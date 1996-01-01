Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-ланч с "Парусами детства"
27 декабря страховая компания "Дальакфес" и Благотворительный фонд развития детского парусного спорта "Паруса детства" пригласили на бизнес-ланч президентов крупных компаний Приморья и... юных яхтсменов.
Дело в том, что летом нынешнего года именно генеральный директор "Дальакфеса" Людмила БРЮХНО совместно с президентом фонда и наставником ребят из яхт-клуба "Семь футов" Михаилом ЕРМАКОВЫМ и исполнительным директором фонда Дмитрием САПРЫКИНЫМ стали инициаторами проведения благотворительного бала вип-персон крупного бизнеса Приморья, где собрали деньги для строительства детских яхт.
И сегодня юные победители международных и российских соревнований пришли поблагодарить руководителей крупного бизнеса: две новые яхты уже построены.
Между тем в канун Нового года бизнесмены провели новую акцию по сбору средств в фонд развития детского парусного спорта - главного, на их взгляд, для нашего приморского города. И в конечном итоге сошлись на том, что благотворительность не должна быть делом разовым, и потому решили создать бизнес-клуб.
Его президентом единогласно избрали первого вице-президента Владивостокского морского торгового порта Вячеслава Михайловича ПЕРЦЕВА. Бизнес-клуб не только послужит развитию дальневосточного бизнеса, но и несомненно будет заниматься благотворительной деятельностью.
Новости тематики
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока