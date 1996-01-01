IFC представит "ДельтаЛизингу" кредит на $6 млн

Международная финансовая корпорация (IFC) может предоставить лизинговой компании "ДельтаЛизинг" (Владивосток) финансирование в объеме до $16 млн, говорится в материалах IFC.

Корпорация планирует выделить из собственных средств кредит до $6 млн сроком на 5 лет, а также привлечь через синдикат банков кредит объемом до $10 млн сроком на 3 года. Цель проекта - обеспечить долгосрочное финансирование компании, что поможет ей вывести на рынок долгосрочные лизинговые продукты, спрос на которые в сегменте малого и среднего бизнеса Сибири и Дальнего Востока растет.