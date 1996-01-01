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Безопасный "Интеллект"
Современный мир невозможно представить без надежных систем безопасности. Они - залог нашего спокойствия, благополучия и успеха. Причем как в бизнесе, так и в частной или общественной жизни.
Проверено, например, что установка видеокамер наблюдения и "стоек безопасности" в местах массового скопления людей реально снижает уровень уличной преступности в городах минимум на 30-40%. А установка систем контроля кассовых операций в торговых центрах предотвращает значительные потери прибыли и улучшает трудовую дисциплину. Поэтому так актуальны и востребованы сегодня все достижения и разработки компаний, продвигающих на рынок технические средства и системы безопасности цифровых технологий. В сентябре во Владивостоке прошла презентация московской компании ITV - известного в России разработчика цифровых систем видеонаблюдения и безопасности для объектов любого масштаба и отраслевой принадлежности. Продукция была представлена как малобюджетными системами (Smart, "Видео-5"), так и профессиональными ("Видео-7", "Интеллект"). Специалисты компании продемонстрировали возможности оборудования, ответили на вопросы специально приглашенных лиц (УВД, ТОФ, администрация города, крупные предприятия, охранные агентства). Основная разработка компании ITV - программно-аппаратная платформа "Интеллект", созданная специально для охранных систем. На этой платформе уже успешно работает программа "Безопасный город" (г. Москва), где интегрировано несколько десятков тысяч видеокамер. Данный программный продукт прошел сертификацию в США и Европе, отмечен многими дипломами и наградами. Компания ITV имеет представительства в США, Европе и Азии; в России у компании более 400 партнеров-инсталляторов в различных городах. Во Владивостоке продукцию ITV представляет ООО "ДВ-РОС".
- Первую систему видеонаблюдения, основанную на программно-аппаратной платформе "Интеллект", - рассказывает директор ООО "ДВ-РОС", кандидат физико-математических наук Юрий ШАДРИН, - мы смонтировали в августе 2004 г. в г. Большой Камень. Владельцы магазина "Прайс" решили снабдить свой объект системой контроля кассовых операций. Было установлено 4 цветные видеокамеры высокого разрешения, 4 микрофона, подключено 4 POS Терминала. Информация по каждой покупке записывается с изображением и звуком. Программа сама выделяет нестандартную покупку. За 1,5 года установлено более 160 видеокамер, регистрация отображений с которых обрабатывается с помощью программных продуктов ITV. Самый крупный объект - торговый центр "Центральный" во Владивостоке. Здесь установлено 96 камер, в том числе 80 цветных и 7 уличных; система собрана на 6 серверах, связанных между собой по сети. Информация отображается на двух 19-дюймовых жидкокристаллических мониторах, на которых задано более 20 экранов. Заказчик проекта с помощью Интернета может видеть реальное изображение или просматривать архив любой камеры из любой точки мира в удобное для себя время. За 3 месяца работы системы наблюдения службой охраны торгового центра пресечены десятки краж, создан внутренний архив подозрительных лиц.
Специалисты "ДВ-РОС" отмечают удобство работы с программными продуктами ITV, ее легкую интеграцию с другими системами контроля (контроль доступа, распознавание лиц, контроль кассовых операций, систем автоматизации производственных процессов). Особо отмечаются качество изображения, простота управления.
- Мы считаем, - говорит Юрий Шадрин, - что, используя программно-аппаратную платформу "Интеллект", можно построить любую систему контроля любого объекта, в том числе и системы контроля удаленных (распределенных) объектов. Главное преимущество данного продукта перед другими - это возможность интеграции любой системы (ОПС, контроль доступа, автоматизация процессов производства) и создание на платформе "Интеллект" единого информационного комплекса любой степени сложности. Структура построения системы "Интеллект" "от простого к сложному" позволяет начать конфигурацию системы с минимальной конфигурации, постепенно наращивая мощность до требуемой.
В следующем номере журнала мы более полно остановимся на возможностях "Интеллекта".
Для получения более подробной информации обращайтесь в офис компании "ДВРОС" - Владивосток, ул. Пологая, 31, тел.: (4232) 400770, 400782.
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