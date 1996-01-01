Горный бизнес как игорный

На прошлой неделе состоялись сразу два аукциона на право пользования месторождениями коренного золота в Приморье. Их результат может стать отправной точкой в разработке подобных месторождений, при том что в настоящее время в крае нет ни одной действующей лицензии на рудное золото.

Как стало известно" ЗР", 27 января агентство по недропользованию МПР по Приморскому краю (Приморнедра) провело аукцион на право пользования недрами с целью поисков, разведки и добычи золота на Криничном (территории ЗАТО г. Фокино, Шкотовского и Партизанского районов) и Порожистом (Лазовский район) месторождениях.

Аукционы внешне прошли спокойно. По Порожистому его формально разыграли два, судя по всему, зависимых претендента - ООО "Ресурс" и ЗАО "ГНПП Аэрогеофизика", оба из Москвы. Лицензия на первом шаге была отдана компании "Ресурс". По словам ее генерального директора Алексея ЛУЗИНА, компания активно сотрудничает с "Аэрогеофизикой". Впрочем, в числе ее партнеров есть и зарубежные, канадские, компании, работающие в сфере золотодобычи. В настоящее время "Ресурс" занимается разработкой шунгитового месторождения в Карелии, и это ее первый золотой объект.

Отправной точкой в выборе золоторудного объекта, по словам Лузина, стало то, что на Порожистом проведен достаточно большой объем геологоразведочных работ (ГРР). Уровень дальнейших инвестиций в месторождение компания пока прогнозирует осторожно, ссылаясь на то, что его запасы еще окончательно не защищены и все-таки требуются дополнительные исследования. В то же время Алексей Лузин признался, что в ГРР будет вкладываться "столько средств, сколько будет необходимо".

Второй аукцион - по Криничному - обещал быть более интересным, так как на него претендовало сразу три участника: ЗАО "Поиск" (Магаданская область), ООО "Восточный берег", ООО "Парк Актив" (оба - Приморский край). Но все закончилось прозаично. Представитель "Поиска" не явился на аукцион, и победа на втором шаге досталась "Восточному берегу".

Напрашивается вопрос - почему магаданцы отказались от участия в аукционе за Криничное? Компания "Поиск" известна с 1993 г., но это некрупная старательская артель, стабильно добывающая примерно 200 кг золота в год. Исходя из этого, можно предположить, что инвестиционные возможности "Поиска" невелики. Тогда как за его конкурентом, как считают эксперты, стоит одно из крупнейших промышленных образований в Приморье - концерн "Парк Групп". Поэтому участие магаданцев в аукционе вряд ли привело бы их к победе, но точно повысило бы цену аукциона. Возможно, участникам удалось договориться заранее.

Смеем предположить, что представителям "Поиска" вместо Криничного пообещали подряд на предстоящие геологоразведочные работы. Обе стороны не должны быть в накладе от такого альянса. "Восточному берегу" так или иначе пришлось бы искать специалистов на ГРР, так как своих она не имеет. Слова представителя "Восточного берега" Михаила ПРУСА, присутствовавшего на аукционе, косвенно подтверждают это предположение. "Компания намерена привлечь для проведения геологоразведочных работ опытных специалистов из северных регионов", - заявил он "ЗР".

По мнению специалистов Приморнедр, степень изученности Порожистого и Криничного разная. Наименее изученным является именно Криничное. Это можно расценить как фактор, повышающий риск инвестиций в ГРР. С другой стороны, эти затраты могут окупиться с лихвой, если в результате ГРР будет открыто богатое месторождение.

Что касается Порожистого, то здесь оценки специалистов более определенны - на нем вряд ли можно ожидать крупных открытий.

Не позднее 2010 г. недропользователи обязаны провести на своих участках геологоразведочные работы за счет собственных средств. До 2012 г. подготовить технические проекты по разработке месторождений.

Не позднее 2012 г. обеспечить начало строительства горнодобывающего предприятия на каждом из месторождений, а к 2014 г. ввести его в действие с объемами переработки не менее 30 тыс. тонн руды в год.