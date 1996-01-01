Из Владивостока в Венецию. С заездом в Магадан

С центральной площади Владивостока стартовал необычный автопробег. Как сообщает РИА PrimaMedia, на двух российских автомобилях "УАЗ" в дальний путь отправилась группа спортсменов из Италии.

Маршрут их путешествия Владивосток - Сковородино - Якутск - Магадан - Улан-Удэ - Омск - Ульяновск - Харьков - Венеция. Целью автопробега является создание цикла фото- и кинорепортажей о жизни людей Дальнего Востока и Сибири и испытание российских автомобилей в условиях суровой зимы. Возглавляет группу знаменитый итальянский путешественник и фоторепортер Адальберто Бацин, проехавший сотни тысяч километров по Европе, Азии и Африке.