Лучшего аналитика - на отдых за границу

"2005 год - это год, когда мы впервые всерьез ощутили себя организацией, которая работает не в условиях изоляции - одна на рынке, а в условиях конкуренции, - говорит директор Фонда поддержки малого предпринимательства "Каунтерпарт Бизнес Фонд" Алексей ШУМИЛОВ, подводя итоги. - Пришло ясное понимание того, что дальнейшее развитие бизнеса полностью зависит от нас: от нашего опыта, знаний, квалификации, умения реализовать стратегию. Теперь я понимаю, куда нам двигаться дальше".

"В прошлом году, - признаются в "Каунтерпарт Бизнес Фонд", - банки только начинали кредитовать малые предприятия. Мы чувствовали себя неуверенно, делали попытки найти партнеров, установить с ними отношения". Сейчас период неясности и неопределенности позади. В течение года Фонд развивал отношения со своим стратегическим партнером - Далькомбанком. Результатом стали уверенность в своих силах и рост кредитного портфеля.

К самым важным событиям 2005 года Алексей Шумилов относит открытие представительств Фонда в Бикине и Владивостоке. "Мы шагнули за пределы Хабаровска и Хабаровского сельского района, вышли в соседний регион. Это был шаг, на который мы долго решались. И достаточно успешно его совершили. Теперь у нас есть устойчиво работающее представительство в Бикине, которое окупило расходы по своей раскрутке и приносит стабильный доход, обслуживая предпринимателей не только Бикинского района, но и соседнего Пожарского".

Для того, чтобы преуспеть, "Каунтерпарт Бизнес Фонд" постоянно расширяет спектр предлагаемых услуг. "Так как мы живем и работаем в конкурентной среде, то стараемся критически смотреть на свою деятельность, следовать за клиентом, за рынком", - говорят сотрудники Фонда. Так, например, понимая, что, несмотря на усиленное кредитование банками малого бизнеса, начинающие предприниматели по-прежнему не могут получить доступ к финансовым услугам, и, руководствуясь социальной миссией, "Каунтерпарт Бизнес Фонд" разработал и внедрил в 2005 году новый вид займов для начинающих предпринимателей.

В Фонде не забывают о том, что он является организацией, которая способствует развитию малого бизнеса, поэтому оказывают консалтинговые услуги, передают опыт микрокредитования в другие регионы, планируют с нового года предлагать услуги по страхованию. "Мы будем предоставлять услуги страхования пяти ведущих страховых компаний, - рассказывает Алексей Шумилов. - Аккумулируя информацию, будем консультировать клиентов по выбору страховой компании, оказывать помощь в оформлении страховых полисов и при наступлении страхового случая".

Развитию деятельности Фонда способствует и работа внутри компании. В 2005 году был завершен переход на новую систему автоматизированного учета, несколько сотрудников компании прошли обучение на курсах повышения квалификации. "Понимая, что сотрудники - это основной капитал нашей организации, - говорит Алексей Шумилов, - мы вкладываем деньги в их образование, и, несмотря на то, что рынок образовательных услуг для работников микрофинансовых организаций достаточно узкий, находим возможность послать их на обучение в Москву, в другие регионы. В этом году несколько кредитных экспертов получили сертификаты тренеров по микрофинансированию". В Фонде разработана система мотивации кредитных экспертов. "В прошлом году лучшего кредитного аналитика мы отправляли на отдых за границу, - замечает Алексей Шумилов. - Наш ведущий кредитный аналитик принял участие в семинаре на борту теплохода, который ходил в Японию".

Со слов директора Фонда, основной задачей "Каунтерпарт Бизнес Фонд" на 2006 год станет поиск дополнительных источников финансирования для расширения деятельности организации. "Для того чтобы выйти на иностранных инвесторов, - говорит Алексей Шумилов, - в 2006 году мы планируем провести международный рейтинг нашей организации. Это увеличит привлекательность Фонда в глазах западных инвесторов и откроет нам доступ к рынку иностранного капитала. Привлечение иностранных инвесторов в связи с тем, что ресурсы за границей стоят дешевле, позволит нам снизить процентные ставки, т.е. сделает наши услуги более доступными для предпринимателей и позволит расширить территориальный охват".

Послесловие

22 декабря в праздничной предновогодней обстановке в головном офисе "Каунтерпарт Бизнес Фонд" состоялось вручение наград лучшим клиентам Фонда - финалистам конкурса, приуроченного к 5-летию компании. Лауреаты и победители были определены в четырех номинациях: "Лучшая кредитная история", "Человек дела", "Лучший работодатель", "Талант и бизнес".

В номинации "Лучшая кредитная история" призы получили предприниматели, которые долгое время сотрудничают с Фондом и имеют положительную кредитную историю, - Геннадий АБРАМОВ (владелец ювелирной мастерской), Николай ИВАНОВ (первая премия, владелец цветочного салона "Орхидея"). В номинации "Человек дела" лауреатами стали предприниматели, которые наиболее эффективно используют заемные средства, полученные в Фонде, - Фатима МАГОМЕДОВА (оптово-розничная торговля женскими костюмами), Вера ПАНИНА (владелица кафе "Глория"). Первое место в этой номинации заняла Ирина НЕТБАЙ (владелица сети магазинов в пос. Николаевка и с. Ключевом). В номинации "Лучший работодатель" лучшими были названы предприниматели, которые создают новые рабочие места, способствуя сокращению уровня безработицы и росту благосостояния населения. Лауреатами стали Виктория САЛЬНИКОВА (владелица автосервиса "Мобил"), Наталья ИЛЬИНА (владелица компании "Колобок"). Победитель - Ирина ПСАРЕВА (владелица кафе в пос. Николаевка и директор хлебобулочного и кондитерского производства). В номинации "Талант и бизнес" были награждены номинанты - фанаты своего дела - Елена КРАВЧУК (владелица салона красоты "Зеркало"), Ирина КОСТЮКОВА (владелица магазина ювелирных украшений), Эльвира ЩЕРБАКОВА (первый приз, владелица салона трикотажных изделий "Эльвира").

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