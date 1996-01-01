Бизнес-ланч с "Парусами детства"

27 декабря страховая компания "Дальакфес" и Благотворительный фонд развития детского парусного спорта "Паруса детства" пригласили на бизнес-ланч президентов крупных компаний Приморья и... юных яхтсменов.

Дело в том, что летом нынешнего года именно генеральный директор "Дальакфеса" Людмила БРЮХНО совместно с президентом фонда и наставником ребят из яхт-клуба "Семь футов" Михаилом ЕРМАКОВЫМ и исполнительным директором фонда Дмитрием САПРЫКИНЫМ стали инициаторами проведения благотворительного бала вип-персон крупного бизнеса Приморья, где собрали деньги для строительства детских яхт.

И сегодня юные победители международных и российских соревнований пришли поблагодарить руководителей крупного бизнеса: две новые яхты уже построены.

Между тем в канун Нового года бизнесмены провели новую акцию по сбору средств в фонд развития детского парусного спорта - главного, на их взгляд, для нашего приморского города. И в конечном итоге сошлись на том, что благотворительность не должна быть делом разовым, и потому решили создать бизнес-клуб.

Его президентом единогласно избрали первого вице-президента Владивостокского морского торгового порта Вячеслава Михайловича ПЕРЦЕВА. Бизнес-клуб не только послужит развитию дальневосточного бизнеса, но и несомненно будет заниматься благотворительной деятельностью.