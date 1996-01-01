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IFC представит "ДельтаЛизингу" кредит на $6 млн

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Международная финансовая корпорация (IFC) может предоставить лизинговой компании "ДельтаЛизинг" (Владивосток) финансирование в объеме до $16 млн, говорится в материалах IFC.

Корпорация планирует выделить из собственных средств кредит до $6 млн сроком на 5 лет, а также привлечь через синдикат банков кредит объемом до $10 млн сроком на 3 года. Цель проекта - обеспечить долгосрочное финансирование компании, что поможет ей вывести на рынок долгосрочные лизинговые продукты, спрос на которые в сегменте малого и среднего бизнеса Сибири и Дальнего Востока растет.

Досье

ЗАО "ДельтаЛизинг" - компания с иностранными инвестициями, учрежденная 24 декабря 1999 г. Единственным акционером компании выступает Инвестиционный фонд США-Россия, крупная инвестиционная корпорация из США, осуществляющая свою работу исключительно в России с 1995 г. На текущий момент компания имеет диверсифицированный портфель лизинговых сделок, количество заключенных договоров лизинга на начало 2005 г. превысило 300, было приобретено и передано в лизинг оборудования на $35 млн. Согласно материалам IFC, активы компании на 30 сентября 2005 г. составляли $26,2 млн. Компания работает в 19 городах Дальнего Востока и Сибири.
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