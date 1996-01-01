КАМАЗ штурмует регион

Дальневосточный федеральный округ стремительно развивается. Перспективы региона обсуждаются правительством РФ, а вслед за ним пристальный интерес к Дальнему Востоку проявляет и бизнес. Сегодня в округе активно строятся крупные инфраструктурные объекты, разрабатываются месторождения полезных ископаемых, развиваются логистические услуги, растет оборот внешней торговли. Причем любая предпринимательская деятельность, так или иначе, связана с использованием автомобилей. Поэтому ОАО "КАМАЗ", один из самых известных российских производителей автомобильной техники, активизировало свою деятельность в ДВФО. Его цель - предоставить дальневосточным компаниям возможность приобретать надежную и современную автотехнику.

Успехи наших гонщиков на знаменитом ралли Париж - Дакар, заставившие весь мир заговорить о достоинствах российских машин, - это только вершина айсберга. Специалисты и эксперты рынка грузовой техники отмечают, что ОАО "КАМАЗ" сегодня является одним из лидеров рынка грузовых машин не только в России, но и в Европе.

Новая история для группы заводов ОАО "КАМАЗ" началась после 1993 г. Пожар, уничтоживший в Набережных Челнах завод двигателей, заставил акционеров создать новое производство в максимально сжатые сроки. Нынешняя структура компании включает в себя 14 заводов. Все они имеют разную специализацию, но объединены в один производственный цикл. Также компания работает в партнерстве более чем со 120 предприятиями-производителями спецтехники в России. Всего с конвейеров комплекса сходит более 30 основных моделей и около 300 модификаций грузовых автомобилей. Эти машины способны работать в самых экстремальных условиях.

"Дальний Восток относится к числу регионов, где наблюдается большой спрос на японскую и корейскую технику. Между тем производители этих стран не включают в эксплуатационные характеристики своих машин экстремальные нагрузки, которые могут возникнуть при работе в условиях низких температур или отсутствия нормальных дорог, - рассказывают в ООО "РТО - Сервис" (это предприятие является официальным дилером "КАМАЗ" в Приморском крае и Камчатской области). - Мы работаем на дальневосточном рынке с 2003 г., и хорошо знаем его потребности. Основные покупатели нашей техники - это компании, которые хотят быть уверены в том, что машина будет работать безотказно в любых условиях. Сегодня, например, наблюдается рост заказов от сахалинских предприятий, работающих в нефтегазовом комплексе и предъявляющих свои требования к автомобилям, которые зачастую приходится дорабатывать индивидуально, исходя из поставленных перед транспортом задач. Сборка определенной модификации по желанию клиента - конкурентное преимущество ОАО "КАМАЗ".

Для того чтобы заказать необходимую модель, не обязательно обращаться в головное представительство компании. Политика холдинга - самому идти в регионы. Так, предприятиям Дальнего Востока выгоднее обращаться к "РТО - Сервис" во Владивостоке. Во-первых, являясь официальным дилером, компания реализует автотехнику по ценам завода-производителя, и клиент, заказав машину здесь, не несет дополнительных расходов, связанных с доставкой техники. Во-вторых, "РТО - Сервис" производит предпродажную подготовку и обеспечивает сервис и гарантийное обслуживание, а так же продажу необходимых запасных частей и материалов. ОАО "КАМАЗ" разработало программу "Техника от производителя в лизинг", преимуществами которой являются низкая процентная ставка лизинговых платежей, включающая все дополнительные сборы, возможность досрочного расчета без штрафных санкций, централизованная доставка, возможность обслуживания техники на весь срок лизингового договора. Если клиент желает работать с лизинговыми компаниями Приморского края, то у "РТО - Сервис" есть партнерские договоры с ЗАО "Дельта Лизинг" и ЗАО "Дальневосточная Лизинговая компания".

Более подробную информацию можно получить в офисе ООО "РТО - Сервис" по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, офис 318, тел.: (4232) 279531, 279913, email: al@kamaz-dv.ru, akamaz@nn.ru.