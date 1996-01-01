Потенциал далеко не исчерпан

Востокбизнесбанк отмечает 15-летие. Он из первой десятки банков, появившихся на приморском рынке в момент коммерциализации банковской системы. Создан с нуля при непосредственном и активном участии предприятий железнодорожной отрасли. Очевидно, что его не обошли стороной все перипетии становления рыночной экономики.

Менялась стратегия работы, менеджмент. Неизменным оставалось главное - Востокбизнесбанк работал в тесном взаимодействии со своим основным партнером - предприятиями и организациями железнодорожной отрасли, хотя и всегда был открыт для любого клиента. Накануне юбилея корреспондент "ЗР" встретился с президентом банка Сергеем ЛЮДВИКОМ.

- Сергей Алексеевич, как позиционирует себя сегодня Востокбизнесбанк, какие перемены, произошедшие в нем в прошлом году, вы считаете самыми важными?

- Мы универсальный банк, удобный в работе для любых юридических и физических лиц. И свои преимущества на банковском рынке мы используем в полной мере: наш продуктовый ряд отработан с учетом потребностей, во-первых, коллективов и работников подразделений железной дороги - мы никогда не скрывали того, что ориентируемся прежде всего на корпоративные интересы нашего стратегического партнера. Во-вторых, на предприятия среднего и малого бизнеса, и в-третьих, на жителей тех городов и поселков региона, где присутствует наш банк. При этом мы не просто декларируем индивидуальный подход, а стремимся именно так и выстраивать работу с любым клиентом.

Наш индивидуальный подход к клиенту выражается в подготовке продуктов, ориентированных на потребности конкретного клиента. Так, в прошлом году в сотрудничестве с образовательными учреждениями края мы разработали специальный кредитный продукт для физических лиц на оплату обучения в учебных заведениях.

В прошлом году мы приросли практически по всем показателям: на четверть увеличилась валюта баланса, вырос капитал банка, увеличились практически все объемные показатели развития бизнеса. Стараемся идти в ногу со временем. Сейчас наиболее динамично в банковском секторе развиваются розничные услуги, мы тоже в прошлом году сделали значительный шаг в продвижении наших розничных продуктов, в частности, в кредитовании физических лиц. Мы активно кредитуем сотрудников предприятий железнодорожной отрасли, а также сотрудников компаний, являющихся нашими клиентами и получающими заработную плату через наши карточные проекты. В прошлом году мы выработали стандарты и подходы, которые позволили нам в три раза увеличить портфель потребительских кредитов.

Много внимания в прошедшем году уделялось банком и развитию карточного бизнеса. На 1 января 2006 г. объем эмитированных нами карт Visa и MasterCard составил 63 тысячи. За очень короткий срок мы установили 38 банкоматов. Это позволяет нам перейти на более качественную ступень обслуживания. В феврале мы планируем установить еще 10 банкоматов, а до конца года довести их количество до шестидесяти и одновременно расширить их возможности путем внедрения новых банковских технологий.

В ближайшее время держатели наших карт смогут самостоятельно через банкомат оформить депозитный счет, получить его по истечении срока. При этом если до последнего времени наша политика была такой - банкоматы устанавливали прежде всего на предприятиях, участвующих в зарплатных проектах, то сегодня мы планируем установку банкоматов в общедоступных местах.

Сейчас завершаются переговоры с компанией American Express. Банк будет в скором времени работать с чеками этой компании. Есть еще ряд проектов, о которых пока говорить преждевременно, но их реализация - дело недалекого будущего.

- В банке в настоящее время происходит реорганизация филиальной сети. Можно рассказать, на что она направлена и как будет выглядеть структура банка?

- У всех сегодня на слуху выражения: "оптимизация системы управления филиальной сетью", " повышение эффективности", "управление рисками". Так вот, в прошлом году прежде всего в целях совершенствования системы управления филиальной сетью собранием пайщиков было принято решение преобразовать наши отдаленные филиалы в дополнительные офисы, которые будут напрямую управляться головным банком во Владивостоке - такая работа нами уже проведена в Спасске, Партизанске и Пограничном.

В первом квартале этого года мы планируем продолжить работу в этом направлении в Находке, Уссурийске и Лесозаводске. Это объективная необходимость, которая диктуется временем и позволяет нам не только улучшить управляемость, повысить доходность, но и минимизировать риски. На это нас нацеливают и пайщики банка, и контролирующие органы в лице Центрального Банка.

- Но ведь у филиалов всегда больше полномочий, и они могут более оперативно принимать решения на местах, чем это будут делать во Владивостоке?

- Мы выстраиваем управленческую вертикаль так, чтобы все необходимые решения принимались быстро. Введен единый документооброт, разработаны стандартные продукты, продажу которых при выполнении всех условий нет необходимости согласовывать с Владивостоком. Например, это кредитование физических лиц, которые получают зарплату по картам через наш банк.

- Сергей Алексеевич, самый больной вопрос для небольших банков - размер собственного капитала. Мы знаем, что такая проблема есть и у вас. Что думают по этому поводу учредители банка?

- Мы действительно порой упираемся в этот показатель. Могли бы расширить бизнес, открыть точки продаж на новой территории, есть клиенты, готовые работать с нами. Но мы понимаем, что через несколько месяцев столкнемся с определенными ограничениями именно из-за нормативов по достаточности капитала. Однако и ООО КБ "Востокбизнесбанк", и наш основной учредитель - ОАО "ТрансКредитБанк" в скором будущем ожидает приватизация. Вопрос увеличения капитала будут решать новые собственники.

Но это не означает, что учредители не понимают наших сегодняшних проблем, связанных с размером капитала. Они не только их прекрасно знают и понимают, но и оказывают нам всестороннюю помощь в развитии бизнеса. Мы, имея основным пайщиком крупный московский банк, который располагает значительными ресурсами и современными технологиями, стараемся в полной мере использовать эти возможности. Так, например, в этом году мы планируем начать кредитование физических лиц по стандартам ОАО "ТрансКредитБанк" и от его имени, выступая в качестве агента. Сейчас заканчивается разработка совместных документов, решаются вопросы взаимодействия.

Рассматривается нами и возможность ипотечного кредитования сотрудников железнодорожной отрасли с использованием возможностей ОАО "ТрансКредитБанк". Наши потребительские кредиты также будут адаптированы под стандарты ОАО "ТрансКредитБанка" и будут значительно привлекательнее и по срокам, и по суммам.

- Сегодня на банковском рынке конкуренция достаточно жесткая, и она только нарастает. Мы видим, как борются за клиентов другие приморские банки. Вы, похоже, в этом не очень активны.

- Мы тоже работаем на этом конкурентном поле, имея, может быть, некоторое преимущество в том, что значительный объем нашего бизнеса ориентирован на удовлетворение потребностей нашего основного партнера - Дальневосточную железную дорогу - филиал ОАО "РЖД" и его сотрудников. Потребности предприятий и сотрудников Дальневосточной железной дороги являлись и являются для нас основным фактором, определяющим текущую деятельность и планы развития банка.

Так, мы старались максимально приблизить свои точки продаж к основному потребителю, для чего банк создал свою сеть в двух краях Дальневосточного региона: Хабаровском и Приморском. Наши банковские продукты также разрабатываются с учетом специфики и интересов основного клиента. Однако наш потенциал взаимовыгодного сотрудничества со стратегическим партнером далеко еще не исчерпан.

Пользуясь случаем, хочу от имени коллектива банка высказать слова благодарности и признательности нашим учредителям, Главному управлению ЦБ РФ по Приморскому краю, нашим постоянным клиентам, которые все эти 15 лет были рядом с нами, и пожелать им благополучия и процветания.