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Дальний Восток станет центром России
Представительная делегация ОАО "Газпром" во главе с заместителем председателя правления Александром АНАНЕНКОВЫМ посетила Хабаровск, где обсудила перспективы газификации Востока России с полномочным представителем президента Камилем ИСКАХОВЫМ и губернатором Хабаровского края Виктором ИШАЕВЫМ.
Интерес, который сегодня вызывает экономическое развитие Приморья, более чем обоснован. Во-первых, только газовые запасы дальневосточных недр специалисты оценивают в 44,8 триллиона кубических метров, это уже не говоря о богатствах шельфовых месторождений. Во-вторых, российский восток открывает путь на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который сегодня во всем мире считается наиболее динамично развивающимся в плане потребления энергоресурсов. Но, несмотря на все это, огромная территория кое-где остается фактически негазифицированной. За искоренение такой "несправедливости" взялся Газпром. Сначала была разработана программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта в Китай и другие страны АТР. Этот базовый документ был рассмотрен и принят на заседании Правительства РФ еще в 2003 году, сейчас идет детализация и окончательная доработка этого стратегического плана, с учетом интересов каждого региона. А в конце прошлого года президент ПУТИН объявил одним из приоритетов экономического развития для дальневосточных территорий, да и для всей страны - газификацию населенных пунктов. Хабаровский край вслед за Иркутской областью подписал договор о газификации с Газпромом на ближайшие пять лет.
"Договор о газификации Хабаровского края - очередной шаг на пути создания единой системы газоснабжения на востоке России. 16 декабря прошлого года мы презентовали генеральную схему газификации и подписали аналогичный договор о газификации с еще одним восточным регионом - Иркутской областью. Оба договора соответствуют основному принципу Восточной программы, координатором которой является Газпром, - приоритетное обеспечение природным газом российских потребителей. В этой связи особое значение приобретает первоочередное освоение месторождений шельфа острова Сахалин и строительство газопровода "Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск", - отметил Александр Ананенков.
Кроме этого, в Хабаровском крае реализуется важный социально-энергетический проект строительства газопровода "Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск". Строительство газопровода является составной частью программы "Газификация Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев" утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 1999 года № 852. В проекте предусматривается строительство газопровода протяженностью 375,2 км от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска и частичная реконструкция действующего газопровода "Сахалин (Оха) - Комсомольск-на-Амуре" (принадлежит Роснефти). Газопровод запроектирован на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год. В качестве сырьевой базы для газоснабжения Хабаровского края рассматриваются ресурсы газа месторождений шельфа о. Сахалин. Строительство газопровода ведется с 2001 года ОАО "Дальтрансгаз", построено уже около 300 км линейной части газопровода. Финансирование проекта осуществлялось в основном за счет кредитов, привлекаемых ОАО "Дальтрансгаз" под гарантии правительства Хабаровского края, ввод газопровода в эксплуатацию планируется в III квартале 2006 года. Наличие единого собственника и оператора газопроводной системы обеспечит надежность поставок газа потребителям Хабаровского края по действующим и строящимся на территории края газопроводам. Указанные газопроводы будут являться элементами развития единой системы газоснабжения на востоке России.
В работе совещания представителей делегации Газпрома и органов исполнительной власти Хабаровского края также приняли участие и сотрудники администрации Приморского края. Напомним, в декабре прошлого года глава Газпрома Алексей МИЛЛЕР и губернатор края Сергей ДАРЬКИН подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную реализацию проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов; строительства газопроводов, объектов переработки газа, развитие объектов транспортной инфраструктуры для завоза, перевалки и хранения грузов, перевозки газа и продуктов его переработки морским транспортом; использование сжатого и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива. Однако утверждение конкретной схемы по газификации региона Приморскому краю еще только предстоит.
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