Кстати, статистика показывает, что именно боулинг во многих европейских странах и, конечно, в Америке - самый популярный вид спорта и отдыха. А в Финляндии вообще играющих в боулинг больше, чем любителей футбола и хоккея. Почему бы и нам не попробовать?

- Новый бизнес - новые хлопоты. Персонал разновозрастной, дело для всех новое. Тяжело управлять такой компанией?

- Если человек может донести до других желания свои и мысли - это залог успеха. И проконтролировать, разумеется, что и как выполняется. Я думаю, мы со всем справимся и всему научимся. У меня есть очень важный талант - умение общаться с людьми. Это помогает решать самые сложные задачи.

- Дмитрий, я знаю, как часто покидают Биробиджан деловые, преуспевающие, перспективные люди. Никогда не возникало желания уехать?

- Я всегда считал и считаю сейчас, что лучше быть пастухом в своем стаде, чем овцой в чужом. И я не хотел бы, скажем так, потеряться где-то в большом городе или другой стране. Если ты умный, дальновидный, разве плохо вкладывать в экономику того места, где живешь? Жить и отдыхать интересно можно и здесь. Я люблю Биробиджан, люблю своих земляков и хотел бы, чтобы они разделяли мои чувства.

Досье По оформлению салонов, ассортименту товаров и услуг, качеству продукции и обслуживанию покупателей биробиджанские магазины Дмитрия Коновалова "Kodak экспресс" не раз становились победителями корпоративного конкурса "Лучший магазин Kodak экспресс". Сегодня пункты приема "Kodak экспресс" есть в нескольких районах ЕАО.

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