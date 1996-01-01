Весна будет отравлена бензином

Автолюбители, до сих пор ожидающие сезонного снижения цен на топливо, могут не тешить себя иллюзиями. Более того, к весне 2005 г. цена за литр бензина марки АИ-95 может подскочить до 20 руб.

Печальную для водителей новость озвучил председатель комитета Совета Федерации по промышленной политике Валентин ЗАВАДНИКОВ.

"Эти оценки я сделал на основе заключения экспертного сообщества", - сказал он, выступая на заседании Совета Федерации, посвященном рассмотрению ситуации, связанной с ростом цен на нефтепродукты в России.